Tecno

WhatsApp prepara el modo razonamiento para Meta AI: respuestas más inteligentes y detalladas

La nueva función, en fase beta para Android, permitirá alternar entre respuestas rápidas y análisis profundos

Guardar
WhatsApp estrena el modo de
WhatsApp estrena el modo de razonamiento para Meta AI: respuestas más inteligentes y detalladas en la app - (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp está desarrollando una nueva función que permitirá a los usuarios acceder a respuestas más inteligentes y detalladas gracias al modo de razonamiento para Meta AI.

El objetivo es ofrecer a los usuarios la posibilidad de elegir entre respuestas rápidas o razonadas, adaptando la interacción con el chatbot a las necesidades de cada consulta.

La novedad responde a la demanda creciente de asistentes virtuales capaces de manejar tareas complejas y proporcionar explicaciones estructuradas, más allá de respuestas simples e inmediatas.

Hasta ahora, Meta AI en WhatsApp había mantenido un perfil bajo respecto a nuevas funciones, pero la introducción del modo de razonamiento busca situarla a la par de otros asistentes de IA que ya implementan herramientas avanzadas para el análisis y la resolución de problemas.

El modo de razonamiento de
El modo de razonamiento de Meta AI en WhatsApp redefine la interacción con los asistentes virtuales - (Imagen ilustrativa)

¿Cómo funciona el modo de razonamiento en WhatsApp?

La función se está probando en la versión beta de WhatsApp para Android (2.26.3.10) y permite a los usuarios enviar preguntas o mensajes específicos a Meta AI directamente desde la conversación, sin necesidad de reenviarlos manualmente.

De acuerdo con WABetaInfo para facilitar el proceso, WhatsApp añadió un acceso directo que envía el mensaje al chatbot junto con una indicación adicional, haciendo la interacción más ágil y práctica.

El menú de Meta AI en WhatsApp presentará dos modos principales de respuesta: “rápido” y “razonamiento”. Los usuarios podrán elegir el modo adecuado según sus necesidades, alternando entre ambos en cualquier momento mediante un selector ubicado en la barra de chat.

El modo rápido, que es el predeterminado actualmente, está diseñado para responder de manera instantánea a preguntas simples, priorizando la velocidad sobre la profundidad o el análisis.

Cuáles son las ventajas del modo de razonamiento

WhatsApp integra un selector que
WhatsApp integra un selector que facilita consultas complejas, ofreciendo explicaciones estructuradas y planificación avanzada para quienes buscan algo más que respuestas inmediatas en su mensajería diaria - (WhatsApp)

El modo de razonamiento, en cambio, está pensado para quienes requieren respuestas más precisas, estructuradas y contextuales. Cuando se activa, Meta AI dedica más tiempo a procesar la solicitud, desglosar problemas complejos y analizar el contexto antes de generar la respuesta.

Este modo es ideal para consultas que exigen planificación, comparaciones, resúmenes o resolución de problemas de varios pasos.

Por ejemplo, los usuarios podrán utilizar el modo de razonamiento para pedir a Meta AI que compare productos, resuma artículos extensos, explique conceptos complejos o ayude en la planificación de tareas. Al dar control total sobre el estilo de respuesta, WhatsApp busca que cada usuario ajuste la interacción a sus expectativas y al nivel de detalle que necesita.

Cómo seleccionar entre los modos rápido y razonamiento

El cambio entre modos será sencillo. Al tocar el ícono de un rayo en la barra de chat, los usuarios activarán el modo de razonamiento, que se indicará visualmente con una bombilla.

Así funciona el modo de
Así funciona el modo de razonamiento en WhatsApp: soluciones avanzadas y personalización al alcance de todos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para regresar al modo rápido, bastará con tocar de nuevo la bombilla. Esta flexibilidad permite adaptar la experiencia en tiempo real, según la urgencia o la complejidad de la consulta.

El menú de selección de modo podría ampliarse en el futuro, ya que Meta planea añadir nuevas opciones y funcionalidades a medida que la inteligencia artificial evolucione.

La introducción del modo de razonamiento en Meta AI representa un paso adelante en la personalización y sofisticación de los asistentes virtuales integrados en aplicaciones de mensajería. Los usuarios de WhatsApp podrán obtener respuestas más completas cuando lo requieran, sin renunciar a la rapidez en los casos en que solo necesitan información puntual.

