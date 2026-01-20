GTA VI de nuevo en duda: una explosión en las oficinas de Rockstar North genera preocupación

Una explosión en las oficinas de Rockstar North en Edimburgo movilizó a servicios de emergencia y generó alarma en la industria de videojuegos. (Rockstar)

Un incidente inesperado sacudió la mañana del lunes 19 de enero de 2026 a Rockstar North, el reconocido estudio responsable de la saga Grand Theft Auto, cuando una explosión en sus oficinas de Edimburgo provocó la movilización inmediata de servicios de emergencia y generó inquietud tanto entre empleados como en la comunidad global de videojuegos.

La situación se originó a primera hora en el edificio situado en Holyrood Road, donde las autoridades y equipos de respuesta actuaron con rapidez para evaluar y contener los daños.

Qué fue lo que pasó en las oficinas de Rockstar

A las 5:02 (hora local) del lunes 19 de enero, el Scottish Fire and Rescue Service recibió una llamada de emergencia informando sobre un incidente en el inmueble comercial que alberga la sede de Rockstar North.

Tres dotaciones de bomberos, junto a recursos especializados, acudieron de inmediato al lugar para asegurar la zona y proteger el área afectada.

El incidente ocurrió a primeras horas del lunes 19 de enero en Holyrood Road, lugar donde opera el reconocido estudio desarrollador de GTA. (ROCKSTAR GAMES)

Según la información oficial, la intervención concluyó a las 9:21, una vez que se garantizó la seguridad del edificio y se descartó la presencia de heridos.

Durante toda la mañana, Police Scotland mantuvo acordonado el perímetro mientras se desarrollaban las labores, impidiendo el acceso a las inmediaciones del edificio.

Los primeros reportes confirmaron la existencia de daños estructurales, aunque las autoridades no detallaron públicamente el origen exacto del suceso en ese momento.

En paralelo, comenzaron a circular en redes sociales y en relatos no oficiales versiones sobre una posible explosión en la sala de calderas, aunque ese dato no fue corroborado inicialmente por los servicios de emergencia.

Scottish Fire and Rescue Service coordinó la intervención de tres dotaciones de bomberos y recursos especializados para asegurar la sede de Rockstar North. (Rockstar Games)

Qué dijo Rockstar Games ante esta emergencia

Ante la preocupación generada por el incidente, Rockstar Games emitió un mensaje para tranquilizar tanto a sus empleados como al público.

Un portavoz del estudio compartió con GamesIndustry.biz los detalles verificados del suceso, aclarando el origen del fuego: “La madrugada del lunes se produjo un fallo en una de las calderas de calefacción de Rockstar North”.

La declaración, además de agradecer los mensajes de apoyo y la rápida intervención de la policía y los bomberos, aseguró que todos los trabajadores se encuentran bien y que el estudio “permanece abierto y operativo”.

Este mensaje resultó clave para disipar temores sobre posibles consecuencias graves, especialmente en un contexto donde cualquier interrupción en la actividad del estudio genera expectativas y rumores entre los seguidores de GTA VI.

Tras la intervención de los servicios de emergencia, la actividad en la oficina de Rockstar North volvió a la normalidad pocas horas después, lo que permitió que el desarrollo de sus proyectos continuara sin alteraciones mayores.

Las autoridades confirmaron la existencia de daños estructurales en el edificio de Rockstar, aunque no reportaron heridos tras la explosión. (Rockstar)

Repercusión entre los fans y el desarrollo de GTA 6

La noticia de la explosión en la sede central de Rockstar North se difundió rápidamente, dada la proximidad del esperado lanzamiento de GTA 6, programado para el 19 de noviembre de 2026.

Entre la comunidad de jugadores, cualquier evento vinculado al estudio adquiere gran relevancia, sobre todo porque el desarrollo del juego se mantiene bajo estricta reserva.

La preocupación por posibles retrasos fue un tema recurrente en redes sociales, especialmente después de que se supo que hasta siete vehículos de bomberos habían intervenido en el edificio principal.

No obstante, la declaración oficial de Rockstar Games fue enfática al indicar que “todos están bien y nuestro estudio permanece abierto y operativo”, lo que llevó alivio a los seguidores de la franquicia.

La explosión en la sede de Rockstar North levantó preocupación sobre posibles retrasos en el desarrollo de GTA 6, aunque fue descartada por la empresa. (Rockstar Games)

En las últimas horas, el estudio confirmó que ningún trabajador resultó herido y que el daño, aunque relevante en términos estructurales, no afectó la continuidad del trabajo diario ni las áreas de desarrollo clave de sus proyectos actuales.

Cuál habría sido el origen del incendio

Aunque la información oficial se mantuvo prudente en todo momento, el propio portavoz del estudio, en su mensaje a medios, confirmó que la situación “se produjo por un fallo en una de las calderas de calefacción de Rockstar North”.

No obstante, hasta el momento, Police Scotland y el Scottish Fire and Rescue Service no han publicado un parte oficial detallado sobre el estado interior del edificio, limitándose a informar sobre la intervención y la ausencia de víctimas.

El suceso permanece pendiente de aclaración definitiva, a la espera de nuevas actualizaciones por parte de las autoridades competentes o la propia empresa.