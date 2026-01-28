OpenAI lanza Prism, un espacio gratuito con IA para redacción y colaboración científica

Prism se construye sobre la base de Crixet, una plataforma LaTeX en la nube adquirida por OpenAI. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / Captura OpenAI)

OpenAI ha presentado Prism, una nueva plataforma gratuita que integra inteligencia artificial avanzada en los flujos de trabajo de la investigación científica. Impulsada por GPT-5.2, Prism busca facilitar la escritura, revisión y colaboración en proyectos científicos, permitiendo a investigadores y equipos trabajar sin límites de usuarios y aprovechar capacidades de IA directamente en el entorno de redacción.

Prism de OpenAI: integración de IA y colaboración en la nube para la ciencia

La compañía explica que Prism surge en respuesta a la fragmentación de herramientas que caracteriza el trabajo científico actual. Según el blog de OpenAI, la IA ya está transformando la investigación en campos diversos, pero muchas tareas cotidianas —como redactar artículos, coordinar equipos o gestionar referencias— siguen dispersas entre editores, gestores de referencias y plataformas de chat.

OpenAI señala que Prism es el primer paso para unificar estos procesos, integrando GPT-5.2 directamente en el espacio de trabajo y permitiendo que la IA tenga acceso al contexto del documento, las ecuaciones y las referencias.

Así es la interfaz de Prism. (Europa Press)

Prism se construye sobre la base de Crixet, una plataforma LaTeX en la nube adquirida por OpenAI y evolucionada hasta convertirse en una solución unificada con IA nativa. La plataforma permite redactar, revisar y preparar publicaciones científicas, todo en un entorno compatible con LaTeX y potenciado por inteligencia artificial.

Funcionalidades principales y ventajas colaborativas de Prism

OpenAI destaca que Prism permite trabajar con proyectos y colaboradores ilimitados y ya está disponible para cualquier usuario con cuenta personal de ChatGPT. Entre sus funciones clave se encuentran la posibilidad de chatear con GPT‑5.2 Thinking para explorar ideas, revisar textos completos, incorporar literatura relevante y transformar bocetos de ecuaciones o diagramas en comandos LaTeX.

Además, la edición por voz y los comentarios en tiempo real optimizan la colaboración entre coautores, estudiantes y asesores.

Prism busca facilitar la escritura, revisión y colaboración en proyectos científicos. (Captura OpenAI)

La IA de Prism puede analizar ecuaciones, referencias y figuras, identificando cómo se relacionan a lo largo del artículo, y facilita la incorporación de trabajos académicos de plataformas como arXiv.

Como señala OpenAI en su blog, la edición y revisión se realizan “con el documento completo como contexto, incluyendo el texto circundante, las ecuaciones, las referencias, las figuras y la estructura general”.

Ampliar el acceso y reducir barreras en la investigación científica

Uno de los objetivos centrales de Prism es democratizar el acceso a herramientas científicas de alta calidad. OpenAI resalta que Prism es gratuito y no exige suscripciones ni restringe el número de usuarios, facilitando que investigadores de distintas instituciones y etapas de su carrera puedan participar plenamente en el proceso científico.

OpenAI resalta que Prism es gratuito y no exige suscripciones ni restringe el número de usuarios. REUTERS/Dado Ruvic

“Prism está diseñado para ampliar el acceso”, afirman desde la compañía, y añaden que las futuras funciones de IA más potentes estarán disponibles a través de los planes de pago de ChatGPT.

La plataforma elimina la necesidad de instalar entornos locales o gestionar versiones de archivos, lo que simplifica la colaboración y reduce el tiempo dedicado a tareas repetitivas.

ChatGPT Atlas: el navegador de OpenAI con IA integrada y funciones avanzadas

ChatGPT Atlas es un navegador web de OpenAI que incorpora inteligencia artificial de forma nativa, con el objetivo de revolucionar la manera en que se navega y gestiona la información en línea. Este navegador convierte la barra de direcciones en un canal interactivo que permite al usuario elegir entre consultar directamente a ChatGPT para recibir respuestas generadas por IA o realizar búsquedas tradicionales en Google.

Con Atlas, ChatGPT puede asistirte en cualquier sitio web y ofrecer ayuda directamente en la ventana donde estés navegando. (Reuters)

La pantalla se organiza en varias pestañas que muestran, en paralelo, respuestas de ChatGPT, resultados web estándar y filtros para imágenes, videos o noticias, facilitando la comparación y el análisis de la información.

Atlas cuenta con una barra lateral inteligente que permite interactuar con ChatGPT sobre el contenido activo en pantalla. Entre sus funciones destacan resumir artículos, traducir textos, transcribir audios de videos y analizar documentos en distintos formatos como PDF o Excel.

También es posible generar imágenes a partir de indicaciones y comparar el contenido de diferentes pestañas, lo que resulta especialmente útil para usuarios que procesan grandes volúmenes de datos.

ChatGPT Atlas es un navegador web de OpenAI que incorpora inteligencia artificial de forma nativa. (OpenAI)

Una de las características diferenciadoras es su memoria contextual: Atlas recuerda el historial de navegación y las interacciones del usuario, permitiendo ejecutar tareas automatizadas como recopilar y resumir información de búsquedas anteriores. El usuario puede gestionar, modificar o eliminar estos datos en cualquier momento para preservar la privacidad.

El navegador incorpora un Modo Agente que permite a la IA ejecutar acciones automatizadas complejas, como organizar agendas o gestionar compras, aunque existen limitaciones para prevenir acciones de riesgo como transferencias bancarias o instalaciones sin supervisión.