Más de 40 mil denuncias y 183 agresores de mujeres en Honduras, mientras Congreso Nacional aprueba reformas

Más de cuarenta disparos y el uso de armas de alto calibre evidencian la brutalidad del ataque contra las víctimas, según el informe forense. (Foto: Redes Sociales)

El Congreso Nacional de Honduras aprobó reformas a la Ley contra la Violencia Doméstica, con nuevas restricciones para personas condenadas por agresiones en el ámbito familiar. La medida se debatió mientras el Sistema Nacional de Emergencias 911 registró más de 40 mil denuncias en 2025 y al menos 183 detenidos en los primeros meses de 2026.

Las modificaciones limitan derechos y actividades de quienes sean hallados culpables de ejercer violencia contra sus parejas o integrantes de su núcleo familiar. Entre las disposiciones aprobadas figura la prohibición de obtener una licencia de conducir, adquirir o portar armas de fuego y optar a cargos públicos.

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Las reformas también contemplan mecanismos de vigilancia para garantizar el cumplimiento de las medidas de protección dictadas por las autoridades, incluidos sistemas de monitoreo electrónico para asegurar el alejamiento de las víctimas.

“Lista negra”

Los agresores pasarán a integrar un registro especial o “lista negra”, una herramienta orientada al seguimiento institucional de los casos y a reducir los riesgos de reincidencia.

Durante la discusión de las reformas, la vicepresidenta del Congreso Nacional Tania Pinto defendió la iniciativa y sostuvo que el país necesita adoptar medidas más firmes frente a una problemática que sigue afectando a miles de mujeres.

Durante su discusión se anunció que más de 40 mil reportes de violencia doméstica ingresaron al sistema de emergencias durante 2025, una cifra que equivale a un promedio superior a 100 denuncias diarias en todo el país.

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Siluetas de un hombre y una mujer discutiendo vehementemente, con una orden de alejamiento rota en el suelo, simbolizando el conflicto y la separación en casos de violencia doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A eso se suman las 183 capturas efectuadas por la Dirección Policial de Investigaciones en los primeros meses de 2026, a partir de denuncias presentadas por víctimas, familiares o testigos.

Para especialistas en seguridad ciudadana, estos datos muestran que la violencia intrafamiliar sigue siendo uno de los principales factores de riesgo para mujeres, niñas y adolescentes en Honduras.

La psicóloga Sandra Rivera sostienen que las agresiones físicas suelen estar precedidas por episodios de violencia psicológica, amenazas, control económico o intimidación, conductas que en muchos casos permanecen invisibles durante largos períodos antes de convertirse en hechos de mayor gravedad.

La relación con los femicidios

Uno de los argumentos centrales que respaldó la aprobación de las reformas fue la relación entre la violencia doméstica y los femicidios.

Durante la sesión parlamentaria, varios congresistas señalaron que muchos asesinatos de mujeres tienen antecedentes de agresiones previas dentro del hogar que no fueron denunciadas o que no recibieron una respuesta efectiva por parte de las instituciones.

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La aprobación ocurre días después de que el Congreso Nacional impulsara reformas orientadas a endurecer las penas por femicidio, que podrían alcanzar hasta 60 años de prisión en los casos más graves.

Analistas consultados sobre este tipo de medidas consideran que el fortalecimiento de las sanciones puede contribuir a enviar un mensaje de mayor rechazo frente a la violencia contra las mujeres, aunque advierten que los cambios legales por sí solos no resolverán el problema.

Especialistas en derechos humanos consideran que uno de los mayores desafíos sigue siendo la denuncia oportuna.

Diversos estudios sobre violencia de género señalan que muchas víctimas enfrentan barreras para acudir a las autoridades debido al miedo, la dependencia económica, las amenazas de sus agresores o la falta de confianza en el sistema de justicia.

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Por eso, expertos recomiendan complementar las reformas con programas de atención psicológica, asesoría legal, refugios temporales y campañas permanentes de sensibilización dirigidas tanto a mujeres como a hombres.

También destacan la importancia de garantizar que las medidas de protección emitidas por los tribunales sean supervisadas de manera efectiva para evitar nuevos episodios de violencia.

Congresistas vincularon la violencia doméstica con los femicidios y señalaron que muchos asesinatos de mujeres tuvieron antecedentes de agresiones previas en el hogar.

La posición de los diputados

Durante la discusión parlamentaria, legisladores de distintas bancadas coincidieron en que la violencia doméstica constituye un problema estructural que requiere respuestas más firmes por parte del Estado.

La vicepresidenta del Congreso Lissi Matute afirmó que la aprobación representa un esfuerzo para enfrentar uno de los flagelos que más afectan a las familias hondureñas.

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La diputada Johana Bermúdez recordó que las cifras de denuncias siguen siendo altas, mientras otros congresistas insistieron en fortalecer las acciones de prevención para evitar que los casos de agresión terminen cobrando vidas.

Organizaciones como Calidad de Vida señalan que el principal desafío comenzará con la implementación de las reformas.

Ahora, la efectividad de las nuevas restricciones dependerá de la capacidad de las instituciones para monitorear a los agresores, garantizar el cumplimiento de las medidas de protección y brindar acompañamiento oportuno a las víctimas.