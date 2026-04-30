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Sensores epidérmicos y metamateriales: así es la ropa inteligente que promete transformar el control de la hipertensión

El sistema desarrollado por investigadores de la National University of Singapore, la University of Arizona y la Tsinghua University podría aplicarse tanto en el autocuidado como en entornos clínicos que requieran monitoreo cardiovascular sin interrupciones

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Ilustración digital de mujer joven corriendo en un parque al atardecer. Viste camiseta inteligente con circuitos luminosos, monitores en brazos y auriculares.
El sistema emplea sensores epidérmicos ultrafinos y un textil metamaterial que transmite energía y datos desde un teléfono cercano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo internacional de científicos logró integrar sensores de alta precisión en prendas de vestir para medir la presión arterial en tiempo real, sin batería y de forma continua, según informó el portal especializado TechXplore. El avance, descrito en la revista científica Nature Electronics, elimina la necesidad de recargar dispositivos y abre paso a una nueva generación de indumentaria inteligente capaz de monitorear constantes vitales sin interrupciones, incluso durante el ejercicio.

El sistema, desarrollado por investigadores de la National University of Singapore, la University of Arizona y la Tsinghua University, consiste en una red de sensores epidérmicos ultrafinos pegados directamente a la piel y conectados a través de un textil metamaterial: una tela diseñada para transmitir energía y datos de manera eficiente desde un teléfono inteligente cercano.

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Los dispositivos de monitoreo cardiovascular disponibles hasta ahora comparten una limitación estructural: dependen de baterías recargables que requieren interrupciones frecuentes en el uso y que, por su volumen, condicionan el diseño de los wearables. Esa restricción no es menor en contextos clínicos donde el monitoreo continuo —sin pausas para recarga— es precisamente lo que determina la utilidad diagnóstica del dispositivo.

Los investigadores Selman A. Kurt y Kevin Albert Kasper, junto a sus colegas, señalaron en el artículo original: “La monitorización continua y precisa de señales fisiológicas mediante sensores epidérmicos puede ser útil para el desarrollo de cuidados de salud personalizados. La aplicación práctica de estos sensores se ve limitada por la necesidad de baterías voluminosas y por restricciones en la transferencia de datos”. El nuevo sistema, explicaron, permite “biosensado continuo y de alta fidelidad sin necesidad de baterías” gracias a la conexión inalámbrica mediante el textil metamaterial.

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Vista macro de una banda de circuitos impresos con pequeños microchips y conectores dorados integrados en una tela gris tejida.
El sistema emplea sensores epidérmicos ultrafinos y un textil metamaterial que transmite energía y datos desde un teléfono cercano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona el metamaterial

La arquitectura del tejido actúa como intermediario entre los sensores y el teléfono inteligente al separar los canales de transferencia de energía (13,56 MHz) y de comunicación de datos (2,4 GHz), lo que reduce interferencias y mejora la eficiencia general del sistema.

El canal de comunicación a 2,4 GHz fue diseñado específicamente para minimizar la latencia en la transmisión, un requisito técnico que distingue al sistema de arquitecturas previas donde los retardos en la señal comprometían la utilidad clínica del monitoreo continuo.

El teléfono inteligente opera en el sistema como nodo central de la red: no solo suministra energía de forma inalámbrica a los sensores, sino que también recibe y procesa simultáneamente las señales biológicas captadas por múltiples dispositivos epidérmicos interconectados a través del textil.

A diferencia de soluciones anteriores que adosan módulos electrónicos sobre la ropa, el textil metamaterial está integrado directamente en la estructura de la prenda durante su fabricación, según detalla el estudio publicado en la revista científica. Esa condición preserva las propiedades físicas habituales de la indumentaria —flexibilidad y comodidad— sin añadir componentes externos visibles.

Ilustración de un torso humano con ropa inteligente luminosa que mide la presión arterial, transfiriendo datos a un smartphone con un corazón y gráfico.
Esta infografía detalla la innovadora ropa inteligente que mide la presión arterial y otras señales vitales de forma continua, sin batería, utilizando el teléfono como fuente de energía para un cuidado personal avanzado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La validación experimental incluyó pruebas en reposo y durante actividad física. Los científicos verificaron que el sistema mide con precisión la presión sistólica —la fuerza máxima con la que la sangre empuja las paredes de las arterias durante la contracción cardíaca— y mantiene monitoreo estable en condiciones de movimiento, algo que los sistemas convencionales no siempre logran.

Aplicaciones en salud cardiovascular y autocuidado

La consecuencia directa de este avance es la posibilidad de acceder a prendas inteligentes —camisetas, bandas, accesorios— que funcionen como detectores automáticos de presión arterial y faciliten el seguimiento de afecciones cardiovasculares. La arquitectura modular del sistema permite, además, ampliar el espectro de detección con nuevas clases de sensores epidérmicos para captar otros parámetros biomédicos.

El diseño de Kurt, Kasper y su equipo apunta al desarrollo de ropa con funciones sanitarias avanzadas que use un teléfono inteligente como única fuente de energía externa.

Según los resultados difundidos, la propuesta no solo habilitaría productos comerciales para el autocuidado, sino que también serviría como modelo para sistemas médicos portátiles que operen de forma continua impulsados por dispositivos móviles cercanos.

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