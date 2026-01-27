Cinco tendencias que transformarán la industria gaming con PlayStation, Xbox y Nintendo en 2026

Las tendencias que revolucionarán la industria de los videojuegos en 2026 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria global de los videojuegos se encuentra en plena transformación, impulsada por el avance de la inteligencia artificial, la portabilidad y nuevas formas de interacción entre jugadores y desarrolladores.

Según el reporte “A Jugar” presentado por la compañía de desarrollo de software, Globant, el año 2026 marcará un punto de inflexión donde la innovación tecnológica y la confianza serán tan importantes como la calidad del entretenimiento. Con ingresos globales proyectados en 189 mil millones de dólares y una comunidad de jugadores cada vez más exigente, el sector enfrenta oportunidades y desafíos inéditos.

El nuevo escenario va mucho más allá de mejores gráficos o mundos más grandes. La revolución se centra en los sistemas, la conectividad y los modelos de negocio que hacen posible la experiencia gamer del futuro.

Estas son las cinco tendencias que, según Globant, definirán la próxima era de los videojuegos:

1. El auge del juego portátil y en la nube

Las plataformas portátiles y la tecnología basada en la nube están desplazando a las consolas tradicionales como el centro del ecosistema gamer.

Dispositivos como la Steam Deck permiten jugar títulos exigentes en cualquier lugar, mientras que servicios como Xbox Cloud Gaming eliminan la necesidad de hardware potente en casa. Esto facilita el acceso fluido y continuo a los juegos, priorizando la comodidad y la portabilidad sobre la posesión de consolas físicas.

2. Inteligencia artificial en el desarrollo y la operación

La IA ya forma parte integral del proceso de creación de videojuegos. El 97% de los desarrolladores la utiliza para acelerar la producción de assets, optimizar la localización y mejorar el playtesting. Plataformas como Roblox han incorporado IA generativa para que los creadores diseñen entornos y mecánicas a partir de simples descripciones de texto.

Grandes estudios utilizan sistemas avanzados para generar diálogos y animaciones automáticas, lo que reduce costos y libera recursos para la innovación narrativa y la experimentación en jugabilidad.

3. Engagement profundo y el modelo de juego como servicio

El foco de la industria se ha desplazado de captar nuevos usuarios a fomentar la lealtad y retención de los jugadores actuales. El modelo de “juego como servicio” convierte títulos en plataformas de entretenimiento en constante evolución, con actualizaciones, eventos en vivo y colaboraciones con marcas de la cultura pop.

Juegos como Fortnite ejemplifican esta tendencia al convertirse en espacios de convergencia donde los jugadores permanecen conectados a largo plazo.

4. Los creadores como eje del descubrimiento y engagement

La promoción y el descubrimiento de videojuegos ya no dependen solo de la publicidad tradicional. Plataformas como TikTok, YouTube y Twitch han convertido a los creadores de contenido en los principales impulsores del engagement y en co-desarrolladores monetizados.

El contenido generado por usuarios (UGC) y los ecosistemas liderados por creadores están redefiniendo cómo se lanza, se populariza y se expande un videojuego.

5. Regulación y la nueva era de la confianza

La presión regulatoria está alterando el diseño y la monetización en la industria, con especial atención a prácticas como los loot boxes y los sistemas gacha.

Los gobiernos buscan proteger a los jugadores ante riesgos psicológicos y éticos relacionados con recompensas aleatorias y funciones de IA poco transparentes. La seguridad y la confianza se vuelven factores clave en la conversación sobre el desarrollo responsable de videojuegos.

La consolidación de la industria seguirá avanzando, con grandes adquisiciones y el surgimiento de equipos pequeños capaces de crear experiencias de alto impacto. El éxito en 2026 dependerá de la capacidad de integrar IA de manera ética, priorizar la confianza de los usuarios y ofrecer experiencias multiplataforma adaptadas a los nuevos hábitos de juego.

Según la empresa tecnológica, los estudios que entiendan la importancia de la innovación responsable y la integridad marcarán el estándar de lo que significa un videojuego moderno y relevante en la próxima década.