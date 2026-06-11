Marcelo Benedetto abandonó un móvil en vivo para sacarse una foto con Shakira: “La voy a buscar”

El periodista Luis Majul y la reconocida cantante Shakira posan en una imagen dividida, representando dos mundos del entretenimiento latinoamericano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la previa de la primera ceremonia inaugural del Mundial 2026, con el Estadio Azteca de la Ciudad de México como escenario y el planeta entero con los ojos puestos en cada detalle del arranque del torneo, Marcelo Benedetto protagonizó una de las escenas más comentadas de la jornada. No fue por una primicia deportiva ni por una entrevista exclusiva. Todo ocurrió cuando dejó el micrófono en vivo, cruzó el césped y volvió con una selfie junto a Shakira.

El periodista argentino transmitía para DSports desde el campo de juego, describiendo los preparativos finales para la apertura, cuando giró la cabeza y vio a lo lejos a la cantante colombiana caminando por el césped junto a su equipo. Shakira acababa de terminar los ensayos del show con el que abrirá el torneo este jueves 11 de junio, una presentación que de una duración aproximada de 15 minutos.

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Lo que siguió duró apenas unos segundos, pero alcanzó para generar un video que se viralizó en minutos. Benedetto no deliberó demasiado. Le avisó al aire a sus compañeros de transmisión lo que estaba a punto de hacer y soltó el micrófono con una frase que quedó registrada: “Es que voy por una consigna, está viniendo Shakira, la voy a buscar a Shakira”.

Las imágenes mostraron cómo el periodista se abrió paso entre el personal de seguridad de la artista, caminó directo hacia ella y la detuvo por unos segundos para pedirle la foto. Shakira reaccionó con calma, accedió sin dudar y posó sonriente junto a él. En ningún momento se interrumpió la transmisión: el camarógrafo que acompañaba a Benedetto capturó toda la secuencia.

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El regreso frente a cámara fue a la altura del episodio. Benedetto celebró la misión cumplida con humor y comparó el momento con otro encuentro personal que había tenido años atrás con Mike Tyson. Cerró su cobertura desde el césped del Azteca con la satisfacción de quien sabe que acaba de protagonizar algo difícil de repetir.

No era, sin embargo, la primera vez que el periodista aprovechaba una cobertura para cruzar la línea entre el rol profesional y el de fanático. Las redes sociales no tardaron en recordarlo: tiempo atrás, durante los preparativos de una final de la UEFA Champions League, Benedetto había hecho exactamente lo mismo con Dua Lipa. El antecedente circuló en paralelo al nuevo video y terminó de construir una imagen recurrente alrededor de su figura.

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El video musical oficial de 'Dai Dai' presenta a Shakira, Kylian Mbappé y Lionel Messi

Las reacciones ante el episodio del Azteca fueron variadas. Muchos usuarios celebraron la espontaneidad del periodista y aseguraron que, en su lugar, habrían hecho lo mismo. Otros, en cambio, consideraron que la actitud fue reprochable y poco profesional para alguien que estaba en el aire durante uno de los eventos deportivos más seguidos del mundo.

Shakira es una de las figuras centrales de la ceremonia inaugural que se realizará este jueves 11 de junio en el Azteca. El torneo que arranca esta noche es el primero en la historia que se disputa en tres países de forma simultánea: Estados Unidos, México y Canadá. El partido que abre la competencia enfrenta a la selección local contra Sudáfrica en el mismo estadio donde, horas antes, Benedetto ya había conseguido su recuerdo personal del Mundial.

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La cantante presenta hoy “Dai, dai”, el tema oficial del Mundial 2026, durante la ceremonia inaugural del torneo, que se transmite desde las 14.30 (hora de Argentina). La canción, concebida como un himno multilingüe, promueve la unión y la superación colectiva, y marca el regreso de la artista a la escena mundialista tras su recordada participación en Sudáfrica 2010 con “Waka Waka” y su ausencia en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022. La colaboración entre la colombiana y el cantante nigeriano Burna Boy resalta la diversidad cultural, en sintonía con el espíritu de la Copa del Mundo.