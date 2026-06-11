El Salvador

El Colegio Médico pide prevenir infecciones durante las lluvias y proteger al personal de salud en El Salvador

Ante la emergencia por la depresión tropical Cristina, el gremio recomendó usar agua potable o hervida, reforzar el lavado de manos y evitar la humedad, además de proveer equipo de seguridad, transporte y protocolos para personal sanitario

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Persona estornudando con los ojos cerrados y la mano cubriendo su nariz y boca, sosteniendo un pañuelo blanco, junto a una ventana con gotas de lluvia.
El gremio instó a mantener los tratamientos médicos y a contar con medicamentos suficientes mientras dure la emergencia nacional./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Colegio Médico de El Salvador publicó un comunicado oficial ante la situación de emergencia nacional provocada por las intensas lluvias asociadas a la depresión tropical Cristina.

El gremio médico dirigió una serie de recomendaciones a la población para evitar el aumento de enfermedades respiratorias y gastrointestinales, habituales durante fenómenos meteorológicos como lluvias torrenciales, tormentas tropicales y huracanes.

En el comunicado, el gremio recomienda evitar la exposición prolongada a la humedad, consumir agua potable o hervida y mantener una adecuada higiene de manos para reducir los riesgos de infecciones y prevenir enfermedades respiratorias y gastrointestinales.

Asimismo, aconseja prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, procurando que permanezcan en espacios seguros y secos.

El gremio enfatiza la importancia de mantener la continuidad de los tratamientos médicos, instando a las personas a tener a la mano sus medicamentos de uso diario y asegurarse de contar con las dosis suficientes para el periodo que dure la emergencia.

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De igual manera sugiere acudir a hospitales y unidades médicas únicamente en casos de urgencia para evitar la saturación de los servicios durante la emergencia. A nivel general, insta a cuidar la salud mental, procurando espacios de descanso y comunicación con familiares y entornos de apoyo para sobrellevar la ansiedad y el estrés que pueden generar las emergencias climáticas.

Primer plano de una persona de 60-70 años bebiendo agua de un vaso de cristal empañado, con su mano sosteniendo el vaso y detalles de la piel.
El gremio médico sugiere cuidar a los adultos mayores con enfermedades crónicas durante esta emergencia y aconseja el consumo de agua de calidad. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

En el comunicado, publicado en sus redes oficiales, el Colegio Médico demandó al Ministerio de Salud y al Instituto Salvadoreño del Seguro Social la implementación inmediata de medidas de protección para el personal sanitario. Entre las acciones solicitadas se encuentran la dotación suficiente de equipo de seguridad y transporte seguro para el personal sanitario que no cuente con los medios para movilizarse en la emergencia; refuerzo de personal para evitar la sobrecarga laboral, la redistribución adecuada de turnos y el fortalecimiento de equipos en áreas críticas; además de protocolos claros de evacuación y atención en zonas de riesgo, con el fin de asegurar la protección de pacientes y trabajadores de la salud.

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El Colegio Médico insistió en que estas medidas son necesarias para garantizar la atención continua y de calidad durante la emergencia, y reiteró la necesidad de contar con un sistema de salud fortalecido, capaz de responder con calidad y humanidad en tiempos de crisis.

Recomendaciones de la OMS, OPS y CDC

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han señalado que fenómenos como lluvias intensas, tormentas tropicales o huracanes pueden incrementar el riesgo de brotes de enfermedades respiratorias y gastrointestinales.

Ante estas situaciones, las agencias internacionales recomiendan garantizar el acceso a agua potable y mantener prácticas estrictas de higiene personal, especialmente el lavado de manos con agua y jabón; evitar el consumo de alimentos que hayan estado en contacto con agua contaminada; protegerse de la exposición al frío y la humedad para reducir el riesgo de infecciones respiratorias; mantener especial vigilancia en niños, adultos mayores y personas inmunodeprimidas, quienes presentan mayor vulnerabilidad ante este tipo de enfermedades; no automedicarse y acudir al personal sanitario ante la aparición de síntomas como fiebre persistente, vómitos, diarrea o dificultad respiratoria.

Actualmente, las autoridades han movilizado a personas afectadas y adultos mayores hacia albergues para garantizar la seguridad y la salud de quienes viven en zonas vulnerables ante las lluvias./ (Foto cortesía Protección Civil)
Actualmente, las autoridades han movilizado a personas afectadas y adultos mayores hacia albergues para garantizar la seguridad y la salud de quienes viven en zonas vulnerables ante las lluvias./ (Foto cortesía Protección Civil)

El llamado de las autoridades sanitarias internacionales coincide con las recomendaciones emitidas por el Colegio Médico de El Salvador, que busca evitar repuntes de enfermedades y proteger tanto a la población como al personal de salud en el contexto de esta emergencia climática.

El Colegio Médico reiteró la urgencia de garantizar condiciones dignas y medidas efectivas para la protección de la ciudadanía y del personal de salud, subrayando que la respuesta adecuada a emergencias requiere recursos y organización adecuada.

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