10 formas de reutilizar tu viejo celular y hacerlo indispensable

Convierte tu antiguo smartphone en una cámara de vigilancia. (Foto: Imagen ilustrativa)

Renovar tu smartphone no significa que debas dejar el antiguo olvidado en un cajón. Cada móvil puede cobrar una nueva vida, convirtiéndose en una herramienta útil en diferentes situaciones cotidianas. A continuación, te damos ideas y te explicamos paso a paso cómo lograr cada transformación.

1. Altavoz inteligente tipo Google Home

¿Alguna vez has querido probar un altavoz inteligente sin invertir en uno nuevo? Tu móvil viejo puede ser la solución perfecta para convertirte en usuario de Google Assistant y tener un asistente de voz en casa, capaz de contestar preguntas, recordarte tareas o hasta reservar mesa para ti.

Cómo hacerlo:

Conecta el celular a un altavoz Bluetooth o con cable.

Instala Google Assistant y configúralo para que reconozca tu voz.

Asegúrate de mantener el móvil conectado y cercano a una fuente de alimentación.

Puedes usar tu móvil viejo para acceder fácilmente a Google Assistant. (Imagen ilustrativa Infobae)

2. Cámara de videovigilancia

Si buscas vigilar espacios de tu hogar, tu antiguo teléfono puede transformarse en una cámara de seguridad casera para revisar imágenes en tiempo real desde cualquier parte, sin necesidad de comprar un equipo profesional.

Cómo hacerlo:

Descarga una app como Alfred Home Security en ambos móviles.

Sigue las instrucciones para enlazarlos: uno como cámara, otro como monitor.

Ubica el viejo smartphone en el punto de vigilancia deseado y mantenlo cargando.

3. Vigilabebés

Un móvil desocupado puede facilitar enormemente la tarea de cuidar a un bebé, funcionando como cámara y detector de sonidos o movimientos, y enviando alertas a tu teléfono principal.

Cómo hacerlo:

Instala una app de vigilabebés como Dormi o Annie Baby Monitor.

Utiliza el viejo celular para captar la imagen y el sonido.

Mantén a mano tu dispositivo principal para recibir las notificaciones.

Tu teléfono anterior puede funcionar como cámara de seguridad y mostrar imágenes en directo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Ratón o teclado para PC

¿Te quedaste sin ratón o teclado funcional, o necesitas un control extra? Un smartphone antiguo puede conectarse al computador y cumplir esta función puntualmente de forma simple y rápida.

Cómo hacerlo:

Descarga Unified Remote o Remote Mouse en tu viejo celular y en tu PC.

Sincroniza los equipos por Wi-Fi o Bluetooth.

Usa la pantalla táctil como ratón o teclado virtual para manejar el computador a distancia.

5. Control remoto de la TV

La pérdida del mando ya no es tragedia: tu móvil viejo puede sustituirlo como control remoto inteligente, ya sea por infrarrojos o conectado vía Wi-Fi al televisor.

Cómo hacerlo:

Instala Universal TV Remote si el móvil tiene infrarrojos.

Para controles vía Wi-Fi, utiliza SURE Universal o apps del fabricante, asegurándote de que TV y móvil compartan la misma red.

Un móvil sin uso puede ayudarte a vigilar a tu bebé de manera sencilla. (Imagen ilustrativa Infobae)

6. Navegador GPS

Convertir el móvil que ya no usas en tu navegador principal facilita los viajes y mantiene tu teléfono nuevo libre para otras tareas, evitando que la batería se agote rápido o las llamadas interrumpan la ruta.

Cómo hacerlo:

Instala Google Maps, Waze u otra app de mapas.

Descarga los mapas de la zona para tenerlos offline si necesitas.

Coloca el viejo dispositivo en un soporte para el auto y úsalo como GPS dedicado.

7. Reproductor multimedia fijo

Haz que tu antiguo smartphone sea el nuevo centro musical o de entretenimiento del hogar, dedicado exclusivamente a la música, podcasts o series en streaming.

Cómo hacerlo:

Instala aplicaciones como Spotify, YouTube Music o reproductores de video.

Conecta el móvil a un altavoz o televisor usando Bluetooth, cable o un Chromecast .

Deja el equipo en un lugar fijo, siempre cargando y listo para reproducir contenido.

El teléfono viejo puede servir como control remoto para tus dispositivos inteligentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

8. Marco digital de fotos

¿Quieres mostrar tus mejores momentos en un dispositivo permanente? Convierte el dispositivo en un marco digital para reproducir imágenes en bucle.

Cómo hacerlo:

Descarga Digital Photo Frame en Android o LiveFrame en iOS.

Selecciona los álbumes o fotos y configura los intervalos de reproducción en la app .

Sitúa el móvil en una base de carga visible en tu casa.

9. Monitor para ejercicio físico

Si haces deporte y no quieres exponer tu móvil principal al sudor, caídas o golpes, recurre al viejo para monitorear tu actividad, controlar el tiempo y calcular las calorías quemadas.

Cómo hacerlo:

Instala apps deportivas como Google Fit, Strava o Runtastic.

Sincroniza los datos si lo deseas con tu cuenta en la nube.

Lleva solo el antiguo dispositivo para registrar entrenamientos y rutas.

El dispositivo antiguo puede emplearse solo como despertador y reloj inteligente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

10. Despertador inteligente

Deja tu móvil principal libre de notificaciones nocturnas. Utiliza el dispositivo antiguo únicamente como alarma y reloj inteligente, para un despertar más controlado y sin interrupciones.

Cómo hacerlo:

Instala Google Reloj o Sleep Cycle según tu sistema operativo.

Configura las alarmas y rutinas de sueño.

Ubica el móvil en el velador y mantenlo conectado a la corriente durante la noche.

Con estos pasos, puedes transformar tu viejo smartphone en un aliado multifunción, aprovechando la tecnología de forma sostenible y cubriendo nuevas necesidades diarias.