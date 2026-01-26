No los eches a la basura: esto puedes hacer con los dispositivos viejos que tienes en casa

Diversos aparatos electrónicos considerados obsoletos aún permiten recuperar datos personales y pueden tener una segunda vida útil antes de su descarte definitivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos hogares, es habitual encontrar un cajón o estantería donde se acumulan dispositivos antiguos. Aparatos como el iPod, reproductores MP3, cámaras digitales compactas y otros han perdido protagonismo tras la irrupción de los teléfonos inteligentes, pero mantienen un potencial que va más allá de su aparente obsolescencia.

Estos dispositivos, que en su momento almacenaron colecciones musicales personales, fotografías y documentos, representan una oportunidad para recuperar archivos personales irremplazables y extender la vida útil de aparatos que muchos consideran obsoletos.

Antes de decidir el destino final de estos artículos, existen alternativas que permiten aprovechar su funcionalidad y reducir el impacto ambiental generado por su descarte.

Cómo se pueden rescatar archivos personales almacenados en estos dispositivos

Los reproductores de música y cámaras digitales antiguos almacenan colecciones de canciones y fotografías que pueden transferirse a computadoras y servicios en la nube. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los usos más valiosos de los dispositivos antiguos es la recuperación de archivos personales. En el caso de los primeros iPod y reproductores MP3, muchos usuarios conservan música transferida desde CD originales y listas de reproducción creadas a lo largo de los años.

La transferencia de estos archivos puede requerir ciertos programas especializados, como iExplorer, iMazing o TouchCopy, que permiten acceder a pistas, videos y listas almacenadas únicamente en el dispositivo.

En otros reproductores musicales y cámaras digitales, el proceso suele ser más directo. La mayoría de los MP3 y cámaras se reconocen como discos duros externos al conectarlos a la computadora, lo que facilita la copia de archivos directamente desde el sistema de archivos.

Qué se necesita para conectar dispositivos de generaciones anteriores

La conexión de dispositivos antiguos requiere cables específicos y, en algunos casos, adaptadores compatibles con los puertos de computadoras actuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conectar dispositivos de décadas pasadas puede requerir la búsqueda de cables y adaptadores específicos. Algunos iPod antiguos y cámaras digitales emplean conectores USB, FireWire u otros formatos que han quedado en desuso.

Existen tiendas que ofrecen repuestos compatibles, pero es fundamental asegurarse del modelo adecuado, porque los puertos y clavijas han variado a lo largo de los años.

Para computadoras actuales que solo disponen de puertos USB-C, suele ser necesario un adaptador o concentrador compatible. Conviene advertir que muchos conversores que prometen pasar de FireWire a USB no funcionan, por la diferencia tecnológica entre ambos sistemas.

Qué hacer tras recuperar los datos: restaurar, vender o reciclar los dispositivos

Restaurar, vender o reciclar los dispositivos permite prolongar su uso o gestionarlos de forma ambientalmente responsable tras la recuperación de los datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez completada la recuperación y respaldo de archivos personales, surgen varias alternativas para el destino del dispositivo. Algunos usuarios optan por restaurar el dispositivo, recurriendo a servicios técnicos o a tutoriales disponibles en internet que facilitan la reparación autónoma.

La disponibilidad de manuales de usuario es un recurso clave para restaurar o configurar dispositivos olvidados. Los fabricantes mantienen archivos digitales en sus sitios oficiales, y existen repositorios públicos como Manuals Online o ManualsLib que reúnen guías de distintas épocas y modelos.

Otra opción es la venta de aparatos retro, un mercado que ha experimentado crecimiento por el interés en la tecnología de generaciones pasadas. Los dispositivos en buen estado pueden encontrar nuevos propietarios interesados en la nostalgia o en funciones específicas que ofrecen estos aparatos.

Si el dispositivo ya no funciona, el reciclaje responsable en puntos autorizados garantiza un tratamiento adecuado y reduce el impacto ambiental.

Cómo proteger y respaldar la información recuperada de dispositivos antiguos

El respaldo de archivos personales en la nube o en unidades externas garantiza la conservación y facilita el acceso futuro a la información recuperada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la transferencia de archivos personales, se debe crear una copia de seguridad en la nube o en una unidad externa. Este paso asegura la conservación de la música, fotos y documentos digitales frente a posibles fallos o extravíos futuros.

Existen múltiples servicios de almacenamiento en la nube, como Google Drive y OneDrive, que permiten organizar y acceder a los archivos desde otros dispositivos.

El respaldo digital facilita la gestión de colecciones personales y permite tomar una decisión informada sobre el destino del aparato, prolongando su ciclo de utilidad y fomentando una gestión más sostenible de la tecnología doméstica.