Por qué el polvo puede dañar tu PS5 y cada cuánto la debes limpiar la consola

La acumulación de polvo en la PS5 puede dañar la consola y reducir su vida útil si no recibe mantenimiento físico regular. (Sony)

La acumulación de polvo es una de las amenazas menos visibles pero más dañinas para una consola. La PlayStation 5 es una de las que más se afecta y por eso es clave tener un mantenimiento continuo.

Aunque muchos usuarios se centran en el rendimiento y las novedades de software, el mantenimiento físico suele quedar relegado. Descuidar este aspecto puede traducirse en problemas graves que afectan tanto la experiencia de juego como la vida útil del dispositivo.

PUBLICIDAD

Por qué el polvo puede dañar tu PS5

El polvo actúa como un enemigo silencioso dentro de la PS5. Su acumulación comienza en los elementos externos y termina infiltrándose en los componentes internos más sensibles.

El ventilador y el disipador de calor son especialmente vulnerables: el polvo se adhiere a las aspas y obstruye las rejillas de aluminio, dificultando el flujo de aire. Cuando esto sucede, la consola trabaja bajo temperaturas más altas de lo normal, lo que puede resultar en apagones inesperados, reducción de rendimiento e incluso daños permanentes en el hardware.

PUBLICIDAD

Cuando el polvo bloquea los conductos de ventilación de la PS5, el sistema de refrigeración no logra disipar el calor del procesador y la gráfica. (REUTERS/Claudia Greco/File Photo)

El principal problema surge cuando el polvo bloquea los conductos de ventilación. Al impedir la circulación de aire, el sistema de refrigeración no logra disipar el calor generado por el procesador y la gráfica.

De este modo, el sobrecalentamiento se convierte en una amenaza constante. En situaciones extremas, el calor sostenido puede hacer que el metal líquido —utilizado para enfriar el procesador— se desplace o se degrade, provocando fallas críticas y apagones repentinos.

PUBLICIDAD

Además, el polvo puede generar un desequilibrio mecánico en el ventilador al adherirse a sus aspas. Esto reduce su eficiencia, aumenta el ruido y fuerza el motor, acortando la vida útil del componente.

El resultado es un círculo vicioso: el sistema se sobrecalienta, la consola responde bajando el rendimiento para protegerse y, si la situación persiste, se producen fallos en la placa base, el procesador y otros chips.

PUBLICIDAD

El calor sostenido puede degradar o desplazar el metal líquido que enfría el procesador de la PS5 y provocar fallas críticas. (REUTERS/Issei Kato/File Photo)

El polvo acumulado en la PS5 puede ocasionar desde un aumento del ruido hasta apagados inesperados y daños irreversibles en los componentes internos. Mantener la consola limpia es esencial para prolongar su vida útil y evitar costosas reparaciones.

Cada cuánto se debe limpiar la PS5

La frecuencia de limpieza depende del entorno donde se encuentre la consola. Si la PS5 está en una habitación bien ventilada o equipada con filtros de aire, una limpieza exterior mensual y una interna cada tres meses suele ser suficiente. En espacios donde el polvo se acumula rápidamente, lo ideal es limpiar el exterior cada dos semanas y el interior una vez al mes.

PUBLICIDAD

Ciertos indicadores pueden ayudarte a decidir cuándo es el momento adecuado. Si ves polvo en las ranuras de ventilación o detectas que la consola se calienta más de lo habitual, es hora de realizar una limpieza. Además, si tienes mascotas o la consola está cerca de ventanas, la frecuencia debe aumentar.

La recomendación general es revisar las condiciones de tu entorno y adaptar el mantenimiento en consecuencia. Una buena práctica es establecer una rutina: limpiar el exterior con regularidad y programar limpiezas internas más profundas al menos dos veces al año.

PUBLICIDAD

La frecuencia de limpieza de la PS5 depende del entorno y puede ir desde una limpieza exterior mensual hasta una interna cada mes en espacios con mucho polvo. (SONY)

Cómo limpiar tu PS5 sin dañarla

Para limpiar tu PS5 sin riesgos, apágala, desconéctala y espera unos minutos antes de manipularla. Retira las carcasas laterales con cuidado; están diseñadas para extraerse sin herramientas.

Limpia los conductos de ventilación con un cepillo de dientes suave y utiliza aire comprimido en pulsos cortos, evitando dirigirlo al interior para no dañar el ventilador.

PUBLICIDAD

Las carcasas pueden higienizarse por separado con el mismo cepillo y un paño ligeramente humedecido con agua o alcohol isopropílico. Espera a que estén completamente secas antes de volver a montarlas. Nunca emplees objetos punzantes ni líquidos en exceso, ya que podrías provocar cortocircuitos o dañar los componentes internos.