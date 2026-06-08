La Unión Europea sancionó a la Guardia Revolucionaria de Irán por el cierre del estrecho de Ormuz

Miembros de la armada de los Guardianes de la Revolución de Irán durante un ejercicio en el sur del país; la UE sancionó este lunes al portavoz del ala naval del cuerpo y al Comando Provincial de Hormozgán por el cierre del estrecho de Ormuz. (IRGC/WANA vía REUTERS/archivo)

La Unión Europea impuso este lunes sanciones contra el portavoz del brazo naval de la Guardia Revolucionaria de Irán y contra un comando regional, en represalia por el cierre del estrecho de Ormuz, una de las vías marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas.

La decisión del bloque de 27 países llega en momentos en que Europa ha quedado al margen de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que mantiene paralizado el paso estratégico y ha sacudido a los mercados energéticos globales.

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Según el anuncio comunitario, la UE incluyó en su lista negra a Mohammad Akbarzadeh, portavoz del ala naval de los Guardianes de la Revolución, y al Comando Provincial de Hormozgán del cuerpo militar ideológico iraní. La provincia de Hormozgán se encuentra frente al estrecho que lleva su nombre y desde allí Teherán proyecta su control sobre las aguas del Golfo Pérsico.

Las sanciones también alcanzaron a Hamid Hosseini, representante del sindicato de exportadores de petróleo de Irán, sometido a un congelamiento de activos y a una prohibición de entrada al territorio comunitario.

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Una jugada europea para no quedar fuera

Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de la Unión Europea, quien adelantó que la misión naval del bloque en el mar Rojo podría sumarse a la reapertura del estrecho de Ormuz, durante una reunión informal de ministros de Defensa de la UE en Nicosia, Chipre, el 8 de junio de 2026. (REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

La medida se inscribe en un esfuerzo más amplio del bloque por recuperar protagonismo en la crisis que sacude a Oriente Medio. Las naciones europeas, encabezadas por Francia y el Reino Unido, trabajan en planes para enviar una misión naval al estrecho de Ormuz una vez que cesen los combates.

La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, adelantó que la misión naval de la UE, actualmente desplegada en el mar Rojo, podría sumarse a la operación de reapertura del estrecho. Esa fuerza fue creada originalmente para proteger el tráfico mercante frente a los ataques de los hutíes respaldados por Teherán.

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El estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, permanece prácticamente bloqueado por Irán desde el inicio de la ofensiva estadounidense e israelí. El cierre se ha traducido en una escalada sostenida del precio del crudo y en una creciente presión sobre las economías europeas, particularmente dependientes de las importaciones energéticas.

Escalada militar y diplomática

Las sanciones se anunciaron en una jornada marcada por una nueva escalada bélica. Tras un bombardeo israelí sobre los suburbios de Beirut controlados por Hezbollah, Irán lanzó casi 30 misiles contra Israel desde el domingo. El ejército israelí respondió con ataques contra varias ciudades iraníes, entre ellas Teherán, y golpeó sistemas de defensa y un complejo petroquímico.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, reclamó este lunes en su red Truth Social que ambas partes detengan los disparos “de inmediato” y aseguró que las negociaciones para un "acuerdo final" avanzan, “salvo que la ignorancia o la estupidez se interpongan en el camino”. El mandatario también confirmó que el bloqueo estadounidense del estrecho seguirá vigente hasta que se cierre un pacto definitivo.

El precio del barril de Brent, la referencia internacional, se disparó alrededor del 5% el lunes y se acercó a los 100 dólares, mientras las bolsas mundiales operaban en rojo. Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Teherán, añadieron un nuevo factor de tensión al prohibir la navegación de buques israelíes por el mar Rojo.

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Sanciones y diplomacia paralela

La cancillería iraní, a través de su portavoz Esmail Baqai, advirtió que las acciones israelíes “no pueden disociarse de Estados Unidos” y alertó que “el proceso diplomático” se verá afectado. Sin embargo, precisó que las consultas indirectas con Washington, mediadas por Pakistán, “continúan naturalmente en todas las circunstancias”.

Las negociaciones tropiezan con discrepancias de fondo sobre el control del estrecho, el alivio de las sanciones internacionales contra Teherán y el controvertido programa nuclear iraní. La inclusión de Akbarzadeh, Hosseini y del Comando Provincial de Hormozgán en la lista negra europea introduce ahora una nueva variable: la UE, antes silenciosa, comienza a marcar su propia agenda de presión sobre la república islámica.

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