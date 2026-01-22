Dónde ver Las guerreras K-pop, nominada a mejor película animada de los premios Oscar 2026

La película disponible en Netflix recibió dos nominaciones a los premios Oscar 2026. (Netflix)

La película Las guerreras K-pop recibió dos nominaciones a los premios Oscar 2026: Mejor Película Animada, donde compite con Zootopia 2, Elio, Arco y Little Amélie or the Character of Rain, y Mejor Canción por el tema Golden.

Este título animado está disponible en Netflix. Se desaconseja reproducir la película a través de plataformas no oficiales como Xuper TV, Magis TV o Cuevana, ya que estos servicios operan de forma ilegal y pueden implicar riesgos de seguridad y consecuencias legales para los usuarios.

Dónde ver Las guerreras K-pop

Las guerreras K-pop está disponible en Netflix. Ver esta película fuera de Netflix, en sitios como Magis TV, Xuper TV o Cuevana, implica riesgos significativos tanto para la seguridad como para la legalidad de los usuarios. Muchas de estas plataformas ofrecen la película de manera ilegal, distribuyendo copias sin autorización y vulnerando derechos de autor.

Se recomienda ver Las guerreras K-Pop en su plataforma streaming oficial únicamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acceder a estos sitios puede exponer los dispositivos a malware, ya que suelen requerir descargas de archivos APK o la habilitación de permisos poco seguros. Estos archivos pueden contener software malicioso capaz de robar información personal, acceder a datos bancarios o comprometer la privacidad.

Además, las páginas no oficiales suelen estar saturadas de anuncios engañosos, redireccionamientos a sitios peligrosos y ventanas emergentes diseñadas para obtener datos sensibles o instalar software no deseado.

Cuáles son las nominaciones de Las guerreras K-pop en los Oscar

Las guerreras K-pop tiene dos nominaciones en los premios Oscar 2026:

Mejor Película Animada, compitiendo con:

Zootopia 2

Elio

Arco

Little Amélie or the Character of Rain

Las guerreras K-Poo compiten con Zootopia, Elio, entre otras producciones por mejor película animada. (Gemini)

Mejor Canción Original, donde participa la canción Golden junto a:

Dear Me de Diane Warren (Relentless)

I Lied to You (Pecadores)

Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi)

Train Dreams (Sueños de trenes)

De qué trata Las guerreras K-pop

Las Guerreras K-Pop es una película animada que narra las aventuras de Huntr/x, un grupo integrado por Rumi, Mira y Zoey, ídolos del K-pop que compaginan su carrera musical con la tarea secreta de combatir demonios. Mientras buscan su identidad y propósito, deben hacer frente a criaturas que ingresan al mundo humano para robar almas y alimentarse del miedo.

Los Saja Boys es la banda rival de las Huntr/x. (Netflix)

La principal amenaza proviene de los Saja Boys, una banda rival manipulada por fuerzas oscuras que busca influir negativamente en los seguidores y sembrar inseguridad. La historia combina acción, elementos de anime y la estética del K-pop, con personajes inspirados en grupos reales y una fuerte presencia de moda y coreografías típicas del género.

La trama aborda temas como el autoconocimiento, la amistad, el trabajo en equipo y el empoderamiento femenino. La música tiene un rol clave: acompaña las actuaciones, funciona como herramienta contra los demonios y refuerza el mensaje de enfrentar los temores y aceptarse tal como uno es.

Quiénes cantan las canciones de HUNTR/X

Las canciones de Las guerreras K-pop tienen como voces principales a EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, quienes representan al grupo ficticio Huntr/x. La banda sonora incluye además la colaboración de Lea Salonga y de tres integrantes de TWICE: Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung.

En Las guerreras K-pop (K-Pop Demon Hunters), el grupo TWICE participa en la banda sonora con al menos dos canciones. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Qué canción hizo TWICE en Las guerreras K-pop

En Las guerreras K-pop (K-Pop Demon Hunters), el grupo TWICE participa en la banda sonora con al menos dos canciones. La primera, Strategy, es interpretada por todas las integrantes del grupo. La segunda, Takedown, tiene una versión especial a cargo de Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung.

Los Saja Boys aportan su estilo particular a la banda sonora de Las guerreras K-pop con dos canciones principales.

Soda Pop, su primer sencillo, utiliza una estética bubblegum pop que, detrás de su apariencia animada, esconde motivaciones oscuras. Por su parte, Your Idol muestra un enfoque más sombrío y propio de antagonistas.