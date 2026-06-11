América Latina

Caso “Narcomaderas”: allanamientos en aserraderos en Bolivia tras hallazgo de cargamentos en Chile

Los operativos se realizaron en el departamento de Pando, de donde se despachó la mayor parte de la carga. La droga fue encontrada impregnada en tablones de madera de exportación

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Un policía custodia la droga que estaba escondida en madera proveniente de Bolivia
Un policía custodia la droga que estaba escondida en madera proveniente de Bolivia

La investigación por el hallazgo en Chile de 108 toneladas de droga en tablones de madera procedentes de Bolivia avanzó este miércoles con allanamientos ejecutados por el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en empresas madereras del departamento amazónico de Pando, al norte del país.

Los operativos se realizaron en las ciudades de Cobija y Porvenir, donde fiscales y efectivos policiales recolectaron documentación y otros elementos que podrían contribuir a establecer posibles vínculos entre las firmas exportadoras y los cargamentos de madera detectados en Arica, la ciudad portuaria al norte de Chile que sirve al comercio internacional boliviano.

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De acuerdo con las autoridades, las intervenciones se desarrollaron en las oficinas del aserradero MultiPando y en la empresa forestal Manurini Eco Import Export, dos de las 15 firmas que aparecen en un listado difundido por medios bolivianos. Según la Fiscalía Departamental de Pando, en el operativo se verificaron las oficinas administrativas, los talleres mecánicos destinados al mantenimiento de maquinaria pesada, como al área de corte y preparación de la madera para su venta, y se secuestró documentación.

Imagen referencial de troncos de madera en un asseradero. REUTERS/Ueslei Marcelino/Archivo
Imagen referencial de troncos de madera en un asseradero. REUTERS/Ueslei Marcelino/Archivo

El caso, conocido en Bolivia como “Narcomaderas”, salió a la luz después de que autoridades chilenas informaran sobre el hallazgo de más de 108 toneladas de cocaína, clorhidrato de cocaína y ketamina impregnadas dentro de tablones de madera de exportación, un mecanismo inédito que dificulta su detección mediante inspecciones convencionales.

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La droga fue encontrada oculta en 45 contenedores que tenían como destino países de América, Europa y Oceanía, en lo que fue calificado como el mayor procedimiento antidroga registrado hasta la fecha en Chile. La investigación fue desarrollada durante más de seis meses por la Policía Marítima, Aduanas y la Fiscalía de Arica, en el marco de la estrategia denominada Foco Portuario.

Según los reportes preliminares, los envíos partieron principalmente desde Pando, aunque también se identificaron cargamentos procedentes de Santa Cruz y Cochabamba. Tras conocerse el caso, el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, y el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, manifestaron que no habían recibido información oficial, pero que se iniciarían investigaciones conjuntas con Chile.

Fotografía de archivo del fiscal general del Estado boliviano, Roger Mariaca, durante una conferencia de prensa, en La Paz (Bolivia). EFE/Luis Gandarillas
Fotografía de archivo del fiscal general del Estado boliviano, Roger Mariaca, durante una conferencia de prensa, en La Paz (Bolivia). EFE/Luis Gandarillas

El caso ha provocado una fuerte reacción en Bolivia. El jefe de la oposición y expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) calificó el caso como una “gigantesca vergüenza” para el país y sostuvo que el decomiso evidencia la expansión del narcotráfico y las fallas de los controles estatales. En la misma línea, el vicepresidente Edmand Lara cuestionó cómo un cargamento de esa magnitud pudo salir de Bolivia sin ser detectado por las instituciones encargadas de la fiscalización y el control. Ambos coincidieron en pedir una investigación que establezca cómo la carga atravesó los mecanismos de fiscalización nacionales antes de ser detectada por autoridades chilenas

Para el analista económico Gonzalo Chávez, no se trata simplemente de una actividad ilegal sino “una organización capaz de coordinar simultáneamente financiamiento, producción agrícola, transformación industrial, abastecimiento forestal, logística internacional y comercialización global”.

El experto apuntó que el valor de la droga en los destinos finales equivale al 86% de todas las exportaciones bolivianas de un año y alrededor del 15% del PIB nacional. “Para generar semejante valor no basta una plantación, un laboratorio o unos cuantos camiones. Se requiere una cadena de valor completa”, afirmó en una publicación en redes sociales.

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