Con esta actualización, Meta AI busca ponerse al nivel de otros chatbots que ya cuentan con capacidades de razonamiento avanzado, en un contexto de competencia creciente en el desarrollo de inteligencia artificial conversacional.

La incorporación del modo de razonamiento responde a la necesidad de ofrecer funciones más sofisticadas y adaptarse a las expectativas de los usuarios que demandan respuestas más completas y precisas en sus interacciones diarias.

La función de razonamiento para Meta AI está aún en desarrollo y su lanzamiento está previsto en una actualización futura. WhatsApp continúa ajustando los detalles técnicos y de interfaz para garantizar una adopción fluida.

Cuando la herramienta esté disponible, los usuarios podrán alternar entre modos y aprovechar al máximo la potencia de Meta AI para resolver problemas complejos, obtener explicaciones detalladas y gestionar tareas con mayor eficiencia.

Temas Relacionados

WhatsappModo razonamientoMeta AIIAChatbotTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Por qué cubrir el teclado al digitar tu clave en un cajero automático es clave para tu seguridad

El aumento de fraudes por observación directa obliga a adoptar hábitos preventivos como cubrir el teclado, revisar el estado del cajero y mantener confidencialidad en el PIN

Por qué cubrir el teclado

A qué temperatura colocar el aire acondicionado en invierno y verano para reducir su consumo energético

El uso del modo “ECO”, la programación inteligente y la combinación con ventiladores, son otras medidas sencilla de ahorrar dinero sin perder confort

A qué temperatura colocar el

Netflix anuncia votaciones en tiempo real de programas y series en vivo: cómo votar

Esta herramienta transforma los eventos en experiencias interactivas. La función no está disponible en navegadores web y solo se activa durante la transmisión en directo

Netflix anuncia votaciones en tiempo

El truco para saber cuántos dispositivos están conectados a la red WiFi del hogar y eliminar los desconocidos

Una red de internet doméstica saturada provoca lentitud en la navegación, interrupciones en videollamadas y dificultades para acceder a contenidos en línea

El truco para saber cuántos

Esto es lo que debes hacer si la batería de tu iPhone se descarga rápidamente

Apple ofrece funciones integradas que ayudan a identificar las causas del desgaste energético, permitiendo al usuario tomar medidas preventivas y aprovechar los modos de ahorro

Esto es lo que debes
DEPORTES
Arrancó la nueva era de

Arrancó la nueva era de la Fórmula 1: los equipos que salieron a pista, la bandera roja de Colapinto y los primeros tiempos

Argentina tendrá 11 torneos internacionales de tenis en el primer trimestre del año

A horas del cierre del libro de pases, Boca Juniors encaminó la llegada de dos refuerzos

Le arrojaron un vaso durante un festejo de gol, lo atajó en el aire y se lo tomó: “Sólo lo vi venir y lo agarré”

Polémica en el Australian Open por la reacción de una tenista tras pegarle un brutal pelotazo a su rival en el rostro

TELESHOW
L-Gante y Maxi López juntos

L-Gante y Maxi López juntos por primera vez en vivo: “Vos hiciste todo bien con Wanda, yo todo mal”

El desopilante encuentro entre Wanda Nara, L-Gante y Maxi López en vivo: “Soy el amor de la vida de los dos”

El inesperado conflicto entre Wanda Nara y Esther Goris que se desató en las cocinas de MasterChef

La emoción de Juli Puente por su embarazo: “Siempre pensamos que algún día iba a pasar”

Christian Petersen mostró su recuperación al bajar una escalera a 20 días del alta médica: “Empezando de vuelta”

INFOBAE AMÉRICA

También Canadá sufre la ola

También Canadá sufre la ola polar en Norteamérica: Toronto amaneció paralizada tras una nevada histórica

La Comic-Con más importante del mundo prohibió el arte generado por inteligencia artificial

La poeta brasileña Adélia Prado, en terapia intensiva

Cuál es la dieta que disminuye el riesgo de enfermedad renal y además es cuidadosa con el planeta

El escándalo del Banco Master sacude la confianza pública en la Corte Suprema de Brasil y en las instituciones