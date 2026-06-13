Chile envió seis toneladas de ayuda humanitaria a Bolivia para enfrentar la escasez de productos básicos

Integrantes de las fuerzas armadas cargan un avión con ayuda humanitaria en Santa Cruz (Bolivia). EFE/Juan Carlos Torrejón

Chile envió este sábado seis toneladas de ayuda humanitaria a Bolivia para enfrentar el desabastecimiento de productos esenciales producido por las protestas y los bloqueos de carreteras.

“Chile siempre apoyará a los países vecinos y amigos que requieran de nuestra cooperación. Por eso, seguimos ayudando al pueblo boliviano ante la situación que atraviesa”, señaló en un comunicado el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

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El primer paquete con ayuda humanitaria partió el 21 de mayo en un avión de la Fuerza Aérea de Chile, que también aterrizó en La Paz.

Las protestas y bloqueos contra el Gobierno de Rodrigo Paz ya completan 38 días y son promovidos por sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019).

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La crisis ha dejado al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de acceso oportuno a atención médica, además de pérdidas económicas estimadas en 2.500 millones de dólares.

Manifestantes antigubernamentales que bloquean una autopista lanzan piedras contra la policía militar durante los enfrentamientos en Vinto, Bolivia. (Foto AP/Dico Soliz)

“Reiteramos nuestro respaldo al Gobierno de Bolivia, hacemos un llamado al diálogo y a una solución pacífica, y reafirmamos el respeto irrestricto de las instituciones democráticas”, añadió el canciller.

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Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, con excepción del periodo comprendido entre 1975 y 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

Paz, que asistió a la investidura del mandatario chileno, el ultraderechista José Antonio Kast, en marzo pasado, ha manifestado reiteradas veces su intención de avanzar en una nueva agenda comercial con Chile, sin dejar de lado la aspiración marítima que su país arrastra hace décadas.

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En noviembre del año pasado, el ex presidente progresista Gabriel Boric (2022-2026) asistió a la investidura de Paz, con quien se reunió en un histórico primer encuentro entre mandatarios de ambos países en 19 años.

Los bloqueos de carreteras que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, continúan este viernes en seis de las nueve regiones del país, mientras el Gobierno intenta aliviar la escasez en La Paz con el ingreso de combustible por rutas alternas y el traslado aéreo de oxígeno medicinal.

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Las protestas y bloqueos, que ya completan 38 días y son promovidos por sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), han dejado al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de acceso oportuno a atención médica, además de pérdidas económicas estimadas en 2.500 millones de dólares.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este viernes que se registran 92 puntos de bloqueos, concentrados sobre todo en el departamento central de Cochabamba (30) y las regiones andinas de La Paz (22), Oruro (16) y Potosí (14).

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se dirige a los medios de comunicación después de que el Congreso aprobara una ley que regula los estados de excepción, lo que le proporciona un marco legal más claro para implementar medidas extraordinarias mientras el país lidia con semanas de protestas y bloqueos, en La Paz, Bolivia. REUTERS/Claudia Morales

Los bloqueos en la zona oeste del país afectan las carreteras que conectan con las fronteras de Chile y Perú, mientras hay una menor incidencia en las regiones de Santa Cruz, en el este, y Chuquisaca, en el sur.

Por otro lado, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos informó que en los últimos dos días camiones cisternas han logrado llegar a las ciudades de El Alto y La Paz para aprovisionar en algo con gasolina y diésel.

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En el centro de La Paz, este viernes hay algo más de transporte público que en los días pasados, aunque no han desaparecido las kilométricas filas formadas en las estaciones de combustibles, según constató EFE.

A su vez, el Ministerio de Salud informó que se logró llevar a La Paz seis toneladas de oxígeno medicinal mediante un puente aéreo, para abastecer a los hospitales de esa ciudad y de El Alto, que han estado en emergencia porque la provisión del insumo no es constante por los bloqueos.

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El gobernador del departamento de La Paz, Luis Revilla, informó que campesinos de 12 de las 20 provincias andinas habían suspendido las protestas porque su economía ha sido afectada, y expresó su confianza en que las protestas remitirán, aunque no haya diálogo entre los manifestantes y el Gobierno.

(Con información de EFE)