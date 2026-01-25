Tecno

Por qué ChatGPT puede bloquearte la cuenta si no te tomas un selfie

Esta medida de OpenAI tiene como objetivo reforzar el control y la seguridad en el uso de la inteligencia artificial

ChatGPT suma un control de
ChatGPT suma un control de edad que analiza la cuenta y puede exigir un selfie para confirmar la mayoría de edad.

El auge de la inteligencia artificial y su creciente presencia en la vida cotidiana ha puesto sobre la mesa un desafío relevante: garantizar que los menores de edad no accedan a contenidos inadecuados o funciones restringidas. En ese sentido, OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, ha comenzado a implementar un sistema de verificación que podría sorprender a muchos usuarios.

Verificación por selfie: la nueva estrategia de OpenAI

El nuevo método de control de edad en ChatGPT se basa en un proceso de dos fases. En la primera, el sistema utiliza inteligencia artificial para analizar la cuenta y el historial de conversaciones y así estimar si el usuario es un adulto o un menor de edad. Si la IA detecta indicios de que el usuario podría tener menos de 18 años, se activa la segunda fase: solicitar un selfie para confirmar la edad real.

La política es clara: si el usuario se niega a enviar la fotografía, la cuenta quedará bloqueada y no será posible seguir utilizando ChatGPT con todas sus funciones.

El sistema bloquea cuentas si
El sistema bloquea cuentas si los usuarios se niegan a enviar la foto para verificar su edad.

En caso de compartir el selfie y que la verificación confirme que es menor, la plataforma restringirá las funcionalidades y adaptará la experiencia a un entorno seguro para niños y adolescentes, eliminando acceso a todo contenido considerado inapropiado.

El objetivo de este sistema es limitar el acceso de los menores a funciones que en muchos países están catalogadas como no aptas para su edad, como conversaciones de carácter sexual, respuestas NSFW (Not Safe For Work) o temas delicados y controvertidos.

La versión restringida de ChatGPT, según lo previsto, ofrecerá respuestas más cuidadas, evitará temas adultos y tendrá un tono más amigable y seguro para los menores de edad.

Las cuentas de menores verificados
Las cuentas de menores verificados reciben respuestas adaptadas y acceso limitado a funciones y contenidos.

¿Qué sucede si te niegas o si eres menor?

Negarse a cumplir con el requisito del selfie supone el bloqueo inmediato de la cuenta. Si por el contrario se acepta la verificación y el sistema, a través de la empresa externa Persona, determina que el usuario es menor, se aplicarán restricciones automáticas para protegerlo de contenidos no aptos. Si se confirma que el usuario es mayor de edad, el acceso a todas las funciones se restablece sin limitaciones.

Respecto a la privacidad, OpenAI asegura que la verificación de edad se realiza a través de Persona, una compañía especializada que emplea inteligencia artificial para analizar la imagen y confirmar la edad sin almacenar datos personales de manera permanente.

La preocupación por la privacidad de los usuarios suele estar presente, pero la empresa recuerda que la exposición de imágenes faciales en redes sociales ya es común y que la seguridad en estos procesos es alta.

OpenAI utiliza la empresa Persona
OpenAI utiliza la empresa Persona para validar la edad sin almacenar imágenes de forma permanente.

Por ahora, si ChatGPT no solicita ninguna verificación, es probable que el sistema ya haya determinado que el usuario es adulto. Sin embargo, la posibilidad de una comprobación futura no está descartada, especialmente si el comportamiento de la cuenta cambia o surgen dudas sobre la edad real del usuario.

La medida busca adaptar la inteligencia artificial a los marcos legales y sociales de cada país y garantizar una experiencia responsable para todos los públicos, reforzando la seguridad y el control sobre el acceso de los menores a herramientas tan potentes como ChatGPT.

