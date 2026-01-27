Tecno

Las siete carreras que serán las mejores pagadas, según la IA

Ingeniería en inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad y desarrollo de software encabezan el ranking salarial debido a la alta demanda

Guardar
Carreras profesionales que serán las
Carreras profesionales que serán las mejores pagadas, según la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir una carrera ya no depende únicamente de la vocación. Un análisis basado en inteligencia artificial, que cruzó tendencias globales, proyecciones económicas y evolución del mercado laboral, anticipa que en 2026 las profesiones mejor remuneradas estarán concentradas en tecnología, salud y análisis de datos.

La combinación entre alta demanda, escasez de talento calificado y aceleración tecnológica empuja los salarios de estos sectores a niveles récord. Según este estudio, los perfiles especializados en inteligencia artificial, software, ciberseguridad y medicina liderarán el ranking salarial en los próximos años.

La transformación digital atraviesa a casi todas las industrias y obliga a las empresas a competir por profesionales capaces de resolver problemas complejos, proteger infraestructuras críticas y generar valor a partir de grandes volúmenes de información.

Los perfiles tecnológicos son los
Los perfiles tecnológicos son los más solicitados desde la adopción de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las siete carreras con mejores salarios proyectados

De acuerdo con el análisis de la IA, estas son las profesiones que se perfilan como las más rentables en 2026:

  • Ingeniería en Inteligencia Artificial y Machine Learning
  • Ciencia de Datos y Big Data
  • Ciberseguridad
  • Ingeniería en Software y Desarrollo Full Stack
  • Medicina y especialidades de alta complejidad
  • Biotecnología y bioingeniería
  • Finanzas tecnológicas (FinTech y análisis financiero avanzado)

El denominador común es la necesidad de conocimiento técnico avanzado y una actualización constante frente a tecnologías que evolucionan a gran velocidad.

Tecnología: el motor de los salarios más altos

Las carreras vinculadas a la inteligencia artificial y al desarrollo de software encabezan las proyecciones salariales. Ingenieros en IA y especialistas en machine learning son cada vez más requeridos para automatizar procesos, optimizar decisiones empresariales y desarrollar nuevos productos digitales.

La automatización de procesos ha
La automatización de procesos ha llevado a que muchas empresas busques especialistas en IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escasez de profesionales con formación sólida en estos campos explica por qué las empresas están dispuestas a ofrecer sueldos cada vez más altos.

En la misma línea, la ciencia de datos y el Big Data se consolidan como áreas estratégicas. Las organizaciones necesitan interpretar grandes volúmenes de información para mejorar su competitividad, anticipar comportamientos de los usuarios y reducir riesgos. Esto convierte a los científicos de datos en perfiles clave dentro de casi cualquier sector económico.

Ciberseguridad y software: perfiles críticos

La ciberseguridad aparece como otra de las carreras mejor pagadas. El aumento de ataques informáticos, filtraciones de datos y amenazas digitales obliga a empresas y gobiernos a reforzar sus sistemas. La falta de especialistas capacitados hace que estos profesionales tengan un alto poder de negociación salarial.

Ciberseguridad es otra carrera de
Ciberseguridad es otra carrera de las mejores pagadas ante el aumento de ciberdelincuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la ingeniería en software y el desarrollo full stack siguen siendo pilares del mercado laboral tecnológico. Aplicaciones, plataformas digitales y servicios en la nube continúan expandiéndose, lo que mantiene elevada la demanda de desarrolladores capaces de trabajar en múltiples entornos y lenguajes.

Salud y biotecnología: una demanda en crecimiento

Más allá de la tecnología, la medicina y las especialidades de alta complejidad se mantienen entre las mejor remuneradas. El envejecimiento de la población, junto con la innovación médica y la incorporación de tecnologías avanzadas en diagnósticos y tratamientos, sostiene una demanda creciente de profesionales altamente especializados.

En paralelo, la biotecnología y la bioingeniería ganan protagonismo. Estas disciplinas combinan ciencia, tecnología y salud, y resultan clave para el desarrollo de nuevos medicamentos, terapias y soluciones vinculadas a la genética y la biología molecular.

