Sony prepara una moneda digital: así transformará las compras en PlayStation y el ecosistema digital para 2026

La firma tecnológica implementará un sistema propio respaldado en dólares, desafiando directamente el predominio de las tarjetas de crédito tradicionales

Sony lanzará su primera stablecoin
Sony lanzará su primera stablecoin para compras y suscripciones en PlayStation en 2026 (Imagen Ilustrativa de Infobae)

Sony planifica el lanzamiento de una stablecoin propia, respaldada en dólares, a través de Sony Bank y en alianza con la empresa estadounidense Bastion, y orientada inicialmente a usuarios en Estados Unidos.

Esta moneda digital, prevista para 2026, podrá emplearse para compras de juegos de PlayStation, suscripciones y contenido digital dentro del ecosistema digital Sony, según información de Cointelegraph. El desarrollo de esta stablecoin se apoya en la nueva blockchain interna, que permitirá procesar pagos digitales directamente en plataformas de Sony.

Según CoinDesk, la criptomoneda convivirá con pagos tradicionales, como tarjetas de crédito, pero buscará disminuir los costos asociados a las comisiones de las redes de pago convencionales. Sony Bank inició en octubre de 2025 la solicitud de una licencia bancaria en Estados Unidos con el objetivo de crear una filial específica para la emisión y gestión de la stablecoin.

Infraestructura y cambio corporativo

La estrategia cuenta con el respaldo de la infraestructura desarrollada junto a Bastion, que recientemente recaudó 14,6 millones de dólares en una ronda de financiación liderada por Coinbase Ventures, según Cointelegraph. Esta estructura financiera se integra en el marco de cambios corporativos de la empresa: el Sony Financial Group se escindió formalmente del grupo matriz en 2025 y debutó en la Bolsa de Tokio, permitiendo mayor independencia para adoptar soluciones digitales innovadoras.

La stablecoin de Sony estará
La stablecoin de Sony estará disponible en 2026 para compras de juegos de PlayStation, suscripciones y contenido digital (REUTERS/Go Nakamura)

El modelo plantea una arquitectura financiera en circuito cerrado, en el que Sony procesa aproximadamente 85.000 millones de dólares anuales, con un tercio correspondiente al mercado estadounidense. Las comisiones representan entre 2% y 3% de cada transacción al utilizar redes como Visa y Mastercard.

Utilizar Sonium, una blockchain regulada y privada, permitirá a la compañía recuperar el margen que normalmente se pierde por comisiones, incrementando el ingreso operativo y fortaleciendo su control sobre la economía digital interna.

La base tecnológica empleada convertirá al ecosistema Sony en un espacio donde el dinero circula internamente, sin intermediarios bancarios tradicionales. De esta manera, la stablecoin funcionará junto a métodos tradicionales de pago y ofrecerá a los usuarios beneficios como reducción de comisiones y mayor rapidez en las operaciones.

Estrategia y expansión en Web3

Según los expertos, el objetivo de Sony no es promover un despliegue abierto de criptomonedas, sino pelear por el control de las transacciones de los 116 millones de usuarios de PlayStation y los catálogos de contenido propios de la compañía.

Expertos destacan que Sony no
Expertos destacan que Sony no busca la adopción masiva de criptomonedas, sino el control interno de 116 millones de usuarios de PlayStation (PlayStation)

En el terreno de la innovación digital, Sony ha fortalecido su apuesta por el entorno Web3 con la creación de BlockBloom en junio de 2025, una filial destinada a integrar fans, artistas y experiencias tanto digitales como físicas, incluyendo el soporte para NFT y activos digitales, según Cointelegraph.

Una declaración oficial de Sony Bank indica que los servicios relacionados con el almacenamiento de NFT y activos de criptomonedas, así como los intermediarios de intercambio, son cada vez más relevantes en la economía digital. BlockBloom representa la puesta en marcha de esta estrategia de integración y monetización con nuevas experiencias para los usuarios.

Impacto en la experiencia de pago y el sector

La adopción de pagos a través de stablecoin promete simplificar la experiencia de compra y uso de servicios. Con esta iniciativa, los usuarios podrán realizar pagos y micropagos con mayor agilidad y menores costos en comparación a los métodos tradicionales, que suelen conllevar retrasos y tarifas adicionales.

Así, la jugada de Sony constituye un desafío directo a grandes actores del sector de pagos y entretenimiento, estableciendo un nuevo modelo de referencia para plataformas como Disney, Netflix o Microsoft.

Sony lanza BlockBloom en junio
Sony lanza BlockBloom en junio de 2025 para liderar la integración de fans, artistas y experiencias digitales en el entorno Web3 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto estratégico de la iniciativa apunta más allá de la innovación interna. Si una proporción significativa de las transacciones de Sony se canaliza por la blockchain Sonium y su stablecoin, es probable que otras empresas relevantes del entretenimiento digital sigan el ejemplo para no quedar rezagadas en eficiencia y control financiero.

Cointelegraph señala que esta política permitirá a Sony captar la totalidad del flujo financiero generado en cada operación digital, eliminando intermediarios y guiando la industria hacia modelos de pago más directos y controlados.

Así, la decisión de Sony acelera la tendencia en la que los gigantes tecnológicos buscan supervisar y maximizar el flujo de dinero en sus propios ecosistemas digitales. Con esta iniciativa, la compañía establece un precedente que podría incidir en la estructura global de los pagos digitales y la competencia en el sector del entretenimiento.

