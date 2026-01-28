Cómo funcionarían los pagos por IA en WhatsApp e Instagram: lo que sabemos del nuevo plan de Meta

Meta también incorporará funciones nativas que hasta ahora solo estaban disponibles mediante aplicaciones de terceros. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic)

Meta, propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp, está desarrollando un nuevo sistema de suscripciones que introduce funciones premium, muchas de ellas basadas en inteligencia artificial.

Esta estrategia permitirá a la empresa mantener la gratuidad de las funciones básicas de sus redes sociales, pero reservará características avanzadas y herramientas exclusivas para quienes paguen una suscripción mensual.

Experiencias premium y funciones exclusivas por suscripción en redes sociales

La compañía de Mark Zuckerberg va un paso más allá del tradicional tic azul de verificación. Meta está probando herramientas de productividad y creatividad, muchas impulsadas por inteligencia artificial, que estarán disponibles solo para usuarios de pago.

Meta es propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Entre estas novedades se incluye Manus, un agente de IA adquirido recientemente por 2.000 millones de dólares, que funcionará como asistente de productividad avanzado. Sin embargo, el acceso completo y el uso intensivo de Manus quedarán restringidos a quienes contraten el paquete premium.

La generación de contenido multimedia también será parte de la oferta por suscripción. La función Vibes, que permite crear y editar videos cortos con ayuda de IA, dejará de ser completamente gratuita: Meta prevé mantener un acceso básico sin costo, pero desbloqueará capacidades adicionales y mayor calidad solo para quienes paguen una mensualidad.

Nuevas funciones de privacidad y gestión de seguidores en Instagram

Para atraer a más usuarios, Meta también incorporaría funciones nativas que hasta ahora solo estaban disponibles mediante aplicaciones de terceros. Entre ellas se encuentra la posibilidad de ver historias de otros usuarios sin que estos sepan que han sido vistas, y la opción de identificar rápidamente quién no te sigue de vuelta en Instagram.

Instagram seguirá siendo gratuito. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además, la suscripción permitiría la creación de listas de audiencia sin limitaciones, facilitando la gestión de publicaciones dirigidas a grupos específicos.

Estas funciones responden a la demanda de opciones avanzadas para la gestión de privacidad y el control de la comunidad, elementos que han impulsado el éxito de servicios similares como Snapchat+.

Diferencias con Meta Verified y orientación a distintos perfiles de usuario

Es importante distinguir este nuevo modelo de suscripción del programa Meta Verified, que por alrededor de 17 euros ofrece la insignia azul de verificación, protección ante suplantaciones y soporte técnico prioritario, principalmente para creadores de contenido, marcas y perfiles públicos.

Meta Verified es la herramienta que usan los influencers y empresas para probar su identidad. (Meta)

En cambio, las nuevas suscripciones premium están orientadas a un público más amplio, interesado en funciones adicionales de IA y mejoras en la experiencia de uso diaria.

Con este enfoque, Meta busca fortalecer su vía de monetización y responder a la demanda de usuarios dispuestos a pagar por herramientas avanzadas, al tiempo que mantiene el acceso gratuito a las funciones esenciales de sus plataformas sociales.

Meta restringe el acceso de menores a sus personajes de IA

Meta ha optado por suspender de manera temporal el acceso de niños y adolescentes a sus personajes de inteligencia artificial en todas sus aplicaciones a nivel global. Esta decisión estará en vigor mientras la compañía desarrolla una versión mejorada de estos personajes que incluirá controles parentales y nuevas medidas de seguridad para proteger a los menores.

Meta comunicó que próximamente ofrecerá la posibilidad de desactivar los chats privados entre adolescentes y personajes de IA. REUTERS/Peter DaSilva

En las próximas semanas, los adolescentes dejarán de tener disponible la opción de interactuar con los personajes de IA de Meta. La empresa anunció que la actualización prevista incorporará herramientas para que padres y tutores puedan supervisar y restringir el uso que sus hijos hacen de estas funciones digitales.

Meta comunicó, a través de su blog sobre protección de menores, que próximamente ofrecerá la posibilidad de desactivar los chats privados entre adolescentes y personajes de IA, una funcionalidad que aún no ha sido implementada.

Esta medida se suma a otras acciones impulsadas por la empresa para reforzar la seguridad en sus plataformas, tras recibir críticas por interacciones inapropiadas de los chatbots con menores.

Por otra parte, Meta indicó que las nuevas experiencias de IA para adolescentes estarán sujetas a un sistema de clasificación similar al de las películas PG-13, con el fin de bloquear contenidos inadecuados y elevar el nivel de protección de los usuarios jóvenes. El incremento en la supervisión por parte de reguladores estadounidenses responde a la creciente preocupación por el impacto potencial de los chatbots en menores de edad.