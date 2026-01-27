Meta bloquea el acceso de niños y adolescentes a sus personajes de inteligencia artificial

Meta señaló que ofrecerá a los padres la opción de desactivar los chats privados de los adolescentes. REUTERS/Dado Ruvic

Meta ha decidido restringir temporalmente el acceso de niños y adolescentes a sus personajes de inteligencia artificial en todas sus aplicaciones a nivel mundial. Esta medida estará vigente mientras la compañía trabaja en una versión actualizada de estos personajes, que incluirá controles parentales y nuevas garantías para la seguridad de los menores.

Controles parentales y nuevas funciones en la IA de Meta

Según la comunicación oficial de Meta, en las próximas semanas los adolescentes perderán la posibilidad de interactuar con los personajes de IA hasta que la experiencia renovada esté disponible.

La empresa especificó que la nueva versión para menores incorporará controles parentales, permitiendo a los adultos responsables gestionar y limitar las interacciones de sus hijos con estas herramientas digitales.

Personajes de IA en las aplicaciones de Meta. META

En una publicación en su blog sobre protección de menores, Meta señaló que ofrecerá a los padres la opción de desactivar los chats privados de los adolescentes con personajes de IA, una función que todavía no ha sido lanzada.

Es pertinente señalar que esta medida se suma a otras iniciativas para reforzar la seguridad en sus plataformas, luego de que los chatbots fueran criticados por su comportamiento inadecuado en conversaciones con menores.

Reglas de contenido y supervisión regulatoria sobre la IA y menores

Meta informó que las nuevas experiencias de inteligencia artificial dirigidas a adolescentes se ajustarán a un sistema de clasificación similar al de las películas PG-13. El objetivo es impedir el acceso a contenidos inapropiados y aumentar la protección de los usuarios más jóvenes.

Las políticas de IA de Meta habrían permitido que menores participaran en conversaciones provocativas con estos sistemas automatizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escrutinio de los reguladores estadounidenses sobre las empresas de inteligencia artificial ha crecido en los últimos meses, debido a preocupaciones sobre los posibles efectos negativos de los chatbots. En agosto, Reuters informó que las políticas de IA de Meta permitían que menores participaran en conversaciones provocativas con estos sistemas automatizados.

La decisión de Meta de suspender temporalmente el acceso a los personajes de IA para menores respondería tanto a las críticas públicas como a la presión regulatoria, a la espera de que las nuevas funciones y los controles parentales garanticen una experiencia más segura para los adolescentes en sus redes sociales.

Meta enfrenta acusaciones por supuestamente permitir fraudes publicitarios en sus plataformas

Meta enfrenta una demanda en las Islas Vírgenes estadounidenses, donde se le responsabiliza de haber generado miles de millones de dólares facilitando la difusión de anuncios fraudulentos en Facebook e Instagram.

Acusan a Meta de ganar miles de millones de dólares con anuncios fraudulentos.

La acción judicial, impulsada por la fiscalía territorial ante el tribunal superior de St. Croix, acusa a la compañía de permitir la circulación de estos anuncios ilícitos porque constituían una fuente relevante de ingresos para la empresa.

El objetivo del proceso es aplicar sanciones civiles a Meta, amparándose en la legislación local de protección al consumidor. De acuerdo con la acusación, documentos internos de la propia empresa evidencian que Meta preveía ingresos sustanciales provenientes de publicidad vinculada a fraudes, apuestas ilegales y venta de productos prohibidos.

Las proyecciones presentadas en la denuncia estiman que estos avisos habrían aportado miles de millones cada año a las arcas de la compañía, que habría aceptado esos fondos como parte de su modelo comercial.

Meta ha decidido restringir temporalmente el acceso de niños y adolescentes a sus personajes de inteligencia artificial. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Las autoridades del territorio sostienen que Meta demoró deliberadamente la suspensión de cuentas sospechosas y solo actuaba ante un nivel de certeza muy elevado, permitiendo así que los anuncios engañosos permanecieran activos durante largos periodos.

Esta situación habría causado pérdidas económicas a numerosos usuarios, mientras la empresa continuaba recibiendo ingresos por estos avisos.

Meta, por su parte, niega enfáticamente las acusaciones. Un portavoz aseguró que la empresa combate activamente las estafas en todas sus plataformas y reconoce el daño que la publicidad engañosa provoca tanto a usuarios particulares como a negocios legítimos.

Meta niega enfáticamente las acusaciones en su contra. REUTERS/Peter DaSilva

La compañía afirma que los reportes de fraude han disminuido en los últimos meses como resultado de la mejora de sus herramientas de detección y el endurecimiento de sus políticas internas.

Además, la compañía rechaza cualquier negligencia en la protección de menores y resalta la actualización de sus normativas para reforzar la seguridad de los usuarios más jóvenes.