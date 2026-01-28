Tecno

Estudio advierte que usar ChatGPT está cambiando la forma de ser y expresarse de los humanos

Aunque el fenómeno se observó en contextos académicos, los expertos advierten que estos cambios podrían extenderse a otros ámbitos

Guardar
Estudio revela que el lenguaje
Estudio revela que el lenguaje de los humanos está cambiando por el uso de la IA. (Imagen ilustrativa)

El lenguaje humano podría estar atravesando una nueva etapa de transformación impulsada por la inteligencia artificial. Un estudio reciente realizado por investigadores de dos centros del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano, en Alemania, advierte que el uso extendido de herramientas como ChatGPT ya está influyendo en la forma en que las personas hablan y se expresan, especialmente en ámbitos académicos y profesionales.

La investigación analizó más de 280.000 videos en inglés de charlas, presentaciones y contenidos de divulgación académica publicados por más de 20.000 canales de YouTube.

A partir de ese corpus, los expertos detectaron un incremento significativo en el uso de determinadas palabras y estructuras lingüísticas que coinciden con patrones frecuentes en modelos de lenguaje de gran escala (LLM, por sus siglas en inglés) como ChatGPT.

La estructura linguistica y el
La estructura linguistica y el aumento del uso de ciertas palabras, revelan que el lenguaje se ha visto afectado por el uso de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los autores, se trata de la primera evidencia empírica de que los humanos están imitando cada vez más el lenguaje propuesto por estas inteligencias artificiales.

Entre los hallazgos más llamativos, el estudio señala que términos como delve (indagar), underscore (subrayar), intricate (intrincado), realm (ámbito) y meticulous (meticuloso) aumentaron su uso entre un 35% y un 51% en los 18 meses posteriores al lanzamiento de ChatGPT. Para los investigadores, este fenómeno no parece casual, sino vinculado a la exposición cotidiana a textos generados o corregidos por IA.

Ezequiel López-López, uno de los autores del trabajo, explicó que el lenguaje siempre estuvo influenciado por factores externos, como los medios de comunicación, la música o el cine, pero que la irrupción de la IA introduce un nuevo actor con una capacidad de alcance sin precedentes. “Sabemos que el lenguaje evoluciona, pero queríamos entender cuál era la causa detrás de ciertos cambios recientes y acelerados”, señaló.

La interacción constante con ChatGPT
La interacción constante con ChatGPT puede provocar un cambio en el lenguaje del usuario. (Foto: OpenAI)

El estudio describe este proceso como un caso de “acomodación lingüística”, un mecanismo por el cual las personas ajustan su forma de hablar al estándar dominante, muchas veces de manera inconsciente.

Para Ingrid Toppelberg, instructora de Innovación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la diferencia con procesos anteriores es la escala y la frecuencia de interacción. “Antes la televisión homogeneizaba el lenguaje; ahora lo hacen sistemas con los que conversamos todos los días y que, además, nos ayudan a pensar y escribir”, explicó.

Más allá de los cambios puntuales en el vocabulario, la investigación advierte sobre posibles efectos a largo plazo. Uno de ellos es la reducción de la diversidad lingüística, con la consolidación de un registro medio, correcto y uniforme, que podría desplazar expresiones menos frecuentes, más locales o creativas. También se plantea el riesgo de que estos patrones puedan ser utilizados con fines de manipulación, al influir en los marcos conceptuales con los que se presenta la información.

Las expresiones locales se verían
Las expresiones locales se verían reducidas ante el uso de un lenguaje neutro por parte de la IA. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas consultados coinciden en que las inteligencias artificiales no son neutrales. Ignacio del Carril, investigador de la Universidad Austral, remarcó que los modelos de IA reflejan los sesgos de quienes los programan y de los datos con los que fueron entrenados.

En ese sentido, el hecho de que la mayoría de estos sistemas se entrenen principalmente en inglés también puede impactar en otros idiomas, incorporando estructuras y lógicas discursivas propias de esa lengua.

El estudio se centró en la comunicación académica, pero sus autores consideran que estos patrones podrían extenderse a otros ámbitos, como el corporativo, el mediático o el cotidiano. Una de las hipótesis que explican esta adopción acelerada es el fenómeno de las “avalanchas de palabras”: cuando un término comienza a aparecer con frecuencia en distintos contextos, su uso se multiplica casi de forma automática.

