Modo BTS en WhatsApp: cómo activarlo antes de su tour mundial 2026

La personalización no modifica el funcionamiento ni la seguridad de WhatsApp, ya que solo se trata de cambios estéticos

Desde WhatsApp puedes activar el modo BTS y tener la mejor configuración con el grupo surcoreano. (Composición)

La banda surcoreana BTS confirmó su regreso a los escenarios con un tour mundial previsto para 2026, una noticia que reactivó el entusiasmo de millones de fans en todo el mundo. Por este motivo, en redes sociales volvió a circular una tendencia entre las Armys: el llamado “modo BTS” en WhatsApp, una forma de personalizar la aplicación de mensajería con imágenes y estética del grupo antes del inicio de la gira.

Aunque suele presentarse como si fuera una función especial, el “modo BTS” no es una herramienta oficial de WhatsApp ni una actualización lanzada por Meta. Se trata, en realidad, de una personalización visual que los usuarios pueden aplicar manualmente en sus teléfonos, principalmente en dispositivos Android.

La clave de esta tendencia está en adaptar el ícono de WhatsApp, el fondo de los chats y el teclado del celular con imágenes de BTS, creando una experiencia visual completamente alineada con el grupo de K-pop.

BTS es la banda surcoreana más importante del mundo.

Qué es el “modo BTS” y qué no

Lo primero que conviene aclarar es que WhatsApp no cuenta con un “modo BTS” oficial ni con funciones especiales vinculadas a la banda. No desbloquea stickers exclusivos, no cambia las funciones de la app ni compromete la seguridad de la cuenta. Todo el proceso es estético y reversible.

La personalización se apoya en imágenes descargadas por el propio usuario —del grupo completo o de alguno de sus integrantes— y en herramientas que permiten modificar el aspecto visual del sistema y de las aplicaciones.

Cómo cambiar el ícono de WhatsApp (solo en Android)

El paso más llamativo es reemplazar el ícono clásico de WhatsApp por una imagen de BTS. Para lograrlo, es necesario instalar Nova Launcher, un lanzador de aplicaciones disponible de forma gratuita en la Play Store.

Nova Launcher es una app de personalización en Android. (Nova Launcher)

Una vez descargado, el usuario debe configurarlo como lanzador predeterminado. Luego, basta con mantener presionado el ícono de WhatsApp, tocar la opción “Editar” (representada por un lápiz) y seleccionar una imagen cuadrada de BTS desde la galería. El cambio es inmediato y no afecta el funcionamiento de la app.

Personalizar el fondo de los chats

WhatsApp sí permite cambiar el fondo de las conversaciones desde sus propios ajustes. Para hacerlo, hay que ingresar a “Configuración”, luego a “Chats” y seleccionar “Fondo de pantalla”.

Desde allí, se puede elegir la opción “Cambiar” o “Personalizar” y seleccionar una imagen vertical de BTS almacenada en la galería. La app permite recortar y ajustar la imagen para que encaje correctamente en las conversaciones, tanto en modo claro como oscuro.

Puedes poner un fondo de BTS en tus chats de WhatsApp.

Cambiar el fondo del teclado

El último paso para completar el “modo BTS” consiste en personalizar el teclado del teléfono. La mayoría de los teclados populares en Android, como Gboard, permiten modificar el tema visual.

Al abrir cualquier chat y desplegar el teclado, el usuario debe ingresar a la configuración (ícono de engranaje), ir a la sección “Tema” y seleccionar “Mis temas”. Desde allí, se puede añadir una imagen horizontal de BTS y ajustarla como fondo del teclado, logrando una estética completamente personalizada.

Puedes activar el modo BTS en WhatsApp y colocar una imagen de la agrupación surcoreana en el teclado del teléfono.

¿Qué es lo que más se busca de BTS en Google?

Las búsquedas sobre BTS en Google muestran con claridad que el interés del público se concentra, sobre todo, en sus integrantes. Entre ellos, V (Kim Taehyung) se ha consolidado como el miembro más buscado a nivel global en los últimos años, incluido 2025, liderando las tendencias en decenas de países.

Más allá de los nombres, los fans suelen buscar información vinculada a la vida cotidiana de los artistas. Preguntas sobre edades, cumpleaños, tipos de personalidad (MBTI) y el estado de su servicio militar figuran entre las consultas más frecuentes.

También hay un interés sostenido por aspectos más personales, como sus comidas favoritas o si saben cocinar, con especial atención a los platos picantes, un detalle que se repite en entrevistas y contenidos del grupo.

En Google hay millones de búsquedas sobre los integrantes de BTS. (BTS)

En paralelo, las búsquedas relacionadas con la música y la moda mantienen a BTS en lo más alto del interés digital. Canciones como “Run BTS” o “Magic Shop” siguen generando consultas constantes, mientras que las marcas asociadas a los integrantes, como Gucci, y sus apariciones en eventos de moda internacional refuerzan su impacto cultural.

