Récords, mitos y hazañas de Centroamérica en la historia de los Mundiales

Hasta la edición de Norteamérica 2026, Costa Rica, Panamá, El Salvador y Honduras son los países de la región que han participado en la Copa del Mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Copa Mundial de la FIFA ha sido escenario de una serie de hazañas, récords y momentos inolvidables que han colocado a Centroamérica en la historia grande del fútbol internacional.

A pesar de la diferencia de recursos frente a los gigantes del balompié, las selecciones centroamericanas han dejado una huella imborrable en la máxima cita deportiva global.

Hasta la edición de Norteamérica 2026, 4 países de la región tienen participaciones en la Copa del Mundo: Costa Rica, Panamá, El Salvador y Honduras.

El país con más presencias y el mejor avance centroamericano

Costa Rica encabeza el historial regional con seis participaciones mundialistas: Italia 1990, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

El combinado tico marcó el punto más alto de Centroamérica en un Mundial en Brasil 2014. Durante esa ocasión, el equipo dirigido por Jorge Luis Pinto superó el denominado “Grupo de la Muerte”, compuesto por tres excampeones mundiales, y accedió a los cuartos de final sin perder ningún partido en el tiempo reglamentario.

PUBLICIDAD

La eliminación ante Países Bajos en 4tos de final se dio únicamente en la tanda de penales, lo que convirtió al combinado costarricense en la primero de la región en llegar invicta hasta esa instancia.

Costa Rica logró el mejor desempeño centroamericano en un Mundial al llegar a cuartos de final en Brasil 2014. (Cortesía: Federación Costarricense de Fútbol)

La “H”, la selección centroamericana con más partidos sin triunfos

Honduras suma tres apariciones en la Copa del Mundo (España 1982, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) y ostenta un dato singular: es la selección centroamericana con más partidos disputados sin victorias. El registro hondureño abarca nueve encuentros, con tres empates y seis derrotas.

El debut de la “H” fue en 1982, cuando empató 1-1 frente a la anfitriona España con un tanto de Héctor “Pecho de Águila” Zelaya, resultado que sorprendió a la afición local y se mantiene como uno de los grandes momentos del fútbol catracho.

PUBLICIDAD

Honduras ha disputado tres ediciones de la Copa del Mundo: España 1982, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. (Cortesía: Selección de Honduras)

El récord negativo de la Selecta en los Mundiales

El 15 de junio de 1982 quedó grabado en los archivos de la FIFA como la fecha de la mayor goleada registrada en una cita mundialista absoluta. El Salvador sufrió una derrota por 10-1 ante Hungría en el Nuevo Estadio de Elche. Durante ese encuentro, el delantero Luis Baltazar “Pelé” Ramírez Zapata anotó el único gol de la Selecta, celebrando con una energía inusitada pese al abultado marcador.

Este tanto se convirtió en un símbolo para la Selecta, ya que hasta la fecha sigue siendo el único que la selección ha conseguido en citas mundialistas tras dos participaciones.

En 1982, El Salvador recibió la mayor goleada registrada en una Copa del Mundo, cayendo 10-1 frente a Hungría. (Cortesía: EFE)

El debut canalero

Un caso similar protagonizó Panamá durante su debut en Rusia 2018. Ante una implacable Inglaterra, la escuadra canalera cayó 6-1, pero el gol de Felipe Baloy desató una celebración sin precedentes en las tribunas y entre los aficionados.

PUBLICIDAD

Ese tanto fue el primero de la “Marea Roja” en una Copa del Mundo y se transformó en motivo de orgullo para una nación.

La selección panameña será la única representante de Centroamérica en la presente edición del mundial, alcanzando su segunda clasificación.

En Rusia 2018, Panamá perdió 6-1 frente a Inglaterra, pero Felipe Baloy anotó el primer gol de la historia canalera en Copas del Mundo.(Cortesía: Federación Panameña de Fútbol)

“El Bolillo” y su hazaña

El entrenador Hernán “El Bolillo” Gómez alcanzó una marca exclusiva al clasificar a Panamá para su primer Mundial en 2018. Gómez, que ya había dirigido a Colombia en 1998 y a Ecuador en 2002, se convirtió en uno de los pocos técnicos en la historia que han logrado llevar a tres selecciones diferentes a la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

Actualmente, “El Bolillo” dirige El Salvador desde enero de 2025.

"Bolillo" Gómez suma tres participaciones como entrenador en Copas del Mundo y, en 2018, logró clasificar a Panamá por primera vez a la máxima cita del fútbol. (Cortesía: Federación Panameña de Fútbol)

La “Guerra del Fútbol”

La primera clasificación de El Salvador al Mundial ocurrió en México 70′ y representó mucho más que un hito deportivo. El boleto se selló tras un partido de desempate frente a Honduras en el Estadio Azteca, en medio de una tensión social y política extrema. De acuerdo con BBC Mundo, aquel duelo coincidió con el estallido de un conflicto armado entre ambos países, episodio que el periodista polaco Ryszard Kapuściński denominó la “Guerra del Fútbol”.

Este episodio ilustra cómo el fútbol ha estado profundamente entrelazado con la identidad y la historia de las naciones centroamericanas.