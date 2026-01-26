El truco para saber cuántos dispositivos están conectados a la red WiFi del hogar y eliminar los desconocidos

Controlar el acceso a la red doméstica es clave para mantener la velocidad y la seguridad del servicio de internet en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una conexión a internet lenta o las dificultades al cargar contenido digital pueden indicar una red WiFi del hogar saturada. Diversos factores afectan la calidad de la señal y, entre ellos, la presencia de dispositivos no autorizados es uno de los más frecuentes.

Controlar quiénes están conectados permite optimizar el uso del ancho de banda y evitar el consumo por parte de terceros sin permiso. La identificación temprana de accesos no reconocidos contribuye, además, a proteger la privacidad de la información y prevenir posibles vulnerabilidades.

Por esta razón, se presentan las formas prácticas para conocer el número de aparatos conectados y expulsar los desconocidos, lo que ayuda a mantener la red segura y el servicio estable.

Cómo saber si la red de internet está saturada con muchos dispositivos

La reducción de la velocidad y los problemas de conectividad suelen alertar sobre la existencia de muchos aparatos conectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La saturación de la red doméstica puede advertirse a través de señales como la reducción en la velocidad de navegación, problemas para mantener videollamadas o la imposibilidad de reproducir contenido en streaming sin interrupciones.

El uso simultáneo de computadoras, teléfonos, televisores inteligentes, consolas de videojuegos y otros dispositivos puede sobrecargar la capacidad del router instalado.

Es común que en la mayoría de hogares, la cantidad de aparatos supere el límite sugerido, lo que dificulta el funcionamiento óptimo del servicio y favorece la aparición de problemas en la conectividad.

Qué aplicaciones sirven para identificar los dispositivos conectados a la red WiFi

Herramientas gratuitas para computadoras y teléfonos permiten realizar un escaneo completo de la red WiFi y detectar accesos ajenos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen aplicaciones especializadas que permiten conocer el número exacto de dispositivos conectados a la red WiFi. Entre las más populares se encuentra Fing, disponible para teléfonos con sistemas Android e iOS, y Wireless Network Watcher, diseñada para computadoras con Windows.

Estas herramientas ofrecen un escaneo rápido de la red y muestran un listado detallado de todos los dispositivos conectados. Para utilizarlas, solo se debe descargar la aplicación desde la tienda correspondiente e instalarla en el dispositivo.

Una vez abierta, se debe ejecutar el escaneo de la red WiFi del hogar. Al finalizar, la aplicación presenta una lista con información técnica, como la dirección IP, la dirección MAC y, en algunos casos, el nombre identificador del dispositivo. Este análisis permite identificar la presencia de aparatos desconocidos.

Cómo acceder a la configuración del router para ver los dispositivos conectados

El panel de administración del router brinda información detallada sobre los dispositivos que utilizan la red en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra forma de verificar los dispositivos conectados es acceder a la configuración del router mediante un navegador. Este método proporciona una visión en tiempo real de todos los dispositivos vinculados a la red doméstica y permite gestionar aspectos fundamentales de la conexión.

El proceso comienza ingresando la dirección IP del router en la barra del navegador. Las direcciones más comunes son “192.168.1.1”, “192.168.0.1” y “192.168.1.254”. Si se desconoce la dirección, puede consultarse en la etiqueta del dispositivo, en el manual de usuario o mediante los comandos ipconfig (Windows) o ifconfig (Mac o Linux).

Tras acceder al panel, se solicitan el nombre de usuario y la contraseña, que suelen ser valores predeterminados como “admin”. En la sección indicada como “Dispositivos conectados”, “Lista de dispositivos” o “Clientes DHCP” se visualiza el listado completo de aparatos, junto con sus direcciones IP y MAC.

Qué hacer si se encuentran dispositivos desconocidos conectados a la red WiFi

Cambiar la contraseña del WiFi desconecta a los intrusos y ayuda a restablecer el control sobre el acceso a internet en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al detectar la presencia de dispositivos desconocidos, la pauta principal es modificar la contraseña del WiFi desde el panel de configuración del router. Este procedimiento desconecta automáticamente todos los dispositivos vinculados, incluidos los ajenos, y solo quienes reciban la nueva clave podrán reconectarse.

Para garantizar la seguridad, la nueva contraseña debe ser robusta, combinando letras, números y símbolos. Es clave actualizar la clave de manera periódica y no compartirla fuera del círculo de confianza.

Asimismo, estas acciones ayudan a reforzar la protección de la red doméstica y a optimizar el uso del servicio de internet en el hogar.