Cuánto vale hoy un BlackBerry, el celular de los 2000 que buscaba personas

BlackBerry revolucionó la comunicación móvil con sus teclados físicos y su sistema de mensajería exclusivo. Hoy, sus teléfonos solo se consiguen en mercados secundarios

El teclado físico QWERTY convirtió a BlackBerry en el favorito de ejecutivos y profesionales durante una década.

A finales de los años noventa, BlackBerry irrumpió en el sector tecnológico con una propuesta que cambiaría la comunicación móvil. Mientras Nokia dominaba el mercado con su icónico 5125 y el popular juego Snake, la compañía canadiense apostó por un dispositivo diferente, que llamó la atención por su teclado físico QWERTY y una funcionalidad sin precedentes para la época.

En 1999, BlackBerry lanzó su primer modelo, el 850, que se alimentaba con pilas y combinaba características de mensáfono, teléfono móvil y PDA. El verdadero atractivo de estos equipos residía en el teclado, que facilitaba la gestión de correos electrónicos y el acceso a calendarios ejecutivos.

Asimismo, destacaba el uso de un sistema de mensajería propio, el BB Messenger: a diferencia de otras plataformas, el ecosistema de BlackBerry utilizaba un código alfanumérico exclusivo de 8 caracteres, conocido como PIN de BlackBerry, asociado a cada terminal. Para establecer contacto con otra persona, los usuarios recurrían a este identificador en lugar de buscar nombres en directorios públicos.

El BB Messenger y el PIN exclusivo diferenciaron la experiencia BlackBerry respecto a otros teléfonos móviles.

El éxito impulsó a la marca durante más de una década, con modelos emblemáticos como el 7290, Pearl, Curve y Bold. En 2008, el valor de la acción de BlackBerry alcanzó los 147 dólares, marcando el mejor momento de la compañía.

Sin embargo, el escenario cambió radicalmente con la llegada del iPhone y la consolidación de las pantallas táctiles. El teclado físico perdió protagonismo y, en 2016, TCL asumió la fabricación de smartphones BlackBerry bajo el sistema operativo Android, lo que significó el inicio de una nueva etapa. La empresa canadiense dejó de fabricar teléfonos en 2016 y, en enero de 2022, cesó por completo el soporte para sus antiguos dispositivos.

En la actualidad, la firma mantiene su nombre, pero su actividad principal se centra en el desarrollo de software de ciberseguridad y servicios empresariales.

El avance de los smartphones con pantalla táctil marcó el declive de BlackBerry en el mercado global.

¿Cuánto vale un Blackberry actualmente?

En la actualidad, los teléfonos BlackBerry ya no se fabrican. Esto significa que quienes buscan uno de estos dispositivos solo pueden acceder a modelos antiguos o reacondicionados a través de mercados secundarios como eBay o Mercado Libre. Los precios varían de forma considerable según el modelo, el estado de conservación y el carácter de colección que pueda tener el equipo.

Entre los modelos clásicos, como el BlackBerry Curve o el Bold, los valores suelen oscilar entre 10 y 50 dólares para equipos usados en buen estado. Estos dispositivos, aunque ya no cuentan con soporte oficial, mantienen cierto atractivo entre coleccionistas y usuarios que buscan una experiencia retro.

Por otro lado, los modelos más recientes y avanzados, como el BlackBerry KEY2, pueden encontrarse reacondicionados o en condición de “nuevo” (generalmente en caja abierta o con sellado antiguo) a precios que parten desde 350 dólares y pueden superar los 600 dólares.

Actualmente, los teléfonos BlackBerry solo se consiguen usados o reacondicionados.

El KEY2 LE, una versión más accesible de la misma línea, tuvo un precio de lanzamiento cercano a los 399 dólares, aunque los valores actuales pueden variar en función de la oferta disponible y el estado del equipo.

En el segmento de alta gama, los modelos de lujo, como los BlackBerry Porsche Design, alcanzan precios significativamente superiores. Los ejemplares nuevos o considerados de colección suelen superar los 800 dólares, reflejando su exclusividad y la demanda entre aficionados a la marca.

El valor de un BlackBerry, por tanto, depende en gran medida del modelo específico, la rareza y el estado en que se encuentre, así como de su posible valor como objeto de colección.

