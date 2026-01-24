Cómo ponerle contraseña a mi WhatsApp Web para que nadie vea mis chats

WhatsApp Web añadió la función 'bloqueo de la aplicación', que protege el acceso mediante una contraseña creada por el usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp Web incorporó una nueva función llamada ‘bloqueo de la aplicación’. Al activarla, la página se bloquea y solo se puede volver a usar ingresando una contraseña que el usuario crea al habilitar dicha herramienta. Según la plataforma, esta herramienta permite proteger los chats en la versión web sin tener que cerrar sesión.

Por ejemplo, si usas una computadora de tu oficina y te ausentas para tomar un descanso o ir por un refrigerio, puedes activar el bloqueo para mantener tus conversaciones seguras sin necesidad de cerrar la sesión.

Cómo ponerle contraseña a WhatsApp Web

El paso a paso para ponerle contraseña a WhatsApp Web es el siguiente:

Abrir WhatsApp Web. Seleccionar los tres puntos que se encuentran en la parte superior de la interfaz. Hacer clic en ‘Bloqueo de aplicación’. Pulsar la opción de ‘Activar bloqueo de aplicación’ Ingresar la contraseña. Debe contener como mínimo seis caracteres.

Para empezar a usar la función una vez se haya creado la contraseña, el usuario debe seleccionar ‘Activar bloque de aplicación’. En el caso contrario, solo hay que pulsar ‘Ok’.

Para usar esta función, tras crear la contraseña, se debe activar la opción 'bloqueo de aplicación'. (WhatsApp Web)

Los usuarios cuentan con la posibilidad de activar el bloqueo por cierto rango de tiempo de inactividad. Si la persona desea bloquear la aplicación de manera manual, basta con que se dirija a ‘Ajustes’, siempre y cuando ya haya creado la contraseña.

El bloqueo puede configurarse según un período de inactividad. (WhatsApp Web)

Cómo desbloquear WhatsApp Web si tiene contraseña

Para desbloquear WhatsApp Web, solo es necesario ingresar la contraseña previamente creada. Si el usuario olvida la contraseña, puede cerrar la sesión y luego volver a iniciar sesión normalmente con el código QR habitual.

Es importante tener en cuenta que la contraseña del bloqueo de aplicación solo es válida para una sesión. Si se cierra la sesión, será necesario crear una nueva contraseña al activar nuevamente esta función en la siguiente ocasión.

Si se olvida la contraseña, basta con cerrar sesión e iniciar nuevamente con el código QR. (WhatsApp Web)

Cuándo bloquear WhatsApp Web con una contraseña

Bloquear WhatsApp Web con una contraseña es una medida de seguridad útil en situaciones donde varias personas pueden acceder al mismo equipo o cuando se utiliza una computadora fuera del entorno personal.

Esta función resulta especialmente recomendable en oficinas, universidades, bibliotecas o cibercafés, donde se emplean dispositivos compartidos o corporativos.

Por ejemplo, si trabajas en una oficina y necesitas alejarte de tu puesto para asistir a una reunión, tomar un descanso o ir por un refrigerio, activar el bloqueo con contraseña evita que otras personas accedan a tus chats mientras estás ausente, sin necesidad de cerrar sesión.

Esta función es ideal para lugares con equipos compartidos, como oficinas, universidades o bibliotecas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del mismo modo, si estudias en una biblioteca y dejas tu computadora portátil desatendida por algunos minutos, el bloqueo con contraseña protege tu información personal y mantiene la privacidad de tus conversaciones.

También es útil en el hogar si compartes el equipo con familiares o compañeros de vivienda. En estos casos, el bloqueo de aplicación garantiza que, aunque alguien tenga acceso físico al equipo, no podrá ver tus mensajes sin la contraseña.

Cuál es la diferencia entre cerrar sesión y bloquear en WhatsApp Web

La diferencia entre cerrar sesión y bloquear en WhatsApp Web radica en el nivel de acceso y conveniencia para el usuario. Cerrar sesión implica desconectar completamente la cuenta del navegador; para volver a usar WhatsApp Web, es necesario escanear nuevamente el código QR desde el teléfono y vincular la sesión otra vez.

Bloquear y cerrar sesión en WhatsApp Web se diferencian en el nivel de acceso y comodidad para el usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este método es más seguro si se va a dejar de usar el equipo por un periodo prolongado o si se trata de un dispositivo compartido.

Por otro lado, el bloqueo de la aplicación es una función que protege temporalmente el acceso a los chats en la sesión activa. Al activar el bloqueo, la pantalla de WhatsApp Web queda inaccesible hasta que se ingresa la contraseña creada por el usuario.

No es necesario escanear el código QR ni vincular la cuenta de nuevo, lo que lo convierte en una opción más rápida y práctica cuando solo se necesita ausentarse por un momento y se desea mantener la privacidad de las conversaciones.