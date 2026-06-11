El contundente mensaje de Marta Fort tras sus dichos sobre las cirugías estéticas

Después de su entrevista con Pampita, la hija de Ricardo Fort reflexionó sobre las comparaciones y la exposición en redes sociales (Instagram)

En un momento de extrema honestidad, Marta Fort se animó a hablar de un tema que la atravesó desde siempre: sus inseguridades físicas y las críticas que recibió sobre su cuerpo. Lejos de los lugares comunes, la hija de Ricardo Fort se sentó frente a Pampita en el ciclo de Infobae y puso en palabras, sin rodeos, la relación que tiene con su imagen, las cirugías y la presión social. De inmediato, sus declaraciones se viralizaron y hubo comentarios de todo tipo por parte de los usuarios de internet. En medio del revuelo, la joven decidió responder ante sus seguidores.

En una historia acompañada por una foto suya, Marta aprovechó a aclarar su postura ante la posibilidad de realizarse interveciones estéticas. “No se asusten, no pienso ‘hacerme entera’, fue una forma de decir que yo entreno todos los días y me preocupo mucho por mi físico y apariencia”. La publicación no solo buscó calmar los comentarios que explotaron tras su paso por el ciclo de Pampita, sino también abrir un espacio de reflexión sobre la presión estética en redes sociales.

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“Hay veces que por la culpa de las redes sociales uno tiene esa idea intrusiva porque gran parte tienen alguna que otra intervención estética que nos hace compararnos constantemente”, expresó Marta, poniéndole palabras a una inquietud que atraviesa a toda una generación. Para despejar cualquier duda sobre sus intenciones, remató: “No es mi idea, por ahora, no me dejan. Ampliaremos…”.

Marta Fort aclaró la polémica en torno a su frase "hacerse entera" durante su entrevista con Pampita (Instagram)

Ese posteo para sus seguidores se produjo después de que sus declaraciones en la entrevista con Pampita se volvieran virales. En Lo de Pampita, Marta se sinceró sobre sus inseguridades y la relación con su propio cuerpo. Sentada frente a la conductora, respondió sin filtros a preguntas sobre cirugías y presión social: la modelo quiso saber si la joven no tenía miedo, como el resto de su familia, a las operaciones estéticas. “No. Mi familia tiene miedo de mí, al contrario. A mí me encantaría hacerme de todo”, aseguró frente a las cámaras

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La reacción de Pampita no tardó en llegar. Le pidió, casi en tono de súplica, que no lo hiciera. Marta reconoció que entiende la preocupación, pero admitió: “Yo tengo como este fantasma en mi cabeza que me dice ‘hacete entera’”. La anfitriona pidió una definición y Marta detalló, sin dudar: “De pies a cabeza, sí. Todo, me haría una abdominoplastia, me haría…”. La conductora la interrumpió, alarmada por la idea, pero Marta sumó: “…una rinoplastia”.

La charla derivó en una reflexión sobre las tendencias actuales en belleza. La modelo remarcó cómo muchas chicas jóvenes tienden a buscar la misma nariz y la misma boca, al punto de parecer clones. La influencer coincidió y confesó que por ese motivo terminó desistiendo de esa idea. “Por eso me bajé”, dijo, dejando en claro que el deseo de cambiar por completo su imagen fue, en parte, una respuesta a la presión social y a los modelos que circulan en redes.

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La modelo habló de su relación con las cirugías estéticas y el impacto que tienen en ella las opiniones ajenas.

El diálogo avanzó y Pampita quiso saber si Marta era consciente de lo linda que es. Marta respondió con honestidad: “Sí. Como que siempre tuve muy buena autoestima, siendo gorda, flaca, alta, baja”. También recordó que durante su infancia y adolescencia tuvo que lidiar con críticas hacia su físico, a lo que comentó: “Cuando era más chica, me decían que haga dieta, por ejemplo, entonces yo me fui al otro extremo, hice mucha dieta, nivel anorexia, tuve un montón de problemas… Y después, esos comentarios que me decían ‘hacé dieta’, también me decían ‘comete una hamburguesa’. Y ahí es cuando hice click. Siempre la persona va a pensar algo para hatearte. Hoy por hoy, por ejemplo, no me hatean el cuerpo, me hatean el pelo. Me hago las raíces…”.

Así, entre posteos motivacionales y revelaciones íntimas, Marta Fort dejó en claro que la autenticidad y la autoaceptación no son metas fáciles, pero sí necesarias. Su voz, lejos de buscar aprobación, se convierte en un punto de partida para repensar los estándares de belleza y el peso de la opinión ajena en tiempos de redes sociales.

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