La IA es entrenada con
La IA es entrenada con textos en inglés, por lo que también afectaría el lenguaje de otras personas que no hablan este idioma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun así, los expertos subrayan que la creatividad lingüística sigue siendo un proceso social profundamente humano. Damián Fernández Pedemonte, investigador del CONICET, destacó que la interacción cara a cara incorpora emociones, contexto y lenguaje no verbal, aspectos que la IA no puede replicar. “El riesgo no es volverse menos inteligente, sino pensar de forma más homogénea”, advirtió.

Para los especialistas, el desafío no pasa por frenar el avance de la inteligencia artificial, sino por tomar conciencia de su impacto cultural. En un momento donde estas herramientas se integran cada vez más a la vida cotidiana, entender cómo influyen en el lenguaje es clave para preservar la diversidad, la creatividad y el pensamiento crítico.

Temas Relacionados

ChatGPTInteligencia artificialLenguajeLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Qué hacer con los dispositivos viejos que hay en casa

La reparación, venta retro y reciclaje responsable de reproductores y cámaras obsoletas permiten aprovechar archivos valiosos y dar un nuevo propósito a la tecnología

Qué hacer con los dispositivos

Autos 2026 en Colombia: más híbridos, eléctricos, carga en 5 minutos y más tecnologías

Otras novedades en los vehículos más modernos es que incluyen inteligencia artificial para personalizar la experiencia de manejo y sistemas avanzados de asistencia a la conducción

Autos 2026 en Colombia: más

Amazon despide a 16.000 empleados para reorganizar la empresa y enfocarse en la IA

Los recortes, que representan cerca del 10% de la plantilla corporativa, afectarán principalmente a áreas como AWS y Prime Video

Amazon despide a 16.000 empleados

Cuidado con las páginas de eventos: así usan los hackers la IA para estafarte este 2026

Un informe de ciberseguridad, destacó cómo la expansión de la inteligencia artificial expone a la industria a manipulación de precios y filtraciones de contenidos

Cuidado con las páginas de

Qué profesiones desaparecerán por la IA: la lista negra de Alex Karp de Palantir sobre trabajos de oficina

El director ejecutivo de Palantir dio un pronóstico sombrío: la inteligencia artificial no solo reemplazará tareas, sino que hará obsoletos los títulos de humanidades

Qué profesiones desaparecerán por la
DEPORTES
La definición de la Champions

La definición de la Champions League con 18 partidos en simultáneo, en vivo

Partido de alto vuelo en Avellaneda: Racing recibirá al Rosario Central de Ángel Di María

“No me gusta la soberbia”: la dura frase del arquero de Uruguay sobre la selección argentina y Dibu Martínez

River Plate buscará pisar con fuerza en el Monumental ante Gimnasia: hora, TV y formaciones

Boca Juniors tendrá una prueba de riesgo en La Plata ante Estudiantes: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Susana Giménez habló de la

Susana Giménez habló de la relación de su nieta Lucía Celasco con el futbolista Nicolás Figal: “Que se casen”

Maxi López sorprendió con sus llamativos consejos sobre pastelería: “Estos tips te van a ayudar”

El inesperado comentario de Evangelina Anderson que ruborizó a Ian Lucas en Masterchef Celebrity: “Lo vi sin ropa”

Zaira Nara enfrentó las críticas por su participación en un evento en Paraguay: “Está muy confundido”

La sincera y terminante negativa de Graciela Borges: “No la haría y no la vería”

INFOBAE AMÉRICA

Senador uruguayo fue captado mirando

Senador uruguayo fue captado mirando a Zaira Nara en el Parlamento y un compañero de partido lo criticó: “Más atención”

Con Lula y Kast como grandes protagonistas, dos posturas distintas sobre la integración de la región se acercaron en Panamá

El alpinista Jaime Viñals comparte su experiencia en El Salvador a través de su nuevo manuscrito

Lula advierte en Panamá que la única guerra de América Latina es contra el hambre y la desigualdad

Cuando cobro la jubilación de ANSES en febrero 2026