Cámara secreta de WhatsApp: qué es y cómo se activa en pocos minutos

Esta función permite a los usuarios acceder a la cámara de la plataforma de mensajería desde la pantalla de inicio a través de un acceso directo o widget

Esta herramienta se denomina cámara
Esta herramienta se denomina cámara secreta de WhatsApp porque pocas personas la conocen.

WhatsApp incorpora una función poco conocida que se puede denominar ‘cámara secreta’. Esta herramienta permite añadir el acceso directo a la cámara de la aplicación en la pantalla de inicio de dispositivos Android.

Con esta opción, es posible capturar y enviar fotos de forma inmediata a un contacto o compartirlas en los estados, sin necesidad de abrir la app completa.

Basta con desbloquear el celular y utilizar el acceso directo o widget para activar la cámara de WhatsApp. Así, se agiliza el proceso y se evita buscar la aplicación y navegar entre menús para tomar una foto y compartirla rápidamente.

Esta función se visualiza en
Esta función se visualiza en la pantalla de inicio del celular.

Cómo activar la cámara secreta de WhatsApp

El proceso para activar la cámara secreta de WhatsApp en un celular Android es el siguiente:

  1. Mantener presionado un espacio vacío y sin apps de la pantalla principal hasta que se muestre un menú secundario.
  2. Seleccionar ‘Widgets’ y buscar el ícono de WhatsApp.
  3. Pulsar el ícono y optar por ‘WhatsApp Camera’ o una opción similar.
  4. El acceso directo o widget se agregará a la pantalla principal.

Para qué sirve la cámara secreta de WhatsApp

La llamada cámara secreta de WhatsApp es una función que permite agregar un acceso directo a la cámara de la aplicación en la pantalla de inicio de dispositivos Android. Esta herramienta es útil para quienes desean capturar y compartir momentos de manera rápida y sin pasos intermedios.

Esta función para las personas
Esta función para las personas que quiere compartir fotos y videos de forma rápida.

Por ejemplo, si vas caminando y observas un paisaje llamativo o un incidente en la vía pública que quieras documentar, puedes desbloquear tu celular y, desde el acceso directo en la pantalla, abrir la cámara de WhatsApp en cuestión de segundos.

Esto te permite tomar una foto o grabar un video y enviarlo directamente a un contacto específico o compartirlo en tus estados sin necesidad de abrir la aplicación por completo y navegar entre menús.

La cámara secreta es práctica en situaciones en las que cada segundo cuenta, como cuando se desea capturar algo espontáneo o efímero.

Otro uso es en reuniones o eventos sociales. Si estás en una fiesta y quieres compartir imágenes al instante con tus amigos o familiares, la cámara secreta te evita el proceso de buscar WhatsApp, ingresar al chat y acceder a la cámara.

La cámara rápida de WhatsApp
La cámara rápida de WhatsApp puede ser útil para las personas que van con frecuencia a conciertos y quiere compartir fotos o videos.

Simplemente con un toque desde la pantalla principal, puedes tomar la foto y enviarla al grupo adecuado, facilitando la comunicación en tiempo real.

La cámara secreta también es ideal para quienes suelen compartir contenido en los estados de WhatsApp, ya que permite subir imágenes o videos de manera más ágil y directa.

Por ejemplo, si te encuentras en un concierto o en un restaurante y quieres mostrar tu experiencia, puedes utilizar este acceso para capturar y publicar el contenido sin retrasos.

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

La cámara secreta no es una función nueva en WhatsApp; sin embargo, la plataforma ha sumado recientemente herramientas como los ‘Ajustes estrictos de la cuenta’.

Esta nueva función tiene como
Esta nueva función tiene como objetivo brindar mayor privacidad a los usuarios en sus chats.

Al activar esta opción, se restringen al máximo ciertas configuraciones, como el bloqueo de archivos adjuntos y multimedia enviados por personas que no están guardadas como contactos.

Para habilitar los ajustes estrictos de la cuenta, que se implementarán de manera gradual en las próximas semanas, debes ingresar en ‘Ajustes‘ > ‘Privacidad‘ > ‘Opciones avanzadas‘.

En la misma línea, WhatsApp incorporó la función de ‘privacidad avanzada del chat’ para proteger conversaciones sensibles.

Esta función también limita las
Esta función también limita las interacciones con Meta AI dentro de un chat.

Esta herramienta impide exportar mensajes, descargar automáticamente archivos multimedia y evita que el contenido pueda ser utilizado por la inteligencia artificial de Meta. Para activarla, accede a la información del chat individual o grupal, selecciona ‘Privacidad avanzada del chat‘ y actívala.

Al hacerlo, todos los participantes del chat recibirán una notificación sobre el cambio.

