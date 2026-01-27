Las siete carreras que serán las mejores pagadas, según la IA

Carreras profesionales que serán las mejores pagadas, según la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir una carrera ya no depende únicamente de la vocación. Un análisis basado en inteligencia artificial, que cruzó tendencias globales, proyecciones económicas y evolución del mercado laboral, anticipa que en 2026 las profesiones mejor remuneradas estarán concentradas en tecnología, salud y análisis de datos.

La combinación entre alta demanda, escasez de talento calificado y aceleración tecnológica empuja los salarios de estos sectores a niveles récord. Según este estudio, los perfiles especializados en inteligencia artificial, software, ciberseguridad y medicina liderarán el ranking salarial en los próximos años.

La transformación digital atraviesa a casi todas las industrias y obliga a las empresas a competir por profesionales capaces de resolver problemas complejos, proteger infraestructuras críticas y generar valor a partir de grandes volúmenes de información.

Los perfiles tecnológicos son los más solicitados desde la adopción de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las siete carreras con mejores salarios proyectados

De acuerdo con el análisis de la IA, estas son las profesiones que se perfilan como las más rentables en 2026:

Ingeniería en Inteligencia Artificial y Machine Learning

Ciencia de Datos y Big Data

Ciberseguridad

Ingeniería en Software y Desarrollo Full Stack

Medicina y especialidades de alta complejidad

Biotecnología y bioingeniería

Finanzas tecnológicas (FinTech y análisis financiero avanzado)

El denominador común es la necesidad de conocimiento técnico avanzado y una actualización constante frente a tecnologías que evolucionan a gran velocidad.

Tecnología: el motor de los salarios más altos

Las carreras vinculadas a la inteligencia artificial y al desarrollo de software encabezan las proyecciones salariales. Ingenieros en IA y especialistas en machine learning son cada vez más requeridos para automatizar procesos, optimizar decisiones empresariales y desarrollar nuevos productos digitales.

La automatización de procesos ha llevado a que muchas empresas busques especialistas en IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escasez de profesionales con formación sólida en estos campos explica por qué las empresas están dispuestas a ofrecer sueldos cada vez más altos.

En la misma línea, la ciencia de datos y el Big Data se consolidan como áreas estratégicas. Las organizaciones necesitan interpretar grandes volúmenes de información para mejorar su competitividad, anticipar comportamientos de los usuarios y reducir riesgos. Esto convierte a los científicos de datos en perfiles clave dentro de casi cualquier sector económico.

Ciberseguridad y software: perfiles críticos

La ciberseguridad aparece como otra de las carreras mejor pagadas. El aumento de ataques informáticos, filtraciones de datos y amenazas digitales obliga a empresas y gobiernos a reforzar sus sistemas. La falta de especialistas capacitados hace que estos profesionales tengan un alto poder de negociación salarial.

Ciberseguridad es otra carrera de las mejores pagadas ante el aumento de ciberdelincuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la ingeniería en software y el desarrollo full stack siguen siendo pilares del mercado laboral tecnológico. Aplicaciones, plataformas digitales y servicios en la nube continúan expandiéndose, lo que mantiene elevada la demanda de desarrolladores capaces de trabajar en múltiples entornos y lenguajes.

Salud y biotecnología: una demanda en crecimiento

Más allá de la tecnología, la medicina y las especialidades de alta complejidad se mantienen entre las mejor remuneradas. El envejecimiento de la población, junto con la innovación médica y la incorporación de tecnologías avanzadas en diagnósticos y tratamientos, sostiene una demanda creciente de profesionales altamente especializados.

En paralelo, la biotecnología y la bioingeniería ganan protagonismo. Estas disciplinas combinan ciencia, tecnología y salud, y resultan clave para el desarrollo de nuevos medicamentos, terapias y soluciones vinculadas a la genética y la biología molecular.

Finanzas tecnológicas y el nuevo perfil financiero

El sector financiero también atraviesa una transformación profunda. Las FinTech y el análisis financiero avanzado requieren profesionales capaces de integrar conocimientos económicos con programación, análisis de datos y automatización. Esta combinación de habilidades técnicas y financieras explica el fuerte crecimiento salarial en este rubro.

Especialistas que pueden integrar lo económico con la tecnología también son bien valorados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del salario

Si bien el ingreso económico es un factor relevante, el estudio destaca que no debería ser el único criterio para elegir una carrera. La inteligencia artificial coincide en que la formación continua, la especialización y la capacidad de adaptación serán determinantes para acceder a mejores oportunidades laborales.

En un mercado cada vez más competitivo y dinámico, las carreras mejor pagadas de 2026 reflejan una tendencia clara: el valor profesional estará cada vez más ligado al conocimiento tecnológico, científico y analítico, así como a la disposición para aprender de manera permanente.