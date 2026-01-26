Tecno

El truco para saber cuántos dispositivos están conectados a la red WiFi del hogar y eliminar los desconocidos

Una red de internet doméstica saturada provoca lentitud en la navegación, interrupciones en videollamadas y dificultades para acceder a contenidos en línea

Guardar
Controlar el acceso a la
Controlar el acceso a la red doméstica es clave para mantener la velocidad y la seguridad del servicio de internet en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una conexión a internet lenta o las dificultades al cargar contenido digital pueden indicar una red WiFi del hogar saturada. Diversos factores afectan la calidad de la señal y, entre ellos, la presencia de dispositivos no autorizados es uno de los más frecuentes.

Controlar quiénes están conectados permite optimizar el uso del ancho de banda y evitar el consumo por parte de terceros sin permiso. La identificación temprana de accesos no reconocidos contribuye, además, a proteger la privacidad de la información y prevenir posibles vulnerabilidades.

Por esta razón, se presentan las formas prácticas para conocer el número de aparatos conectados y expulsar los desconocidos, lo que ayuda a mantener la red segura y el servicio estable.

Cómo saber si la red de internet está saturada con muchos dispositivos

La reducción de la velocidad
La reducción de la velocidad y los problemas de conectividad suelen alertar sobre la existencia de muchos aparatos conectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La saturación de la red doméstica puede advertirse a través de señales como la reducción en la velocidad de navegación, problemas para mantener videollamadas o la imposibilidad de reproducir contenido en streaming sin interrupciones.

El uso simultáneo de computadoras, teléfonos, televisores inteligentes, consolas de videojuegos y otros dispositivos puede sobrecargar la capacidad del router instalado.

Es común que en la mayoría de hogares, la cantidad de aparatos supere el límite sugerido, lo que dificulta el funcionamiento óptimo del servicio y favorece la aparición de problemas en la conectividad.

Qué aplicaciones sirven para identificar los dispositivos conectados a la red WiFi

Herramientas gratuitas para computadoras y
Herramientas gratuitas para computadoras y teléfonos permiten realizar un escaneo completo de la red WiFi y detectar accesos ajenos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen aplicaciones especializadas que permiten conocer el número exacto de dispositivos conectados a la red WiFi. Entre las más populares se encuentra Fing, disponible para teléfonos con sistemas Android e iOS, y Wireless Network Watcher, diseñada para computadoras con Windows.

Estas herramientas ofrecen un escaneo rápido de la red y muestran un listado detallado de todos los dispositivos conectados. Para utilizarlas, solo se debe descargar la aplicación desde la tienda correspondiente e instalarla en el dispositivo.

Una vez abierta, se debe ejecutar el escaneo de la red WiFi del hogar. Al finalizar, la aplicación presenta una lista con información técnica, como la dirección IP, la dirección MAC y, en algunos casos, el nombre identificador del dispositivo. Este análisis permite identificar la presencia de aparatos desconocidos.

Cómo acceder a la configuración del router para ver los dispositivos conectados

El panel de administración del
El panel de administración del router brinda información detallada sobre los dispositivos que utilizan la red en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra forma de verificar los dispositivos conectados es acceder a la configuración del router mediante un navegador. Este método proporciona una visión en tiempo real de todos los dispositivos vinculados a la red doméstica y permite gestionar aspectos fundamentales de la conexión.

El proceso comienza ingresando la dirección IP del router en la barra del navegador. Las direcciones más comunes son “192.168.1.1”, “192.168.0.1” y “192.168.1.254”. Si se desconoce la dirección, puede consultarse en la etiqueta del dispositivo, en el manual de usuario o mediante los comandos ipconfig (Windows) o ifconfig (Mac o Linux).

Tras acceder al panel, se solicitan el nombre de usuario y la contraseña, que suelen ser valores predeterminados como “admin”. En la sección indicada como “Dispositivos conectados”, “Lista de dispositivos” o “Clientes DHCP” se visualiza el listado completo de aparatos, junto con sus direcciones IP y MAC.

