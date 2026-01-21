Tecno

Elon Musk predice un futuro sin trabajo obligatorio ni dinero relevante gracias a la IA

El avance de la inteligencia artificial y la robótica, según el CEO de Tesla, llevará a una sociedad donde el trabajo será una elección y la riqueza se distribuirá mediante modelos universales

Elon Musk predice un futuro
Elon Musk predice un futuro sin empleos obligatorios ni dinero como centro de la vida social

El avance acelerado de la inteligencia artificial y la robótica ha dado pie a múltiples debates sobre el futuro del trabajo y la economía. Elon Musk, CEO de Tesla y referente global en tecnológica, aseguró durante un foro de inversión entre Estados Unidos y Arabia, que en 10 a 20 años el trabajo humano será opcional y el dinero perderá su relevancia.

De acuerdo con Musk, la automatización a gran escala transformará la sociedad y redefinirá la manera en que las personas viven, producen y se relacionan.

Estas declaraciones no solo despiertan curiosidad sobre el porvenir laboral, también plantean interrogantes sobre los retos económicos y sociales de un mundo donde los robots y la IA asuman la mayor parte de las tareas productivas.

Cómo será el futuro del trabajo según Elon Musk

Durante el foro internacional realizado hace un par de meses en Washington, Musk comparó el trabajo del futuro con el acto de cultivar vegetales por placer. Explicó que, así como hoy es posible comprar productos en una tienda o cultivarlos en casa por afición, en el futuro el empleo será una elección personal y no una necesidad vital.

“Será como jugar deportes o un videojuego”, afirmó el magnate sudafricano. “Si quieres trabajar, lo harás porque te gusta, pero no porque debas hacerlo para sobrevivir”.

Musk sostuvo que esta transformación será posible gracias a una fuerza laboral compuesta por millones de robots, capaces de impulsar la productividad y cubrir todas las necesidades básicas de la sociedad.

La estrategia de Musk para Tesla y sus empresas apunta a que la mayor parte del valor provenga de la robótica, en especial de sus robots humanoides Optimus. Aunque reconoce los desafíos técnicos y los retrasos en la producción, el magnate confía en que la IA y los robots revolucionarán industrias enteras, desde la fabricación hasta la medicina.

Musk ha llegado a predecir que, dentro de una década, sus autómatas superarán en número a los cirujanos humanos y ofrecerán atención médica de calidad superior a la que hoy recibe un presidente.

En este escenario, la longevidad también sería una cuestión de programación: “Estás preprogramado para morir. Así que si cambias el programa, vivirás más tiempo”, dijo Musk en un pódcast reciente. La idea de que la IA pueda extender la vida humana añade una dimensión más a su visión de futuro.

Una renta universal promovida por la IA

Inspirado por novelas de ciencia ficción como la serie Culture de Iain M. Banks, Musk visualiza una sociedad post-escasez, sin empleos tradicionales ni dinero como eje central. Sugiere que, en ese mundo, un ingreso universal alto garantizaría que nadie dependa del trabajo para cubrir sus necesidades.

Esta postura es compartida por otros líderes tecnológicos, como Sam Altman, CEO de OpenAI, quien ha defendido la renta básica universal como respuesta al auge de la automatización.

Según Musk, en un horizonte suficientemente lejano, el dinero dejaría de tener importancia, ya que la abundancia generada por la inteligencia artificial y la robótica eliminaría la escasez de bienes o servicios.

Cuáles son los cuestionamientos a las propuestas de Elon Musk

A pesar del optimismo tecnológico, economistas y académicos advierten que la transición hacia este modelo no será sencilla. Ioana Marinescu, profesora de la Universidad de Pensilvania, señaló que la robótica aún es costosa y difícil de escalar, especialmente fuera del ámbito digital.

Aunque la IA avanza rápidamente, la adopción empresarial y la automatización física no se han expandido al ritmo esperado. Estudios recientes muestran que, desde el lanzamiento de ChatGPT, el mercado laboral general no ha experimentado una disrupción masiva.

El reto no es solo tecnológico: la estructura política y social deberá adaptarse para garantizar que la riqueza generada por la automatización se distribuya de manera inclusiva. Los analistas advierten que, hasta ahora, la revolución de la IA ha ampliado la brecha entre quienes tienen acceso a la tecnología y quienes no.

El futuro que imagina Elon Musk está lleno de incógnitas y oportunidades. La IA y la robótica prometen transformar la economía y la vida cotidiana, aunque también exigen un debate profundo sobre el rumbo de la sociedad y el papel de las personas en el nuevo orden tecnológico.

