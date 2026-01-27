Tecno

Qué documentales de BTS existen y por qué se debe evitar verlos en Magis TV

Plataformas como Magis TV, XUPER TV y Cuevana representan un riesgo para los datos de los usuarios

Este documental retrata el último concierto de BTS, que fue en 2022. (YouTube: Prime Video)

BTS tiene varios documentales que recopilan sus conciertos más memorables, disponibles en plataformas streaming como Netflix, Prime Video y Disney Plus. Así, puedes acceder a contenido oficial y seguro, sin recurrir a sitios ilegales como Magis TV, XUPER TV o Cuevana, lo que protege tus datos personales.

Uno de los títulos más destacados es BTS: Yet to Come del año 2022, que presenta el último concierto realizado por el grupo antes de comenzar el servicio militar. Este documental está disponible en Prime Video.

La producción invita a los ARMY, nombre de su comunidad de seguidores, a acompañar a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook en un espectáculo especial, con una edición cinematográfica renovada.

Es peligroso ver contenido en
Es peligroso ver contenido en Magis TV debido a que la plataforma no cuenta con las licencias oficiales. (Fotocomposición: Infobae)

El título ofrece primeros planos inéditos y una perspectiva completamente nueva del concierto en Busan, e incluye los grandes éxitos de la banda, como Dynamite, Butter e IDOL. Además, muestra la primera actuación en vivo de Run BTS, del álbum Proof.

Por qué es peligroso ver los documentales de BTS en Magis TV

Es peligroso acceder a los documentales de BTS a a través de plataformas como Magis TV, XUPER TV oCuevana, ya que estos sitios no cuentan con licencias oficiales y suelen carecer de medidas de seguridad.

Utilizar estas páginas puede exponer tus datos personales, facilitar la descarga de software malicioso y poner en riesgo tus dispositivos. Para disfrutar de los conciertos y contenidos exclusivos del grupo, lo recomendable es recurrir a servicios streaming autorizados como Prime Video o Disney Plus.

Los documentales de BTS relatan
Los documentales de BTS relatan el detrás de escena de sus giras. REUTERS/Aude Guerrucci/File Photo

Cuáles son los documentales de BTS y dónde verlos

Los principales documentales de BTS son los siguientes:

  • Burn the Stage: The Movie (2018).

Película que revela el detrás de escena de la gira The Wings Tour de BTS. Este tour reunió a más de medio millón de seguidores en 19 ciudades de todo el mundo. El título está disponible en YouTube Premium y Weverse.

  • Love Yourself in Seoul (2019).

La película transcurre durante el espectáculo del 26 de agosto de 2018, en el Estadio Olímpico de Seúl, como parte de la gira Love Yourself Tour de BTS.

Para su realización, se utilizaron 42 cámaras, lo que permitió capturar cada detalle del evento. La producción fue una colaboración entre Big Hit Entertainment y CJ CGV Screen X, y el filme se presentó tanto en formato 2D como en ScreenX. Actualmente, está disponible en Prime Video.

La disponibilidad de los títulos
La disponibilidad de los títulos podría variar por región. (Netflix / Prime Video)
  • Bring the Soul: The Movie (2019).

En este documental, los integrantes de BTS comparten una mirada íntima a sus vidas a través de entrevistas personales y secuencias exclusivas de los conciertos de la gira mundial Love Yourself. El contenido está disponible en Netflix.

  • Break the Silence: The Movie (2020).

La producción presenta el detrás de escena de la gira mundial Love Yourself 2018-2019 de BTS. Promocionada como la secuela de la película de 2019,Bring the Soul: The Movie, se estrenó el 10 de septiembre de 2020. El documental recoge relatos sinceros de los miembros sobre el extenso recorrido que implicó esta gira por estadios. Está disponible en Weverse.

  • BTS: Permission to Dance on Stage – LA (2022).

En este documental de concierto, Los Ángeles se tiñe de morado con la llegada de BTS al estadio SoFi, marcando su regreso ante el público tras dos años de ausencia por la pandemia de COVID-19.

Los documentales de BTS buscan
Los documentales de BTS buscan enfocarse en la emoción por los conciertos, tanto de los artistas como de los fanáticos. REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo

El recinto refleja expectativa y alegría, mientras el grupo ofrece interpretaciones memorables, desde On hasta Permission to Dance. La energía del escenario y el reencuentro con sus seguidores resaltan el poder de la música para unir nuevamente a miles de personas.

De acuerdo con Billboard, Permission to Dance on Stage — LA logró la mayor recaudación de taquilla para un artista en casi diez años, alcanzando USD 33,3 millones y vendiendo 214.000 entradas. Los cuatro conciertos de BTS en el SoFi Stadium se convirtieron en el evento con mayores ingresos de 2021 tras la reapertura de los recintos.

