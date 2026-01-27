Demandan a Meta en Estados Unidos por presuntamente engañar sobre el cifrado de extremo a extremo

Los demandantes provienen de países como Australia, Brasil, India, México y Sudáfrica. REUTERS/Dado Ruvic

Meta enfrenta una demanda en Estados Unidos por presuntamente engañar a los usuarios sobre el cifrado de extremo a extremo en WhatsApp. Un grupo internacional de demandantes sostiene que la compañía ha realizado afirmaciones falsas sobre la privacidad y seguridad del servicio de chat, lo que habría perjudicado a miles de millones de personas en todo el mundo.

Acusan a Meta de engañar sobre la privacidad en WhatsApp

La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Francisco, alega que las declaraciones de Meta sobre la protección de la información en WhatsApp no son verídicas.

Los demandantes, provenientes de países como Australia, Brasil, India, México y Sudáfrica, aseguran que la empresa y sus directivos han engañado al público al afirmar que WhatsApp utiliza cifrado de extremo a extremo como función central para garantizar la privacidad de los mensajes.

Según la acusación, Meta y WhatsApp “almacenan, analizan y pueden acceder a prácticamente todas las comunicaciones supuestamente ‘privadas’ de los usuarios de WhatsApp”.

Los demandantes sostienen que, a pesar de los mensajes de la aplicación que indican que “solo las personas que participan en este chat pueden leer, escuchar o compartir” el contenido, la compañía puede acceder a la información y, en algunos casos, sus empleados tendrían la capacidad de revisarla.

El grupo respalda su reclamo citando a “denunciantes” que habrían revelado prácticas internas en Meta, aunque los documentos judiciales no especifican sus identidades ni entregan detalles adicionales.

WhatsApp, cifrado de extremo a extremo y la respuesta de Meta

Desde su adquisición por parte de Meta en 2014, WhatsApp ha promovido el cifrado de extremo a extremo como un pilar fundamental de su servicio, asegurando que solo el remitente y el destinatario pueden acceder al contenido de los mensajes. Según la compañía, esta función se encuentra activada por defecto y brinda una seguridad superior frente a posibles vulneraciones de privacidad.

Bloomberg informa que, en respuesta a la demanda, un portavoz oficial de Meta calificó la acción legal como “frívola” y adelantó que la empresa “perseguirá sanciones contra los abogados de los demandantes”.

Andy Stone, vocero de la compañía, afirmó en un correo electrónico: “Cualquier afirmación de que los mensajes de WhatsApp no ​​están cifrados es categóricamente falsa y absurda”. Además, defendió que “WhatsApp lleva una década con cifrado de extremo a extremo mediante el protocolo Signal” y consideró que la demanda es “una ficción frívola”.

Proceso judicial y alcance global de la demanda colectiva

Los abogados de los demandantes solicitaron al tribunal que certifique el caso como una demanda colectiva, lo que sumaría a miles de millones de usuarios potencialmente afectados en diferentes continentes. La denuncia apunta a que Meta habría priorizado la obtención de datos y el análisis de comunicaciones, contradiciendo su compromiso público con la privacidad absoluta en WhatsApp.

El proceso judicial busca determinar si las prácticas de la empresa coinciden con sus mensajes al público y si existieron perjuicios concretos para los usuarios. La controversia pone en el centro del debate la transparencia y las obligaciones de las grandes tecnológicas en el manejo de la información personal bajo estándares de privacidad y seguridad.

Cómo funciona el cifrado de extremo a extremo en WhatsApp

El cifrado de extremo a extremo en WhatsApp es una tecnología de seguridad diseñada para proteger la privacidad de los mensajes. Cuando esta función está activada, los mensajes enviados solo pueden ser leídos por el remitente y el destinatario, ya que se codifican de tal manera que ninguna otra persona, ni siquiera WhatsApp o Meta, puede acceder al contenido durante su transmisión.

El cifrado de extremo a extremo es una tecnología de seguridad diseñada para proteger la privacidad de los mensajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este sistema utiliza claves de cifrado exclusivas para cada conversación, lo que significa que incluso si un tercero interceptara los datos mientras viajan por la red, no podría descifrarlos sin esas claves.

Así, el cifrado de extremo a extremo garantiza que fotos, videos, llamadas y mensajes permanezcan privados, reforzando la confianza de los usuarios en la seguridad de sus comunicaciones dentro de la aplicación.