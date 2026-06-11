La polémica por las criptomonedas de Adorni: cómo funciona la trazabilidad y qué puede revelar una billetera

La polémica por las criptomonedas de Manuel Adorni reabrió el debate sobre la transparencia de la blockchain y la declaración patrimonial del jefe de Gabinete

La reciente controversia sobre la justificación patrimonial con criptomonedas por parte del jefe de Gabinete Manuel Adorni, puso en el centro del debate la transparencia de la tecnología blockchain y generó dudas sobre la credibilidad de las explicaciones oficiales. Laureano Bielsa, abogado especialista en Finanzas afirmó en Infobae Al Mediodía que la trazabilidad técnica del sistema permite auditar movimientos, aunque persisten dificultades reales a la hora de vincular cada billetera con una persona concreta.

La utilización de criptomonedas como sustento de la declaración jurada por parte del funcionario presenta ventajas y limitaciones, según precisó el especialista. Si bien blockchain registra de manera pública todos los movimientos, no existe una relación directa y automática entre cada billetera y su titular.

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Esto admite que las operaciones sean rastreables, pero al mismo tiempo deja margen para que los responsables eludan su identificación, lo que dificulta la verificación social y judicial sobre la veracidad de los fondos declarados.

“La blockchain es básicamente un sistema de contabilidad distribuido. Es como un Excel que, en vez de guardarse en mi computadora, se almacena en todas las computadoras que forman parte de la red”, explicó Bielsa. Destacó que “todas esas computadoras conservan una copia de cada transacción, lo que hace muy difícil modificar o eliminar registros”, especialmente considerando que “una red de Bitcoin tiene cientos de miles de equipos conectados”.

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La blockchain registra de forma pública todas las transacciones, pero no vincula de manera automática cada billetera con una persona concreta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona el rastreo de fondos en blockchain

El especialista insistió en que la trazabilidad es absoluta para cualquier billetera si se conoce su clave pública. Sin embargo, planteó los límites del sistema: “Las billeteras no son anónimas, son seudónimas. Lo que tenés es una serie de números y letras que funciona como un CBU digital”. Aunque cualquiera puede consultar el historial de una billetera, sin documentación adicional no es posible saber a quién pertenece.

Al analizar si un funcionario puede justificar su patrimonio en bitcoin simplemente con la presentación de una billetera, Bielsa indicó que “no hay forma de probar que no era de Adorni esa billetera; no es consistente ni siquiera para sostener una hora de conversación”.

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De todos modos, reconoció que con la clave pública puede consultarse el historial completo, ya que existen herramientas gratuitas que permiten revisar cada movimiento de manera sencilla.

Tipos de billeteras y su importancia en la trazabilidad

Bielsa explicó diferencias claves entre sistemas de almacenamiento: “Una billetera caliente es la que está conectada a Internet y te permite operar desde una computadora o una aplicación”. Por otro lado, “las billeteras frías no están conectadas y pueden ser un pendrive o una paper wallet impresa, que es un método más rudimentario y antiguo”.

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La trazabilidad también depende del tipo de billetera, ya que las billeteras calientes operan en Internet y las billeteras frías pueden almacenarse fuera de línea REUTERS/Agustin Marcarian

El experto se mostró escéptico ante quienes aseguran haber utilizado estos soportes años atrás: “Una persona que manejaba una paper wallet en 2014 tenía que ser muy experta, porque el sistema exigía mucho conocimiento técnico”, dijo.

Y agregó: “Para transferir correctamente los fondos, era necesario gestionar los ‘vueltos’, dado que el sistema genera una clave pública nueva en cada transferencia, por lo que presentar la historia completa requiere un nivel de detalle alto”.

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Al unir el contexto técnico con la dificultad de mover grandes montos de bitcoin en los primeros años, Bielsa reforzó sus dudas: “Por entonces era algo de nicho. Encontrar a alguien que tuviera 200.000 dólares en bitcoin para vender era muy complejo, había que reunirse en persona y la confianza en la operatoria era limitada”.

Dudas y críticas sobre la justificación patrimonial en criptomonedas

No sólo los aspectos técnicos siembran dudas sobre la validez de ciertas explicaciones patrimoniales con criptomonedas. Bielsa señaló: “El dato llamativo no es si ganó o perdió, es pensar que alguien puso todo su ahorro no declarado en una inversión de alto riesgo. Es muy difícil de creer”.

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También se refirió a la dificultad de sostener los fondos sin retirarlos durante años: “La mayor parte de la gente, incluso usuarios experimentados, se sorprendía por pequeñas subidas y bajadas y rara vez aguantaba todo su capital invertido durante mucho tiempo”, afirmó. Según Bielsa, sólo quienes poseían sumas muy grandes o contaban con formación técnica podían tolerar semejante volatilidad.

A la hora de probar la propiedad real de una billetera, el proceso se complica aún más. “Por vía judicial formal no sería posible descifrar si está mintiendo o no, porque la billetera es seudónima y no está registrada a su nombre. Si consigue que alguien le preste una, y esa persona no lo declara, no nos vamos a enterar”, advirtió.

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Aun así, remarcó que si la clave pública aparece en la declaración jurada, la comunidad técnica puede analizar todos los movimientos y ejercer cierto control social.

Según su experiencia, cuando la corrupción se cruza con la blockchain, la comunidad técnica y la sociedad civil disponen de herramientas inéditas para exponer irregularidades y favorecer la transparencia. Que los registros históricos permanezcan inalterables y sean públicamente consultables, representa —en su opinión— una vía real para mejorar las prácticas públicas y robustecer los controles, ofreciendo una esperanza concreta frente a viejos problemas.

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