WhatsApp Web se renueva: agenda y comparte enlaces para videollamadas grupales desde cualquier dispositivo

Las nuevas funciones permiten sumar hasta 32 participantes, gestionar invitaciones y recibir alertas personalizadas

De las llamadas agendadas a los enlaces compartibles: WhatsApp Web se moderniza y gana flexibilidad para grupos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp Web prepara una actualización que habilitará la posibilidad de agendar, compartir el enlace y unirse a llamadas y videollamadas grupales directamente desde el navegador, sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales ni depender del teléfono.

Esta función, actualmente en desarrollo, busca equiparar la experiencia de WhatsApp Web con la que ya ofrecen las versiones de escritorio y móviles, permitiendo una gestión más flexible y accesible de las conversaciones grupales.

Según información de WABetaInfo, novedad responde a la demanda de quienes buscan organizar reuniones familiares, encuentros laborales o charlas entre amigos desde cualquier computadora, incluso cuando no es la propia.

La integración de herramientas de agenda, videollamadas y enlaces únicos elimina barreras para los usuarios que prefieren gestionar sus conversaciones de grupo sin aplicaciones adicionales ni configuraciones complejas - WHATSAPP

Cómo funciona la actualización de llamadas grupales en WhatsApp Web

La función de llamadas grupales en WhatsApp Web permitirá a los usuarios realizar tanto videollamadas como llamadas de voz directamente desde los chats grupales, sin instalar programas adicionales.

El desarrollo actual ya incluye varias herramientas presentes en Android y iOS, pero adaptadas para el entorno web, lo que brinda libertad para comunicarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Entre las características principales, se destaca la posibilidad de:

  • Agendar una llamada grupal: Los usuarios podrán programar una llamada o videollamada, asignándole un nombre, una breve descripción y eligiendo la fecha y hora de inicio. Esta función crea un evento en el grupo, notificando a todos los participantes sobre el horario previsto.
  • Generar un enlace de llamada: Desde la propia interfaz del chat grupal, será posible crear un enlace único para la llamada. Este link podrá compartirse fácilmente con otros miembros del grupo, quienes solo tendrán que hacer clic para unirse, sin importar el dispositivo desde el que accedan.
  • Elegir entre voz o video: Al programar o iniciar una llamada, la plataforma permitirá seleccionar si se trata de una llamada de voz tradicional o una videollamada grupal.

Cuántas personas podrán participar en las llamadas

Se espera que WhatsApp Web soporte llamadas grupales con hasta 32 participantes, aunque esta cifra podría variar durante la fase inicial de lanzamiento. El límite busca garantizar la estabilidad y la calidad de la conexión, evitando interrupciones o caídas en llamadas numerosas.

El impacto de la actualización de WhatsApp Web marca un antes y un después en la conectividad grupal online - (Foto: Meta)

WhatsApp podría comenzar con un número menor (por ejemplo, 8 o 16 participantes) y luego ampliar la capacidad a medida que se optimiza el servicio.

En qué dispositivos serán compatibles las videollamadas de WhatsApp Web

Una de las ventajas clave de esta actualización es la posibilidad de participar en llamadas grupales desde cualquier computadora o dispositivo conectado a internet, sin instalar programas nativos ni depender del smartphone.

Esto resulta especialmente útil para quienes usan computadoras compartidas, equipos públicos o simplemente prefieren gestionar sus conversaciones desde el navegador.

Además, los usuarios tendrán mayor control sobre las notificaciones de llamadas entrantes en WhatsApp Web, pudiendo silenciar, rechazar o programar su participación sin complicaciones.

Cuáles son las diferencias y ventajas frente a otras plataformas

La opción de programar y compartir llamadas directas desde la web responde a las tendencias de comunicación remota, ampliando el alcance y la flexibilidad para familias, profesionales y comunidades digitales - WHATSAPP

Con la integración de enlaces y la función de agenda, WhatsApp Web se posiciona como una alternativa directa a otras herramientas de videollamadas, como Zoom o Google Meet, pero con la ventaja de estar integrada en un ecosistema que millones de personas ya utilizan a diario para mensajería y grupos privados.

La actualización también permitirá programar llamadas individuales, ampliando la utilidad de la plataforma para citas personales, recordatorios o reuniones uno a uno.

Estas funciones se encuentran en fase de desarrollo y pruebas beta, con un lanzamiento previsto para una próxima actualización global. WhatsApp continúa trabajando en mejorar la experiencia de usuario, añadiendo más opciones para llamadas web, mejoras de rendimiento y nuevas herramientas de gestión grupal.

En cuanto se confirmen fechas y detalles oficiales sobre la disponibilidad general, la plataforma lo comunicará a través de sus canales habituales. Mientras tanto, WhatsApp Web sigue evolucionando para convertirse en una solución integral de comunicación, adaptada al ritmo y a las necesidades de los usuarios actuales.

Con la llegada de estas opciones, WhatsApp Web no solo facilita la comunicación, también amplía el control sobre las notificaciones y la gestión de las llamadas en grupo, adaptándose a diferentes rutinas y necesidades de conectividad.

