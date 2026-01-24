Por qué Elon Musk afirma que en el futuro con la IA “el dinero no va a ser problema

Elon Musk sostiene que la automatización permitirá a las personas vivir sin depender del trabajo ni del ahorro para la jubilación. (Reuters)

Mientras algunos líderes empresariales advierten sobre el riesgo de una crisis laboral, otros como Elon Musk, fundador de Tesla, SpaceX y Neuralink, sostienen una visión radicalmente optimista: gracias a la inteligencia artificial y la robótica, en el futuro el dinero dejará de ser una preocupación para la mayoría de las personas.

Durante su participación en el pódcast Moonshots, Musk expuso su perspectiva sobre el impacto de la IA y la automatización. Según el empresario, la combinación de sistemas inteligentes y máquinas avanzadas hará que el trabajo pase a ser una opción, no una obligación.

Comparó la situación futura con la decisión entre comprar verduras en una tienda o cultivarlas en casa: ambos escenarios son posibles, pero solo quienes lo deseen optarán por el esfuerzo adicional.

La promesa de abundancia y el fin del ahorro para la jubilación

Elon Musk sostiene que la automatización y la inteligencia artificial conducirán a una era de abundancia, en la que los bienes y servicios esenciales serán producidos por máquinas y distribuidos ampliamente.

El empresario afirma que la inteligencia artificial y la robótica producirán bienes y servicios esenciales para todos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo este modelo, la necesidad de ahorrar para la jubilación desaparecería, ya que los recursos materiales y energéticos estarían garantizados para todos. “No os preocupéis por guardar dinero para la jubilación dentro de 10 o 20 años. No importará”, afirmó Musk en el mismo pódcast.

Esta visión contrasta con la realidad actual, marcada por la inflación, el aumento del costo de vida y el crecimiento de la deuda de los hogares.

Solo en el tercer trimestre de 2025, la deuda de las familias estadounidenses superó los 18,5 billones de dólares, más de un 50% por encima de la cifra de 2015. En este contexto, la promesa de un futuro en el que el dinero sea irrelevante resulta tan atractiva como provocadora.

¿Un futuro sin preocupaciones económicas?

Musk argumenta que, en un entorno donde la inteligencia artificial y la robótica puedan producir todo lo necesario para vivir, el trabajo humano será una actividad opcional. Las máquinas no tienen necesidades, derechos laborales ni salarios, lo que las hace más rentables para las empresas y capaces de operar de forma continua.

Expertos advierten que la abundancia tecnológica solo será posible con regulaciones que garanticen el acceso equitativo a los recursos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este cambio podría liberar a las personas de la obligación de trabajar para sobrevivir, permitiéndoles elegir cómo invertir su tiempo.

La propuesta de Musk plantea un escenario en el que la abundancia generada por la tecnología elimine la escasez y, por tanto, la función central del dinero como medio para acceder a bienes y servicios. En teoría, todos tendrían cubiertas sus necesidades básicas, y el ahorro dejaría de ser una preocupación central para la mayoría.

Obstáculos y escepticismo ante la visión de Musk

Aunque la perspectiva de Musk resulta alentadora, también enfrenta importantes desafíos. Uno de los principales interrogantes es si las empresas que hoy invierten miles de millones en desarrollar inteligencia artificial y robótica estarían dispuestas a ofrecer sus servicios de forma gratuita o a precios muy bajos.

Actualmente, los avances tecnológicos suelen traducirse en beneficios para las compañías, no necesariamente en acceso universal para la sociedad.

Musk propone que, en el futuro, el trabajo será una elección y no una necesidad para sobrevivir. (Reuters)

Para que la visión de Musk se haga realidad, sería necesario un cambio profundo en la regulación y el papel de los gobiernos, que deberían garantizar que los recursos y los beneficios de la automatización se distribuyan de manera equitativa. Sin mecanismos de redistribución o intervención estatal, la abundancia tecnológica podría acentuar las desigualdades existentes en lugar de eliminarlas.

El futuro del dinero en una economía automatizada

La idea de que el dinero dejará de ser relevante depende no solo de los avances tecnológicos, sino también de decisiones políticas y sociales. La automatización masiva podría transformar la economía, pero la forma en que se repartan sus frutos seguirá siendo una cuestión clave.

Por ahora, la afirmación de Elon Musk invita a reflexionar sobre el papel de la inteligencia artificial en la transformación de la vida cotidiana y la posibilidad —o el desafío— de construir una sociedad donde el bienestar material no esté condicionado por la capacidad de generar ingresos.

Mientras tanto, el debate sobre el futuro del trabajo y el dinero seguirá abierto, con la inteligencia artificial como protagonista principal del cambio que se avecina.