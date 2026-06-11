Víctor Stinfale reveló qué le dijo Maradona un mes antes de su muerte: “Spiderman, necesito que me ayudes”

Víctor Stinfale, exabogado de Diego Armando Maradona

El abogado y amigo de Maradona, Víctor Stinfale, declaró este jueves en el juicio oral por su muerte y dio detalles inéditos de los últimos encuentros que tuvo con él. Uno de los episodios que recordó data de horas previas a que lo operaran de la cabeza, que fue unas tres semanas antes de su fallecimiento. “Pide hablar conmigo y me dice ‘Spiderman, necesito que me ayudes’”, recordó ante los jueces de San Isidro.

En su relato, Stinfale contó que las veces que lo vio al Diez entre 2019 y 2020 lo notó muy bajoneado. “Hemos hablado de eso, era por su separación de Rocío Oliva”, contextualizó. Luego hubo un período en que no tuvieron contacto hasta su cumpleaños de 60, cuando lo vio en la cancha de Gimnasia “muy mal”.

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“Lo vi mal como todos. Después me enteré que se lo habían llevado a una clínica de La Plata para hacerle estudios. Ahí me comunicó con Maxi Pomargo (secretario) para saber qué estaba pasando. Diego pide hablar conmigo y me dice ‘Spiderman, me están por operar, necesito que me ayudes’”, relató a los jueces.

Stinfale contó que, ante el pedido de su amigo, se activó para encontrar el mejor lugar y los mejores médicos para que le hicieran la cirugía que requería. Era para extraerle un hematoma subdural.

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“Yo le dije que vayamos a Los Arcos porque ahí jugábamos de local. Ahí empiezo a hablar con Luque. Yo no lo conocía, solo lo había visto en televisión. Pedí su número porque era su médico. Lo llamo y me empieza a manifestar que lo iban a operar y que había pedido un consultorio en la Clínica Olivos”, siguió sobre ese episodio.

Diego Maradona

Y agregó: “En ese momento, cuando yo le pregunto a Luque qué iba a hacer, me dijo que lo iba a operar, que tenía reservado el quirófano en la clínica Olivos. Yo le dije ‘pará, vos no vas a operar a nadie, no tenes la espalda. Conseguí a los mejores 4 neurocirujanos de Argentina’”.

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Stinfale contó que, aunque no conocía al neurocirujano imputado, por su imagen ya sentía que no estaba a la altura de operar al Diez. “Yo lo vi a Luque y no era un médico para tocarle la cabeza a Maradona. Y más aún: lo había visto medio alterado hablando en la televisión. Yo decía, ¿cómo este tipo a la mañana va estar así y a la tarde se va a meter en la cabeza de Maradona?”, declaró.

La pelea de Stinfale con Luque

En las horas previas a la operación de Maradona es que Stinfale y Luque empiezan a discutir por teléfono sobre quién iba a llevar a cabo la intervención. La pelea luego siguió frente a frente en la Clínica Olivos. "Todo esto lo hice porque es el propio Diego el que me dijo que lo ayude”, aclaró.

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“Empezamos a discutir, le dije que me consiga a los mejores 4 de Argentina y él insistía en que no, hasta que me pasó una lista. Yo consulté los nombres con un conocido, el médico Benvenutti, que me dijo que estaba bien. Ahí arreglamos con Luque en vernos en la Clínica Olivos. Hasta ahora era todo por teléfono, yo no lo había conocido", remarcó.

Diego Maradona con Leopoldo Luque

En la antesala a la operación de cabeza de Diego, Stinfale le dijo a las hijas del Diez lo que opinaba de Leopoldo Luque. “Este muchacho no puede tocar a Maradona”, contó a los jueces que le dijo a Dalma y Gianinna.

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La mayor de las hermanas le contestó: “Por fin alguien que piensa como yo”.

“¿Le puedo pegar un boleo?”, preguntó Stinfale, según su relato. “Sí, sí, hacelo”, respondieron las hijas.

El testigo contó que, después de ese intercambio, discutió fuertemente con el neurocirujano hasta que él cedió. “Luque me terminó diciendo que iba a colaborar en lo que haya que colaborar. En la operación intervino Salas, director del Posadas que me había nombrado Luque; Rubino que dirigía la operación; Saénz y Luque estuvo ahí. Benvenutti estuvo afuera del quirófano y me decía cómo iba saliendo. El resultado de la operación me lo dice Rubino en la habitación, me dijo que había salido todo bien”.

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El abogado luego describió cómo reaccionó Luque tras la operación de cabeza del Diez: “Cuando termina la operación viene Luque y Benvenutti a la habitación. Ahí Luque entra en una crisis por el estrés, empieza a llorar, yo lo contuve un poco. Era una persona que tenía un afecto con Diego. Ahí pasaba algo. Luque lo quería. Era una situación atípica, yo no lo esperaba".

“Luque estaba como vencido: era una persona que quería operar, tenía la confianza, y yo de alguna manera lo había maltratado. Después cuando viene tenía una bola de nervios y cayó”, describió.

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Sobre ese episodio concluyó: “Yo le dije que haga la declaración abajo ante la prensa, que diga que su equipo lo operó. Que no diga nada de más porque acá todo se sabe y le dije a Benvenutti que lo acompañe porque él no estaba bien. Después volvió de la conferencia, salió bien. De Luque lo único que puedo decir es que había una sensación de afecto, por eso tanto estrés”.

“Se hicieron mal las cosas”, opinó Stinfale tras la muerte de Maradona

El abogado contó que, tras la cirugía, acompañó a las hijas de Maradona a una reunión para resolver a dónde iba a seguir su recuperación: “A la semana hubo una reunión pacífica, que era raro, y todos estaban contentos por la evolución de Diego. Se estaba charlando la casa donde iba a estar, el apoyo que iba a dar Swiss Medical para la internación domiciliaria y cómo iba a ser la dinámica en la casa”.

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Sobre lo que surgió de ese encuentro, relató: “Entiendo que la prestadora iba a dar un apoyo logístico. Entiendo que ellos tenían que dar el soporte. Luque era la persona que estaba en conocimiento de Diego y ante un problema de un médico que se enojara con él, Luque lo podía ayudar”.

“Por lo que escuché, se hicieron muy mal las cosas, si estaba hinchado y no se lo lleva a un hospital está mal. Si está hinchado denle un diurético. Por la experiencia de haber cuidado a mis padres, cada vez que tenían ese problema o le dábamos un diurético o lo llevábamos a internar de nuevo”, concluyó el testigo.