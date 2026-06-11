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Se conocieron detalles del diálogo de Messi con el hijo de su ex compañero tras la victoria de Argentina: “Le pregunté si tenía alguna camiseta para mí”

Daníel Tristan Gudjohnsen, delantero de 20 años de Islandia, relató cómo fue su encuentro con el capitán de la Albiceleste

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El capitán de Argentina habló con Daniel Tristan tras el amistoso con Islandia

La reacción de Lionel Messi al encontrarse con Daníel Tristan Gudjohnsen, hijo de su ex compañero Eidur Smári, tras el amistoso entre Argentina e Islandia dio la vuelta al mundo. El delantero de 20 años encaró al capitán de la Albiceleste una vez que finalizó el duelo y le dijo: “¿Te acordás quién soy?“. Ahora se conoció un video que tomó parte del diálogo en el campo de juego y el propio deportista islandés aportó detalles de lo ocurrido.

Una cámara ubicada alrededor de la Pulga captó tramos de la charla con Gudjohnsen y al argentino se le alcanzó a escuchar preguntarle: “¿Cómo está tu papá? ¿Bien?“.

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Simplemente me acerqué a él y le pregunté si se acordaba de mí de cuando era un niño y estuve allí con mi padre en Barcelona. Me dijo que no recordaba muy bien, pero luego, naturalmente, cuando se dio cuenta de que era yo, Gudjohnsen, charlamos un rato sobre mi padre, dónde jugaba y cosas así”, relató Daníel Tristan en el programa Bylgjann según replicó el portal islandés Vísir.

Eidur Smári Gudjohnsen desembarcó en Barcelona a mediados del 2006, justo en la época en la que Leo Messi estaba convirtiéndose lentamente en una figura estelar. Daniel había nacido pocos meses antes del arribo de su padre al Blaugrana y vivió durante sus primeros tres años de vida en territorio catalán. Para la temporada 2009-10, la carrera del atacante islandés continuó en el Mónaco de la Ligue 1 de Francia.

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Le pregunté si había alguna camiseta para mí y me dijo que sí, y después entré en su vestuario y me llevé la camiseta. Los chicos y yo fuimos a elegir algunas camisetas y él quería la número 22 con el nombre de Gudjohnsen, así que entonces me quedé con su camiseta”, relató. Lo cierto es que la casaca de Messi del partido había quedado en manos de su compañero Jón Dagur Thorsteinsson, actual jugador del SK Brann de Noruega. Sin embargo, logró tener un recuerdo del amigo de su padre con otra de las casacas de Leo que estaba disponible en utilería.

Jón Dagur Thorsteinsson se llevó la camiseta de Messi tras Argentina-Islandia
Jón Dagur Thorsteinsson se llevó la camiseta de Messi del partido

Según explicó el citado portal de Islandia, Daníel Tristan habla “español con fluidez” ya que se crio en España porque jugó “durante mucho tiempo en las categorías inferiores de Barcelona”. “Mi español es perfecto. Viví en España durante 16 años, así que debería dominarlo. Por eso la comunicación con Messi fue bien”, explicó el futbolista que milita actualmente en el Malmö de Suecia. El entrevistador le preguntó si el argentino le pidió que le mandara saludos al padre: “Sí, me dijo que simplemente saludara a la familia, a mi padre y esas cosas. Eso estuvo bien”.

Cuando le preguntaron qué se sentía enfrentarse a los campeones del mundo, detalló: “La verdad es que no sé cómo describirlo, fue algo completamente diferente. Son jugadores increíblemente buenos y tienen un ritmo totalmente distinto. Es un equipo de verdad y, por supuesto, es un auténtico placer jugar contra los mejores jugadores del mundo, por no hablar de Messi”.

En la entrevista post partido, a la Pulga le habían consultado por este encuentro. “Me dijo, ‘¿te acordás quién soy?’. La verdad que me sorprendió en ese momento. Después me dijo que era el hijo de Gudjohnsen. No me acuerdo la verdad, él era chiquito. Me acuerdo de haberlo visto, que esté con el padre en algún entrenamiento. Pero no me acordaba, era muy chico", señaló.

Eidur Smári Gudjohnsen tiene actualmente 47 años y dejó el fútbol profesional en 2016 tras militar en el Molde de Noruega. Si bien estuvo por tener una última experiencia ese año en India, una lesión le impidió sumar una última camiseta a una carrera que se inició en 1994 en el Valur de Islandia, pero que rápidamente lo vio llevar su nombre a las grandes ligas con sus experiencias por PSV de Países Bajos, Chelsea de Inglaterra, Mónaco de la Ligue 1 de Francia, Tottenham de la Premier League inglesa y la mencionada estadía entre 2006 y 2009 en el Blaugrana, entre las múltiples estadías que registró en su trayectoria.

Leo Messi con Eidur Gudjohnsen en el 2008 (Foto: AFP PHOTO)
Leo Messi con Eidur Gudjohnsen en el 2008 (Foto: AFP PHOTO)

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