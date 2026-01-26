Tecno

Apple lanza su nuevo AirTag: precio, características y cómo comprar este rastreador

El dispositivo portátil integra un chip de banda ultraancha de segunda generación, un altavoz más potente, funciones reforzadas de privacidad y materiales reciclados

Apple renueva su rastreador personal
Apple renueva su rastreador personal con mayor precisión, altavoz más potente y materiales reciclados. (Foto: Europa Press)

Apple anunció esta semana el lanzamiento de la nueva generación de su rastreador personal, AirTag, con mejoras sustanciales en precisión, potencia de audio y sostenibilidad ambiental.

El dispositivo ya puede reservarse a través de apple.com y la aplicación oficial Apple Store, con un precio de 35 euros en su versión individual y en paquetes de cuatro por 119 euros. La compañía informó que el nuevo localizador estará disponible en tiendas físicas de la marca a partir de finales de la semana.

La actualización del AirTag mantiene el tamaño original para garantizar compatibilidad con accesorios previos, pero introduce un avance tecnológico clave con la incorporación de un chip de banda ultraancha de segunda generación.

Según detalló Apple en su comunicado, el rastreador permite localizar objetos extraviados con mayor exactitud y un alcance ampliado, mientras refuerza su política ambiental con el uso de materiales reciclados en su fabricación.

Cuáles son las novedades principales del nuevo AirTag de Apple

El dispositivo incorpora un chip
El dispositivo incorpora un chip de segunda generación que amplía el alcance y la exactitud en la localización de objetos. (Foto: Europa Press)

La segunda generación del AirTag incorpora un chip de banda ultraancha de última tecnología, ya presente en dispositivos como el iPhone 17 y el Apple Watch Ultra 3.

Este componente permite que la función ‘Búsqueda de Precisión’ guíe a los usuarios hacia sus pertenencias desde una distancia hasta un 50 por ciento mayor en comparación con el modelo anterior. El sistema utiliza señales visuales, vibración y alertas sonoras para una experiencia de localización más eficiente.

Otra mejora recae en el altavoz integrado. El nuevo AirTag emite sonidos con una potencia incrementada en un 50 por ciento respecto a la versión original, lo que facilita la recuperación de objetos en ambientes ruidosos o extensos.

Esta característica responde a solicitudes de usuarios que demandaban una mayor capacidad auditiva para identificar el rastreador a mayor distancia.

Cómo contribuye Apple a la sostenibilidad con el lanzamiento de este rastreador

La carcasa y los componentes
La carcasa y los componentes internos emplean materiales reciclados y reutilizados en la fabricación. (Foto: Apple Inc./Handout via REUTERS)

La política ambiental de Apple gana protagonismo en la nueva generación del AirTag. La carcasa del dispositivo utiliza un 85 por ciento de plásticos reciclados, mientras que los imanes están fabricados íntegramente con tierras raras reutilizadas y las placas de circuito emplean oro recuperado.

Este enfoque representa un avance en la estrategia de sostenibilidad de la empresa, alineada con sus objetivos de reducir la huella ambiental en la producción de hardware.

Además de los materiales, la compañía mantiene el compromiso de minimizar el desperdicio al conservar el diseño y tamaño compatibles con los accesorios existentes. Así, los usuarios pueden seguir empleando llaveros y fundas adquiridos previamente.

Qué mejoras ofrece en privacidad y protección de datos el nuevo AirTag

La red ‘Buscar’ de Apple
La red ‘Buscar’ de Apple permite localizar objetos sin revelar datos personales ni almacenar historiales de ubicación, gracias a sistemas avanzados de privacidad. (Foto: REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

El nuevo AirTag opera dentro de la red ‘Buscar’ de Apple, donde dispositivos de la marca colaboran para localizar objetos mediante tecnología Bluetooth, sin almacenar datos de localización ni historial en servidores físicos. El sistema utiliza cifrado de extremo a extremo para salvaguardar la privacidad de los usuarios.

Una función destacada es la posibilidad de compartir la ubicación del AirTag de forma segura y temporal con terceros, útil para situaciones como el seguimiento de equipaje durante un viaje.

Asimismo, el rastreador incluye alertas que previenen el rastreo no autorizado, tanto en dispositivos iOS como Android, y cambia frecuentemente sus identificadores Bluetooth para dificultar intentos de seguimientos malintencionados.

En qué momentos es útil un AirTag

El rastreador ayuda a localizar
El rastreador ayuda a localizar pertenencias en viajes, espacios públicos o lugares de trabajo de forma sencilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El AirTag se diseñó para ayudar a localizar objetos personales de valor que suelen perderse con frecuencia, como llaves, mochilas, billeteras o maletas.

Sumado al uso personal, el AirTag se emplea en situaciones cotidianas y profesionales. Las personas que viajan con frecuencia pueden colocar el rastreador en su equipaje para recibir alertas inmediatas si se separan de sus pertenencias o para compartir la ubicación de una maleta con familiares o colegas.

Puede ser útil para monitorear objetos de trabajo, como dispositivos, o para asegurar que artículos importantes permanezcan siempre localizables dentro de espacios laborales.

