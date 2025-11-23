Qué pasa con los BlackBerry en 2025: siguen o no funcionando estos clásicos celulares

El fin del soporte oficial en 2022 dejó obsoletos a los modelos clásicos de BlackBerry con sistemas operativos propios. (AFP PHOTO / Glenn CHAPMAN)

Durante años, la marca BlackBerry lideró la industria de la telefonía móvil. Los emblemáticos dispositivos con teclado QWERTY y fuerte enfoque en la seguridad captaron la preferencia de millones de usuarios. Sin embargo, después de una década llena de innovaciones y cambios tecnológicos, la situación de la marca y sus productos en 2025 ya está lejos de ese pasado dominador.

La llegada de los teléfonos táctiles y la masificación de sistema operativos como Android y iOS, alejaron a estos BlackBerry de sus mejores años y ya no se fabrican más. Por lo que surge la duda de si aquellos teléfonos siguen funcionando y qué se puede hacer con ellos actualmente.

Qué pasa actualmente con los BlackBerry

Quien posea un teléfono BlackBerry probablemente se haya preguntado alguna vez si los dispositivos aún operan con normalidad. La respuesta varía según el modelo y el sistema operativo del equipo.

En enero de 2022, la empresa anunció el fin del soporte oficial para los celulares que funcionaban bajo los sistemas propios de BlackBerry: el OS 7.1 y anteriores, BlackBerry 10 y BlackBerry PlayBook OS 2.1. Como consecuencia, estos modelos clásicos se volvieron, en términos funcionales, obsoletos. Servicios como la mensajería, conectividad WiFi y el uso de datos dejaron de operar de la forma habitual.

Los teléfonos BlackBerry con Android, como KEY2 y Motion, siguen funcionando en 2025 pese a que ya no se fabrican. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Algunos usuarios han reportado que sus teléfonos siguen dando señales de vida después de la fecha de su retiro oficial, aunque se trata de situaciones excepcionales y sujetas a cambios imprevistos. No existe garantía alguna sobre el tiempo de operatividad restante en estos modelos, ni sobre las funciones que seguirán activas, dada la ausencia de mantenimiento y actualizaciones.

En cambio, los dispositivos más recientes, como las series KEY2 o Motion, equipados con el sistema operativo Android, continúan funcionando en 2025. Estos modelos no dependen del software propietario de BlackBerry, sino del ecosistema de Google, por lo que pueden seguir utilizándose como cualquier otro móvil Android, aunque ya no se fabrican desde hace años.

¿Existen nuevos teléfonos BlackBerry?

El cese de soporte en 2022 significó el final efectivo para los dispositivos clásicos. La empresa confirmó públicamente, a través de su CEO John Chen, que todo el software, sistemas y servicios fueron oficialmente retirados. La firma dejó de fabricar, mantener y actualizar los móviles.

El último intento relevante de la marca fue en 2017 con el lanzamiento del BlackBerry KeyOne. Posteriormente, BlackBerry cedió la licencia de su marca a firmas como BB Merah Putih y OnwardMobility. Esta última anunció planes para lanzar un móvil ultra-seguro, con teclado físico, pero, en 2022, la empresa canceló el proyecto y comunicó su cierre, descartando cualquier posibilidad de un nuevo BlackBerry en el futuro inmediato.

El último intento relevante de BlackBerry fue el KeyOne en 2017, antes de ceder licencias a otras empresas. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Así, en 2025 no hay señales de un regreso de la marca al sector de smartphones, ni existen modelos nuevos en el horizonte.

A pesar de todo, algunos teléfonos BlackBerry todavía pueden encontrarse en mercados de segunda mano, foros de coleccionistas o subastas en línea. Modelos como el KEY2, KEY2 LE, Evolve, Motion o el Unihertz Titan figuran entre los dispositivos más valorados por nostálgicos y usuarios que aprecian su singularidad.

Utilizar uno de estos equipos en 2025 supone aceptar varias limitaciones, desde la imposibilidad de actualizar algunas aplicaciones hasta dificultades de integración en redes móviles modernas.

Qué hace BlackBerry actualmente

En lugar de desaparecer, BlackBerry empezó un camino completamente distinto: la ciberseguridad y el desarrollo de software. Con el cierre de su división de hardware, la empresa apostó a capitalizar su experiencia en encriptación y protección de la información para ofrecer servicios avanzados dirigidos a sectores como el automotor y sanitario.

BlackBerry se reinventó como empresa de ciberseguridad y software, generando mil millones de dólares en ingresos en 2020.(REUTERS/Mark Blinch)

Según datos de la propia compañía, en 2020 la firma canadiense generó aproximadamente 1.000 millones de dólares en ingresos, centrando su actividad en soluciones de software y seguridad digital de alto nivel.

Aunque la idea de un nuevo teléfono BlackBerry parece hoy lejana, la marca mantiene su presencia dentro del mundo tecnológico bajo objetivos renovados: proteger sistemas críticos, garantizar la privacidad y anticipar amenazas informáticas.