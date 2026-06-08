Crimen y Justicia

Indio Solari: qué falta para cerrar la causa por averiguación de causales de muerte

El fiscal Lucio Rivero espera estudios y testimonios para concluir la instrucción sobre el fallecimiento del músico en su casa de Parque Leloir

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Dolor y homenaje, la comunidad peruana despide al Indio Solari tras su muerte
Indio Solari

Para el fiscal Lucio Rivero no hubo negligencia ni un indicio que marque un escenario de criminalidad en torno a la muerte del Indio Solari, por esa razón, la causa por averiguaciones de causales de muerte marcha a su cierre definitivo, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El informe preliminar de autopsia fue concluyente con la causa de muerte: un ACV hemorrágico que provocó un sangrado. Sin embargo, resta conocer los resultados de los estudios complementarios.

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Estos son el examen toxicológico, ADN y estudio de vísceras, un procedimiento que responde al rigor y a la rutina y de los que, según fuentes del caso, no se espera ninguna sorpresa ni factor que pueda variar el destino del expediente.

Rivero cuenta con las gestiones del Ministerio Público Fiscal para darle celeridad a esas pericias. Los funcionarios coinciden de que se trata de un caso que debe ser tratado con prioridad y máxima rigurosidad y hermetismo debido a la entidad del Indio, un ícono del rock y la cultura argentina. “No pueden quedar dudas y todo tiene que ser muy prolijo”, remarcó una fuente cercana a la causa.

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Fotografía aérea de una pintura del cantante argentino Carlos Alberto 'Indio' Solari, quien murió el pasado viernes, durante la multitudinaria despedida del artista, este 7 de junio, cerca al Polideportivo Municipal Gatica, en Avellaneda (Argentina). EFE/STR
Fotografía aérea de una pintura del cantante argentino Carlos Alberto 'Indio' Solari, quien murió el pasado viernes, durante la multitudinaria despedida del artista, este 7 de junio, cerca al Polideportivo Municipal Gatica, en Avellaneda (Argentina). EFE/STR

El fiscal Rivero, de 33 años, asumió en la Fiscalía Descentralizada N°2 de Ituzaingó en octubre de 2025 y es su primera causa de gran impacto público. Antes, fue parte de la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Morón, donde trabajó 14 años.

Otro paso que dará en este expediente será la toma de testimonios. Aunque de manera informal se ha relatado lo que ocurrió la mañana del 5 de junio, cuando hallaron al artista en la pileta de su residencia en Parque Leloir, queda plasmar esos testimonios en la causa.

Rivero respetará los tiempos del duelo, pero estima poder tomar declaración a la mujer, Virginia Mones Ruiz, al hijo y a la cuidadora del músico entre esta y la próxima semana. También citará a unas otras tres personas que llegaron a la escena de forma inmediata.

Fuera del cuadro queda el diputado Máximo Kirchner, uno de los pocos que pudo entrar a la propiedad y quien envió a su secretario en la ambulancia que trasladó el cuerpo hacia la morgue de Ituzaingó, ubicada al lado de la Unidad Penitenciaria N°39, para la autopsia.

Por último, tomará testimonio a la médica tratante del mítico cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El Indio anunció públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson en marzo de 2016, durante un histórico recital en Tandil. “Mr. Parkinson me anda pisando los talones, pero bueno, aquí estoy, hace rato que eso pasa y no me van a bajar del escenario así nomás", expresó en esa oportunidad.

El líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado fue encontrado muerto dentro de la pileta climatizada de su residencia de Parque Leloir, cerca de las 8 del viernes pasado.

Aunque en un principio se barajaron varias hipótesis, que iban desde un tropiezo y una caída al agua accidental al desvanecimiento, finalmente la autopsia determinó que El Indio murió mientras se relajaba, una actividad que realizaba de forma rutinaria para combatir sus dolores, según trascendió.

Antes, había cenado con su pareja, su hijo y un colaborador. “Fue una desgracia”, indicaron las fuentes. Desde el inicio, se descartó un escenario de negligencia o criminalidad.

Infobae pudo saber que la voluntad del músico era la cremación, pero no podrá ser, al menos hasta que el trámite judicial se cierre. Mientras tanto, será trasladado a un cementerio de la zona sur del conurbano.

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