Finanzas tecnológicas y el nuevo perfil financiero

El sector financiero también atraviesa una transformación profunda. Las FinTech y el análisis financiero avanzado requieren profesionales capaces de integrar conocimientos económicos con programación, análisis de datos y automatización. Esta combinación de habilidades técnicas y financieras explica el fuerte crecimiento salarial en este rubro.

Especialistas que pueden integrar lo
Especialistas que pueden integrar lo económico con la tecnología también son bien valorados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del salario

Si bien el ingreso económico es un factor relevante, el estudio destaca que no debería ser el único criterio para elegir una carrera. La inteligencia artificial coincide en que la formación continua, la especialización y la capacidad de adaptación serán determinantes para acceder a mejores oportunidades laborales.

En un mercado cada vez más competitivo y dinámico, las carreras mejor pagadas de 2026 reflejan una tendencia clara: el valor profesional estará cada vez más ligado al conocimiento tecnológico, científico y analítico, así como a la disposición para aprender de manera permanente.

Temas Relacionados

TrabajoIAMercado laboralLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

La palabra que nunca debes decir al recibir una llamada de un número desconocido

Con una simple afirmación, estafadores pueden autorizar transferencias bancarias, contratar servicios o incluso suplantar identidades ante entidades oficiales

La palabra que nunca debes

Pagar por usar WhatsApp sin publicidad sería obligatorio: la suscripción que pocos imaginaban

Los anuncios en la aplicación están apareciendo en las secciones sociales como los Estados y Canales

Pagar por usar WhatsApp sin

“La humanidad debe despertar ante los peligros de la IA”, advierte el CEO de Anthropic

Dario Amodei advierte que la humanidad enfrenta riesgos existenciales por la inminente irrupción de la inteligencia artificial avanzada, ante los cuales las instituciones no están listas para responder

“La humanidad debe despertar ante

Francia prohíbe las redes sociales a menores de 15 años y el uso de celulares en colegios

La regulación limita el uso de plataformas como TikTok, Snapchat e Instagram para proteger a los adolescentes del ciberacoso y conductas peligrosas en línea

Francia prohíbe las redes sociales

Estos son los cinco lenguajes de programación más populares en 2026 y 46 cursos gratuitos para dominarlos

La programación sigue siendo una de las habilidades más valoradas en el mercado laboral y ahora se puede aprender desde casa

Estos son los cinco lenguajes
DEPORTES
Las bromas de un entrenador

Las bromas de un entrenador de la NHL que mostró una impactante cicatriz en su cabeza: “El otro se ve mucho peor”

El segundo día de acción en la Fórmula 1 tuvo varias ausencias, dos estrenos y una bandera roja en el Shakedown Week

San Lorenzo intentará levantar en su visita a Gimnasia de Mendoza: hora, TV y formaciones

Boca Juniors confirmó que Santiago Ascacíbar se convertirá en nuevo refuerzo

La mansión que Sergio Busquets le vendió a una estrella de la NHL tras su partida del Inter Miami

TELESHOW
Cande Tinelli adelantó imágenes de

Cande Tinelli adelantó imágenes de la segunda temporada del reality familiar: “Vamos por más”

Susana Giménez se prepara para celebrar su cumpleaños número 82: todos los detalles

Barbie Vélez fue sorprendida por su hijo Salvador durante la función en Carlos Paz: “Vino por primera vez”

El pedido que realizó Facundo Arana en medio de su separación de María Susini

Luly Drozdek y Hernán Nisenbaum, verano pleno en Punta del Este junto a su hija

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Panamá toma

El Gobierno de Panamá toma distancia de un segundo viaje de diputados a Taiwán

La UE manifestó su respaldo al proyecto de Francia de prohibir las redes sociales a menores de 15 años

Baracoa, la ciudad que mantiene viva la admiración de Cristóbal Colón

Por qué es histórico el pacto UE-India y qué cambia tras 18 años de bloqueo

En espejo con los Oscar, ‘Una batalla tras otra’ y ‘Sinners’ lideran las nominaciones a los Premios BAFTA