Convierte tu teléfono en una BlackBerry y recupera la experiencia clásica

El teclado cuenta con una fila dedicada de números y teclas QWERTY físicas con presión optimizada, lo que elimina la necesidad de alternar entre distribuciones para ingresar cifras

El teclado ofrece la posibilidad
El teclado ofrece la posibilidad de emparejarse con hasta tres dispositivos diferentes. (Composición Infobae)

El teclado físico, un símbolo de la era BlackBerry, vuelve a estar presente en dispositivos móviles actuales gracias a propuestas como el Power Keyboard. Este accesorio busca satisfacer a quienes extrañan la sensación táctil al escribir, combinando la nostalgia con tecnologías modernas y compatibilidad con los principales smartphones del mercado.

Power Keyboard: teclado físico deslizante para teléfonos con MagSafe o Qi2

Clicks ha desarrollado el Power Keyboard, un teclado físico retráctil pensado para teléfonos compatibles con las tecnologías magnéticas MagSafe y Qi2. A diferencia de otros accesorios que solo se adhieren a la parte trasera del teléfono, este modelo incorpora un mecanismo deslizante que permite plegar y desplegar el teclado según la necesidad del usuario.

Si bien su diseño compacto favorece el transporte, el aumento de grosor resulta perceptible al llevar el dispositivo en el bolsillo.

Así luce el teclado Power
Así luce el teclado Power Keyboard en un iPhone. (YouTube Clicks)

El teclado cuenta con una fila dedicada de números y teclas QWERTY físicas con presión optimizada, lo que elimina la necesidad de alternar entre distribuciones para ingresar cifras. Además, ofrece la posibilidad de emparejarse con hasta tres dispositivos diferentes y cambiar entre ellos de forma práctica usando las teclas numeradas.

El proceso de emparejamiento, según la compañía, es sencillo: basta con mantener presionada la tecla “123”, pulsar “0” para activar el modo de vinculación y seleccionar el accesorio desde el menú Bluetooth del dispositivo.

Cabe indicar que esta funcionalidad evita la molestia de desconectar y volver a conectar el teclado cada vez que se cambia de equipo.

El Clicks Communicator presentado en
El Clicks Communicator presentado en el CES 2026 recupera el teclado físico QWERTY característico de los legendarios BlackBerry. (Clicks)

Configuración, compatibilidad y batería del teclado físico

La aplicación oficial, disponible para iOS y Android, permite ajustar la retroiluminación de las teclas y personalizar atajos, características poco habituales en teclados de este tamaño.

El Power Keyboard ha sido probado con modelos como iPhone 16 Air, iPhone 17 Pro, Pixel 9 y Galaxy Fold. No se especifica compatibilidad con dispositivos más antiguos, aunque la empresa ya ofrece una versión especial para los iPhone 15 en formato de funda.

El teclado puede utilizarse en orientación horizontal y vertical gracias a su mecanismo ajustable, aunque está optimizado para usarse en posición apaisada. Un aspecto pendiente es la durabilidad, ya que la empresa no ha proporcionado información sobre la resistencia del sistema deslizante tras un uso prolongado.

Power Keyboard es un teclado
Power Keyboard es un teclado físico retráctil pensado para teléfonos compatibles con las tecnologías magnéticas MagSafe y Qi2.

En cuanto a la energía, el dispositivo incorpora una batería integrada de 2.150 mAh, con una reserva configurable de 500 mAh dedicada al funcionamiento del teclado. Desde la app, el usuario puede decidir cuánta carga destinar al accesorio para evitar agotar la batería del teléfono durante el uso.

El resto de la energía puede emplearse para recargar el smartphone de manera inalámbrica mediante MagSafe o Qi2, aunque la empresa no aclara la velocidad ni la potencia de carga.

La propuesta de este producto se suma a una tendencia de mercado que apela a la nostalgia de quienes valoran la experiencia de escritura clásica. El objeto tecnológico permite a los usuarios transformar teléfonos táctiles en dispositivos con teclado físico, reviviendo sensaciones asociadas a la antigua BlackBerry, pero con prestaciones adaptadas a las tecnologías actuales.

Existe un producto que satisface
Existe un producto que satisface a quienes extrañan la sensación táctil al escribir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo era el BlackBerry

Los dispositivos BlackBerry se caracterizaban por su distintivo teclado físico QWERTY, que permitía escribir de manera rápida y precisa, convirtiéndose en la opción preferida de profesionales y usuarios que valoraban la eficiencia en la mensajería.

Su diseño robusto y compacto ofrecía una experiencia de uso enfocada en la productividad, con botones dedicados y una navegación intuitiva que facilitaba el acceso a correos electrónicos, mensajes y aplicaciones empresariales.

BlackBerry también destacaba por su sistema de seguridad y servicios exclusivos, como el BlackBerry Messenger (BBM), que ofrecía comunicación instantánea cifrada entre usuarios. Durante varios años, estos dispositivos dominaron el mercado de teléfonos inteligentes, siendo considerados sinónimo de fiabilidad y discreción en el entorno corporativo y gubernamental.

