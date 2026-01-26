WhatsApp prepara el modo razonamiento para Meta AI: respuestas más inteligentes y detalladas

WhatsApp estrena el modo de razonamiento para Meta AI: respuestas más inteligentes y detalladas en la app - (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp está desarrollando una nueva función que permitirá a los usuarios acceder a respuestas más inteligentes y detalladas gracias al modo de razonamiento para Meta AI.

El objetivo es ofrecer a los usuarios la posibilidad de elegir entre respuestas rápidas o razonadas, adaptando la interacción con el chatbot a las necesidades de cada consulta.

La novedad responde a la demanda creciente de asistentes virtuales capaces de manejar tareas complejas y proporcionar explicaciones estructuradas, más allá de respuestas simples e inmediatas.

Hasta ahora, Meta AI en WhatsApp había mantenido un perfil bajo respecto a nuevas funciones, pero la introducción del modo de razonamiento busca situarla a la par de otros asistentes de IA que ya implementan herramientas avanzadas para el análisis y la resolución de problemas.

El modo de razonamiento de Meta AI en WhatsApp redefine la interacción con los asistentes virtuales - (Imagen ilustrativa)

¿Cómo funciona el modo de razonamiento en WhatsApp?

La función se está probando en la versión beta de WhatsApp para Android (2.26.3.10) y permite a los usuarios enviar preguntas o mensajes específicos a Meta AI directamente desde la conversación, sin necesidad de reenviarlos manualmente.

De acuerdo con WABetaInfo para facilitar el proceso, WhatsApp añadió un acceso directo que envía el mensaje al chatbot junto con una indicación adicional, haciendo la interacción más ágil y práctica.

El menú de Meta AI en WhatsApp presentará dos modos principales de respuesta: “rápido” y “razonamiento”. Los usuarios podrán elegir el modo adecuado según sus necesidades, alternando entre ambos en cualquier momento mediante un selector ubicado en la barra de chat.

El modo rápido, que es el predeterminado actualmente, está diseñado para responder de manera instantánea a preguntas simples, priorizando la velocidad sobre la profundidad o el análisis.

Cuáles son las ventajas del modo de razonamiento

WhatsApp integra un selector que facilita consultas complejas, ofreciendo explicaciones estructuradas y planificación avanzada para quienes buscan algo más que respuestas inmediatas en su mensajería diaria - (WhatsApp)

El modo de razonamiento, en cambio, está pensado para quienes requieren respuestas más precisas, estructuradas y contextuales. Cuando se activa, Meta AI dedica más tiempo a procesar la solicitud, desglosar problemas complejos y analizar el contexto antes de generar la respuesta.

Este modo es ideal para consultas que exigen planificación, comparaciones, resúmenes o resolución de problemas de varios pasos.

Por ejemplo, los usuarios podrán utilizar el modo de razonamiento para pedir a Meta AI que compare productos, resuma artículos extensos, explique conceptos complejos o ayude en la planificación de tareas. Al dar control total sobre el estilo de respuesta, WhatsApp busca que cada usuario ajuste la interacción a sus expectativas y al nivel de detalle que necesita.

Cómo seleccionar entre los modos rápido y razonamiento

El cambio entre modos será sencillo. Al tocar el ícono de un rayo en la barra de chat, los usuarios activarán el modo de razonamiento, que se indicará visualmente con una bombilla.

Así funciona el modo de razonamiento en WhatsApp: soluciones avanzadas y personalización al alcance de todos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para regresar al modo rápido, bastará con tocar de nuevo la bombilla. Esta flexibilidad permite adaptar la experiencia en tiempo real, según la urgencia o la complejidad de la consulta.

El menú de selección de modo podría ampliarse en el futuro, ya que Meta planea añadir nuevas opciones y funcionalidades a medida que la inteligencia artificial evolucione.

La introducción del modo de razonamiento en Meta AI representa un paso adelante en la personalización y sofisticación de los asistentes virtuales integrados en aplicaciones de mensajería. Los usuarios de WhatsApp podrán obtener respuestas más completas cuando lo requieran, sin renunciar a la rapidez en los casos en que solo necesitan información puntual.

Con esta actualización, Meta AI busca ponerse al nivel de otros chatbots que ya cuentan con capacidades de razonamiento avanzado, en un contexto de competencia creciente en el desarrollo de inteligencia artificial conversacional.

La incorporación del modo de razonamiento responde a la necesidad de ofrecer funciones más sofisticadas y adaptarse a las expectativas de los usuarios que demandan respuestas más completas y precisas en sus interacciones diarias.

La función de razonamiento para Meta AI está aún en desarrollo y su lanzamiento está previsto en una actualización futura. WhatsApp continúa ajustando los detalles técnicos y de interfaz para garantizar una adopción fluida.

Cuando la herramienta esté disponible, los usuarios podrán alternar entre modos y aprovechar al máximo la potencia de Meta AI para resolver problemas complejos, obtener explicaciones detalladas y gestionar tareas con mayor eficiencia.