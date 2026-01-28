Tecno

PlayStation revela los videojuegos gratis para febrero 2026: Undisputed, Ace Combat 7 y más

Los jugadores con PlayStation Plus cuentan con un tiempo límite para descargar estos juegos que se ofrecen mensualmente

Estos juegos son gratuitos solo para suscriptores de PlayStation Plus.

PlayStation anunció los videojuegos gratuitos disponibles para suscriptores de PlayStation Plus durante febrero de 2026. Entre los títulos destacados se encuentra Undisputed para PS5, un juego de boxeo que ofrece gráficos realistas y más de setenta luchadores licenciados.

El juego permite diferenciar estilos y habilidades a través de cincuenta atributos y rasgos, e incluye un Modo Carrera en el que el jugador puede avanzar desde torneos amateurs hasta convertirse en campeón.

Además, es posible crear y personalizar un luchador desde la complexión hasta los tatuajes y el equipamiento.

Los títulos de febrero de PS Plus abarcan diversos géneros, como de boxeo o de exploración marina.

Qué otros videojuegos ofrece PlayStation Plus en febrero 2026

Otros videojuegos gratis para suscriptores de PlayStation Plus en febrero 2026 son:

  • Subnautica: Below Zero para PS5 y PS4.

Al jugar este título, explora una región antártica del planeta 4546B en una aventura de supervivencia bajo cero. Investiga el destino de tu hermana mientras enfrentas el clima extremo, construyes hábitats, recolectas recursos y fabricas equipo.

  • Ultros para PS5 y PS4.

Con este juego, adéntrate en un universo de ciencia ficción con un estilo artístico único y una banda sonora mística.

El juego combina combates cuerpo a cuerpo intensos con el cultivo de vegetación y el cuidado de plantas en El Sarcófago.

Incluye una mecánica de bucles que permite reiniciar la historia en momentos clave, desbloquear nuevas áreas y habilidades, y descubrir secretos a lo largo del recorrido.

Muchos de los juegos están disponibles para PS 4 y 5.
  • Ace Combat 7: Skies Unknown para PS4.

Pilota cazas modernos y futuristas en misiones de combate aéreo llenas de acción. Realiza maniobras audaces y enfréntate a desafiantes enfrentamientos en el cielo, eligiendo entre un amplio arsenal y diferentes aeronaves. El objetivo es convertirte en un piloto de élite patrullando los cielos más peligrosos del planeta.

La suscripción de PS Plus puede ser mensual hasta anual.

Los miembros de PlayStation Plus tienen hasta el día 2 de febrero para agregar Need For Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed y Core Keeper a su librería de juegos. Estos títulos estaban para el mes de enero.

Qué es la suscripción PlayStation Plus

PlayStation Plus es un servicio de suscripción de Sony Interactive Entertainment que ofrece a los usuarios de consolas PlayStation acceso a funciones y beneficios. Entre las principales características de la suscripción se incluyen:

  • Juegos mensuales gratuitos: Acceso a una selección de videojuegos que pueden descargarse y jugarse sin coste adicional mientras la suscripción esté activa.
  • Multijugador online: Permite jugar en línea con otros usuarios en títulos compatibles.
Con PS Plus, los jugadores pueden acceder a adelantos de títulos.
  • Descuentos: Ofrece rebajas y promociones especiales en la tienda digital de PlayStation.
  • Almacenamiento en la nube: Brinda espacio para guardar partidas y progresos de forma segura en la nube.
  • Acceso anticipado y contenido adicional: En ocasiones, los suscriptores reciben acceso previo a demos, betas o contenidos adicionales para determinados juegos.

PlayStation Plus está disponible en diferentes planes y se puede contratar por períodos mensuales, trimestrales o anuales.

Sony prepara una moneda digital para compras en PlayStation

Sony podría estar preparando el lanzamiento de su propia stablecoin, respaldada en dólares estadounidenses, mediante Sony Bank y en colaboración con la empresa norteamericana Bastion. Esta iniciativa estaría dirigida inicialmente a usuarios de Estados Unidos.

Sony estaría preparando su propia moneda digital para compras en PS Store.

La nueva moneda digital, que se prevé para 2026, permitiría realizar compras de juegos, suscripciones y contenido digital dentro del ecosistema de PlayStation y otras plataformas digitales de Sony. El desarrollo se basaría en una blockchain interna, diseñada para procesar pagos digitales de manera directa.

De acuerdo con CoinDesk, esta stablecoin coexistiría con métodos de pago tradicionales, como tarjetas de crédito, pero buscaría reducir las comisiones asociadas a los sistemas convencionales.

Además, Sony Bank habría dado inicio en octubre de 2025 al proceso de solicitud de una licencia bancaria en Estados Unidos, con el fin de crear una filial encargada de la emisión y gestión de la stablecoin.

