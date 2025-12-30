Tecno

Las claves del éxito de Las guerreras K-pop, la película más vista en la historia de Netflix

Las guerreras K-pop batió récords su influencia se extendió al Billboard y las redes sociales

La película Las guerreras K-pop
La película Las guerreras K-pop alcanzó el top 10 de la plataforma de streaming en 93 países. (Netflix)

Las guerreras K-pop consolidó el mayor éxito de audiencia en la historia de Netflix desde su estreno mundial el 20 de junio de 2025. La película, dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, superó los 325 millones de visualizaciones en sus primeros tres meses y se ubicó en el top 10 de 93 países.

El fenómeno trasciende la pantalla. La producción logró que la banda sonora encabezara el Billboard 200 y sumara 8.300 millones de reproducciones a nivel global. El tema “Golden” permaneció 17 semanas en el primer puesto del Billboard Global 200 y generó desafíos virales, versiones y una presencia masiva en plataformas como TikTok. La película fue elegida como “Revelación del año 2025”, lo que consolidó su impacto en la animación y la cultura pop.

Por qué es el mayor éxito de Netflix

El éxito de Las guerreras K-pop responde a varios factores. La fidelidad al universo K-pop se refleja en cada aspecto visual, coreográfico y social. Las costumbres coreanas, como comer en el suelo o la vida cotidiana en baños públicos y clínicas, se integran con naturalidad a la narración. Arden Cho, voz de Rumi, afirmó: “Ver platos tradicionales coreanos animados con tanto detalle fue muy significativo”.

La banda sonora de la
La banda sonora de la película lideró el Billboard 200 y generó 8.300 millones de reproducciones en plataformas digitales. (Netflix)

El guion evita los estereotipos y acerca a los espectadores a una representación realista del género. Los personajes principales —Rumi, Mira y Zoey— muestran vulnerabilidad y conflictos personales, lo que facilita la identificación del público y estimula la participación activa de los fans. El impacto emocional de la trama se refuerza en las secuencias musicales, donde la música expresa emociones y resuelve tensiones.

La estrategia de Netflix, que invirtió USD 2.500 millones en contenidos coreanos entre 2023 y 2027, fue clave para impulsar el fenómeno global de la animación coreana. Según Dan Lin, presidente de cine de Netflix, se trató de una apuesta por historias originales frente a la tendencia de Hollywood de depender de franquicias conocidas. El riesgo resultó acertado: la película agotó más de 1.300 funciones en salas de cine de tres continentes y recaudó aproximadamente USD 18 millones.

La presencia de figuras reconocidas del K-pop, como Teddy Park y Lindgren, y colaboraciones con el grupo Twice —que versionó el tema “Takedown”—, amplificó la repercusión, junto a la incorporación de voces como Rei Ami, EJAE y Audrey Nuna en la banda ficticia HUNTR/X. Por primera vez desde 1995, un álbum de película logró que tres de sus sencillos ingresaran al top 10 del Billboard, y la canción “Your Idol” de los Saja Boys alcanzó cifras históricas en Spotify en Estados Unidos.

La estrategia de inversión de
La estrategia de inversión de Netflix en contenidos coreanos impulsó la proyección global de la animación. (Netflix)

El fandom de la película, conformado por seguidores de K-pop y de anime, amplificó el fenómeno a través de redes sociales, memes, fanarts y tutoriales. Celebridades y deportistas, como Novak Djokovic, se sumaron a la tendencia. La película generó colaboraciones con marcas y presencia en eventos internacionales como el Macy’s Thanksgiving Day Parade y Saturday Night Live.

Reconocimiento apabullante

El reconocimiento en la industria no se limitó a la popularidad. Las guerreras K-pop recibió tres nominaciones a los Grammy, incluyendo Canción del Año, y tres nominaciones a los Globos de Oro. Además, la proyección de una secuela para 2029 y la expectativa de competir por un Oscar a Mejor Canción Original y Mejor Película Animada refuerzan la vigencia del fenómeno.

Algunos críticos señalaron aspectos como el sonido artificial de ciertas canciones o la ambigüedad del mensaje, aunque estas posiciones resultaron minoritarias frente al entusiasmo generalizado.

KPop Demon Hunters es el
KPop Demon Hunters es el avance del año 2025 según la revista TIME (Portada TIME)

El legado de la película queda marcado por su contribución a la representación de la cultura coreana en la animación mundial y por inspirar a una generación de jóvenes a abrazar su identidad y celebrar la diversidad. Los creadores y el elenco expresaron su interés en profundizar el retrato de Rumi y expandir el universo en futuras entregas.

La combinación de autenticidad, participación colectiva y un enfoque narrativo y musical innovador posicionó a Las guerreras K-pop como un hito cultural y comercial, y elevó el estándar de la animación y la producción global para las plataformas de streaming.

