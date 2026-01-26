Army Bomb de BTS: cómo funciona el lightstick oficial en sus conciertos

Army Bomb es el lightstick que usan las fans de BTS durante el concierto del grupo surcoreano. (Foto: Weverse)

El Army Bomb, el lightstick oficial de BTS, no es solo un accesorio luminoso para fans, sino una pieza clave de la experiencia en los conciertos del grupo surcoreano. Durante las giras y eventos oficiales, este dispositivo se sincroniza de manera automática con el espectáculo, cambiando de color e intensidad en tiempo real y convirtiendo al público en parte activa del show.

Su funcionamiento combina controles manuales, conexión por Bluetooth y sistemas centralizados de sincronización dentro de los recintos. En los conciertos oficiales programados para 2026, la experiencia está pensada para ser sencilla. En la mayoría de los casos, los asistentes solo necesitan llevar su Army Bomb original, colocarle las baterías y encenderlo dentro del recinto.

A partir de ese momento, el lightstick se conecta automáticamente al sistema del concierto, sin necesidad de usar aplicaciones externas. Esto permite que miles de dispositivos reaccionen al mismo tiempo a cada canción, creando patrones de luz coordinados que acompañan la narrativa visual del espectáculo.

BTS cuenta con una tienda oficial donde se ofrecen diferentes tipos de lgthstick denominados Army Bomb.

Fuera de los conciertos, el Army Bomb también puede usarse de manera individual en lo que se conoce como “Self Mode”. Para su funcionamiento básico, el primer paso es instalar tres pilas AAA en el compartimento inferior del dispositivo. Los fabricantes recomiendan retirar las baterías cuando no se utiliza, para evitar daños por corrosión y prolongar su vida útil.

El encendido y los modos manuales se controlan desde el propio lightstick. Al deslizar el interruptor hacia arriba, se activa la luz blanca estándar. El botón central permite alternar entre cinco modos de iluminación, que incluyen luz fija y distintos tipos de parpadeo, desde lento hasta rápido. Si el interruptor se desliza hacia abajo, el Army Bomb entra en modo Bluetooth, lo que se identifica por un parpadeo azul.

Para personalizar los colores desde el celular, los usuarios pueden descargar la aplicación oficial BTS Official Light Stick. Una vez instalada, es necesario activar el Bluetooth y el GPS del teléfono, colocar el Army Bomb en modo Bluetooth y seleccionar la opción “Self Mode” dentro de la app.

Los Army Bomb se sincronizan de manera automática durante el concierto de BTS, siempre y cuando sea original.

Allí se elige la versión correspondiente del dispositivo, como la Ver. 3 o la edición SE, y se completa la conexión. Este modo está pensado para uso doméstico o personal, no para conciertos, y permite cambiar colores y configuraciones de forma manual.

En los conciertos, el llamado “Concert Mode” funciona de manera distinta. La sincronización automática se basa en sistemas instalados por la producción del evento, que detectan los lightsticks oficiales y envían señales para que todos respondan de forma coordinada. Por este motivo, no es necesario abrir la aplicación durante el show y, en muchos casos, incluso se recomienda no hacerlo para evitar interferencias.

Además, el Army Bomb puede vincularse con la aplicación Weverse. En la sección “Media”, algunos contenidos seleccionados, como videos musicales, permiten que el lightstick reaccione de forma sincronizada mientras se reproducen. Esta función amplía la experiencia más allá de los conciertos y refuerza el vínculo entre el contenido digital y el objeto físico.

El ligthstick de BTS, conocidos como Army Bomb, se usan generalmente en sus conciertos, pero también tienen uso particular.

Un punto clave es la originalidad del dispositivo. Solo los Army Bombs originales, adquiridos en la Weverse Shop o en distribuidores autorizados, pueden conectarse correctamente tanto a las aplicaciones oficiales como a los sistemas de sincronización en conciertos. Las réplicas o versiones no oficiales suelen limitarse a funciones básicas de iluminación y no participan en la experiencia colectiva.

En cuanto al mantenimiento, se recomienda guardar el lightstick en su funda protectora, evitar golpes y no exponerlo a temperaturas extremas. Estos cuidados ayudan a conservar los componentes electrónicos y asegurar su correcto funcionamiento en futuros eventos.

De esta manera, el Army Bomb se consolida como una extensión del espectáculo de BTS: un dispositivo que combina tecnología, diseño y participación del público para transformar cada concierto en una experiencia visual colectiva.