Qué hacer si se encuentran dispositivos desconocidos conectados a la red WiFi

Cambiar la contraseña del WiFi
Cambiar la contraseña del WiFi desconecta a los intrusos y ayuda a restablecer el control sobre el acceso a internet en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al detectar la presencia de dispositivos desconocidos, la pauta principal es modificar la contraseña del WiFi desde el panel de configuración del router. Este procedimiento desconecta automáticamente todos los dispositivos vinculados, incluidos los ajenos, y solo quienes reciban la nueva clave podrán reconectarse.

Para garantizar la seguridad, la nueva contraseña debe ser robusta, combinando letras, números y símbolos. Es clave actualizar la clave de manera periódica y no compartirla fuera del círculo de confianza.

Asimismo, estas acciones ayudan a reforzar la protección de la red doméstica y a optimizar el uso del servicio de internet en el hogar.

Temas Relacionados

WiFiHogarDispositivosInternetTrucosTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Esto es lo que debes hacer si la batería de tu iPhone se descarga rápidamente

Apple ofrece funciones integradas que ayudan a identificar las causas del desgaste energético, permitiendo al usuario tomar medidas preventivas y aprovechar los modos de ahorro

Esto es lo que debes

No los eches a la basura: esto puedes hacer con los dispositivos viejos que tienes en casa

Muchos hogares conservan aparatos antiguos como iPod, cámaras digitales, reproductores MP3, teléfonos de generaciones pasadas, tabletas, grabadoras de voz y consolas portátiles

No los eches a la

La IA podría experimentar ansiedad o rechazo, pero expertos dudan que sienta emociones reales

Experta de Anthropic afirma que trabajan en garantizar que sus progresos sean seguros para la humanidad con la búsqueda de una ética artificial efectiva

La IA podría experimentar ansiedad

La industria tecnológica contrata a miles de expertos para enseñar a la inteligencia artificial a desempeñar oficios humanos

Programas y consultorías especializadas ofrecen trabajos temporales bien remunerados pero con riesgo de automatización creciente en múltiples sectores

La industria tecnológica contrata a

Google Maps o Apple Maps: descubre qué ofrece cada uno y sus principales contrastes

Si bien cada app tiene sus particularidades, ambas ofrecen prestaciones esenciales que cumplen con las necesidades básicas de navegación

Google Maps o Apple Maps:
DEPORTES
Polémica en el Australian Open

Polémica en el Australian Open por la reacción de una tenista tras pegarle un brutal pelotazo a su rival en el rostro

El recuerdo de Peter Crouch a horas de una final con el Liverpool: “Tuve que elegir entre atropellar a Xabi Alonso o a Kuyt”

Las impactantes fotos del triunfo de los Patriots bajo una histórica nevada en Denver: enfrentarán a los Seahawks en el Super Bowl de la NFL

Arrancó la nueva era de la Fórmula 1: los equipos que salieron a pista, la bandera roja de Colapinto y los primeros tiempos

El debut del japonés Ryoga Kida en Argentinos Juniors: la gran carta de presentación que casi termina en gol

TELESHOW
La emoción de Juli Puente

La emoción de Juli Puente por su embarazo: “Siempre pensamos que algún día iba a pasar”

Christian Petersen mostró su recuperación al bajar una escalera a 20 días del alta médica: “Empezando de vuelta”

El gesto provocador de la China Suárez junto al actor chileno Pedro Fontaine: la foto

El regalo que Wanda Nara y Maxi López eligieron para su hijo Valentino y después desistieron: el motivo

El Oficial Gordillo vibra en Carlos Paz, entre la familia y su nuevo show: “Estamos en nuestro mejor momento”

INFOBAE AMÉRICA

3 alimentos populares del desayuno

3 alimentos populares del desayuno que podrían afectar la energía y la saciedad

El recuerdo de Peter Crouch a horas de una final con el Liverpool: “Tuve que elegir entre atropellar a Xabi Alonso o a Kuyt”

“La hipótesis de la felicidad”: fragmento del nuevo libro del best seller Jonathan Haidt

Proponen gravar con IVA la venta legal de marihuana en Uruguay tras llegar a niveles récord en 2025

El secretario de Estado uruguayo circulaba con la licencia vencida, no respetó la señal de “Pare” y chocó a un motociclista