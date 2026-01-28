iPhone 5s sigue recibiendo actualizaciones después de 13 años: estas son las funciones que llegan

Apple lanza la actualización iOS 12.5.8 para el iPhone 5s y otros modelos antiguos tras siete años sin novedades de software. (Archivo)

Apple ha lanzado una actualización de software para el iPhone 5s, un dispositivo presentado en septiembre de 2013 y que, doce años después de su debut, recibe un parche que prolonga su vigencia.

La actualización, denominada iOS 12.5.8, no solo involucra al iPhone 5s, sino también a otros modelos antiguos como el iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 y el iPod touch de sexta generación.

Por qué iPhone 5s tendrá una actualización después de tanto tiempo

El iPhone 5s llevaba cerca de siete años sin recibir grandes novedades en su sistema operativo, ya que desde la llegada de iOS 13 se consideraba fuera del ciclo de actualizaciones regulares.

Sin embargo, Apple ha mantenido una política de lanzar parches de seguridad esporádicos para modelos antiguos, y esta vez ha sorprendido a los usuarios con una ronda de actualizaciones que abarca tanto iOS 12.5.8 como nuevas versiones para iOS 15, iOS 16 e iOS 18.

El iPhone 5s, el iPhone 6, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 y el iPod touch de sexta generación reciben un parche de seguridad clave de Apple.(REUTERS/Abdul Saboor)

La última vez que el iPhone 5s y el iPhone 6 recibieron una actualización fue en enero de 2023, cuando se liberó un parche de seguridad. Ahora, con la llegada de iOS 12.5.8, estos terminales vuelven a estar en el punto de mira, aunque el objetivo de la actualización es muy concreto y no implica la incorporación de nuevas funciones o mejoras visibles para el usuario.

La razón principal detrás de esta actualización radica en la renovación de certificados digitales internos que garantizan el funcionamiento de servicios básicos. Sin este parche, aplicaciones y herramientas fundamentales como FaceTime, iMessage y los servidores de activación del dispositivo dejarían de operar correctamente a partir de enero de 2027.

La actualización no trae consigo nuevas herramientas, velocidad renovada o cambios estéticos. Su finalidad es puramente técnica: extender la validez de los certificados para evitar que los teléfonos se conviertan en dispositivos inutilizables, incapaces de acceder a servicios de comunicación esenciales.

Según lo comunicado por Apple, la actualización de iOS 12.5.8 asegura que los propietarios de estos modelos puedan seguir utilizando funciones clave, como la mensajería instantánea y las videollamadas, durante varios años más. De este modo, se evita que el iPhone 5s y otros dispositivos compatibles se transformen en piezas de museo por un simple problema de caducidad de certificados.

La actualización asegura el funcionamiento de FaceTime, iMessage y los servidores de activación en dispositivos con iOS 12, hasta al menos enero de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué cambia para los usuarios del iPhone 5s

Para quienes aún conservan y utilizan estos dispositivos antiguos, la actualización supone un alivio: podrán seguir usando sus teléfonos para tareas básicas como enviar mensajes por iMessage, realizar llamadas con FaceTime y activar el dispositivo tras un reseteo o restauración.

La instalación de iOS 12.5.8 es sencilla y se realiza desde el menú de Ajustes, en el apartado de actualización de software.

No se trata de una renovación que aporte mejoras palpables en el rendimiento o funcionalidades adicionales, sino de una medida preventiva. Los usuarios no notarán cambios en la interfaz ni en la velocidad del equipo, pero evitarán quedarse incomunicados cuando los certificados anteriores expiren.

El proceso de instalación de iOS 12.5.8 en el iPhone 5s y modelos compatibles se realiza fácilmente desde Ajustes, recomendándose conexión WiFi y batería suficiente. (Imagen ilustrativa)

Instrucciones para actualizar dispositivos antiguos

La actualización está disponible para todos los usuarios cuyos dispositivos figuren en la lista de modelos compatibles. Para instalarla, basta con seguir estos pasos:

Abrir la aplicación Ajustes en el dispositivo. Acceder al apartado ‘General’. Seleccionar ‘Actualización de software’. Esperar a que aparezca la nueva versión y pulsar en ‘Descargar e instalar’.

Se recomienda realizar el proceso conectado a una red WiFi estable y con suficiente carga de batería, para evitar interrupciones en la descarga o la instalación.

El lanzamiento de iOS 12.5.8 no significa una segunda juventud para el iPhone 5s, pero sí prolonga su vida útil y retrasa su entrada definitiva en la categoría de dispositivos obsoletos. Para quienes todavía dependen de estos equipos de 4 pulgadas, la actualización se convierte en un salvavidas que garantiza el acceso a los servicios mínimos de comunicación hasta, al menos, 2027.