WhatsApp Web renovará las llamadas de audio y video desde el PC con nuevas notificaciones

Llamadas en WhatsApp Web: la actualización que iguala al móvil y da mayor control sobre notificaciones - WHATSAPP

WhatsApp Web está a punto de sumar una de las funciones más solicitadas por quienes usan el servicio en su versión de navegador: llamadas de voz y video integradas, sin necesidad de instalar la aplicación de escritorio.

Aunque desde hace tiempo los usuarios de WhatsApp Desktop en Windows y Mac podían hacer y recibir llamadas directamente desde la app instalada, la versión web hasta ahora solo permitía enviar y recibir mensajes.

¿Por qué el cambio es importante para los usuarios de WhatsApp Web?

La posibilidad de realizar llamadas desde el navegador facilita la comunicación, sobre todo para quienes usan computadoras compartidas o evitan instalar programas adicionales.

Llamadas de voz y video llegan a WhatsApp Web: comunicación completa y notificaciones personalizables sin instalar apps - WHATSAPP

Ahora, bastará con acceder a web.whatsapp.com para iniciar o recibir llamadas individuales y grupales, al igual que en el móvil o la app de escritorio. Esta actualización elimina barreras para quienes prefieren trabajar o estudiar desde la web y buscan una experiencia de mensajería más completa y flexible.

Cómo funcionarán las llamadas de WhatsApp Web sin la app

De acuerdo con WABetaInfo la nueva función permitirá que las llamadas de voz y video se integren directamente en la interfaz de chat habitual de WhatsApp Web. Las ventanas de llamada aparecerán como parte de la conversación, permitiendo alternar sin esfuerzo entre la mensajería y la comunicación en tiempo real. Así, los usuarios podrán pasar de escribir a hablar o verse sin salir del navegador ni depender de un teléfono o una app adicional.

La funcionalidad está diseñada para soportar tanto llamadas uno a uno como grupales, replicando la experiencia que ya existe en otras plataformas de WhatsApp. La integración será fluida y multiplataforma, fortaleciendo la continuidad entre el móvil, el escritorio y el navegador.

Cómo funcionan las notificaciones de llamadas para mayor control

Uno de los aspectos clave de esta actualización es el control sobre las notificaciones de llamadas. Por defecto, las alertas de llamadas estarán activadas: recibirás una notificación en el navegador cada vez que recibas una llamada, incluso si tienes la ventana de WhatsApp Web minimizada o trabajas en otra pestaña.

WhatsApp Web incorpora llamadas integradas y gestión avanzada de alertas: así podrás comunicarte desde cualquier navegador - (Imagen ilustrativa Infobae)

Esto permite no perder ninguna comunicación importante mientras realizas varias tareas al mismo tiempo.

Sin embargo, WhatsApp entiende que no todos los usuarios desean ser interrumpidos durante el trabajo o el estudio. Por eso, el panel de configuración de la versión web permitirá activar o desactivar las notificaciones de llamadas según tu preferencia. Si solo usas WhatsApp Web para chatear o prefieres atender las llamadas en el móvil, puedes silenciar las alertas del navegador sin afectar tu teléfono.

Un elemento fundamental de esta actualización es la independencia de configuración entre dispositivos. Las preferencias de notificación de llamadas que elijas en WhatsApp Web no modificarán la configuración de tu móvil, y viceversa. Esto significa que puedes tener las notificaciones activadas en el teléfono y desactivadas en la web, o al revés, adaptando la experiencia a tu entorno de uso.

¿Qué pasa si desactivas las notificaciones en el navegador?

Si decides silenciar las alertas de llamadas en WhatsApp Web, el navegador dejará de avisarte sobre llamadas de voz o video entrantes. Esto resulta útil para quienes desean que el teléfono siga siendo el dispositivo principal para gestionar las llamadas, manteniendo la web solo para mensajería o evitando distracciones durante reuniones y tareas importantes.

Comunicación sin límites: WhatsApp Web suma llamadas y notificaciones configurables para una experiencia más versátil - (Foto: Meta)

De acuerdo con información de WABetaInfo las llamadas en la web contarán con el mismo cifrado de extremo a extremo ya presente en el móvil y la app de escritorio. Esto asegura que solo los participantes en la llamada pueden acceder al contenido, manteniendo la privacidad y la protección de los datos incluso en comunicaciones desde el navegador.

¿Cuándo estará disponible la función?

La funcionalidad de llamadas y los nuevos controles de notificación aún están en desarrollo y se prevé su lanzamiento en una actualización próxima. WhatsApp ha confirmado que trabaja en la optimización y estabilidad antes de habilitar el acceso a todos los usuarios, pero no hay una fecha oficial anunciada.

La llegada de llamadas y controles avanzados de notificación a WhatsApp Web marca un avance clave en la estrategia multiplataforma de la compañía.