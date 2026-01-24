Cómo activar Apple Intelligence en iPhone desde el botón de la cámara

Ahora, activar Apple Intelligence en el iPhone es más rápido: solo hay que mantener presionado el botón de la cámara para iniciar la inteligencia visual. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

Activar Apple Intelligence en un iPhone es ahora mucho más ágil gracias al acceso directo desde el botón de la cámara; basta con mantenerlo presionado para iniciar la función de inteligencia visual.

Esta herramienta, disponible en modelos a partir del iPhone 15 Pro, permite a los usuarios analizar imágenes en tiempo real, identificar objetos y obtener información instantánea, facilitando tareas cotidianas y mejorando la experiencia de uso del dispositivo.

Para verificar que cuentas con este truco activo sigue estos pasos:

Ve a Configuración y luego a ‘Cámara’. Selecciona Control de la cámara. Dirígete a ‘Abrir la inteligencia visual’. Verifica que este activo.

Desde el iPhone 15 Pro, los usuarios pueden analizar imágenes, identificar objetos y recibir información al instante. REUTERS/Maxim Shemetov

Para qué sirve la inteligencia visual en iPhone

La inteligencia visual en el iPhone introduce un conjunto de funciones avanzadas que aprovechan el análisis de imágenes en tiempo real para facilitar la vida cotidiana y ofrecer nuevas posibilidades a los usuarios.

Disponible a partir del iPhone 15 Pro, esta tecnología utiliza algoritmos de aprendizaje automático para interpretar lo que aparece en la cámara y brindar información útil al instante.

Una de sus aplicaciones más prácticas es la identificación de objetos y lugares. Por ejemplo, al enfocar una planta desconocida, el iPhone puede analizar la imagen y mostrar el nombre de la especie, junto con recomendaciones sobre su cuidado.

Del mismo modo, al apuntar la cámara hacia un monumento o edificio, el dispositivo ofrece datos históricos y curiosidades sobre el sitio.

En el iPhone 15 Pro y modelos posteriores, la tecnología interpreta lo que muestra la cámara mediante algoritmos avanzados y ofrece datos útiles en tiempo real. (Apple)

Otra función destacada es la traducción automática de textos, especialmente útil al viajar. Si el usuario apunta la cámara a un cartel o menú en otro idioma, la inteligencia visual traduce el contenido en tiempo real, facilitando la comprensión sin necesidad de aplicaciones adicionales.

La herramienta también reconoce productos y códigos QR, permitiendo comparar precios en línea, acceder a información adicional o realizar compras rápidas desde el propio dispositivo. Por ejemplo, si se escanea el código de un producto en una tienda, el iPhone puede mostrar reseñas, alternativas y opciones de compra en diferentes plataformas.

Además, la función de inteligencia visual mejora la accesibilidad para personas con discapacidad visual, describiendo objetos o escenas para quienes tienen dificultades de visión.

La inteligencia visual también describe objetos y escenas, facilitando el acceso a la información para personas con discapacidad visual. (Apple)

Para qué más sirve el botón de la cámara en iPhone

El botón de la cámara en el iPhone no solo permite capturar fotografías y videos de manera rápida, sino que también ofrece múltiples funciones que amplían la experiencia del usuario.

Además, el botón facilita el acceso a herramientas como la ráfaga, ideal para tomar varias imágenes en rápida sucesión y luego elegir la mejor captura, algo especialmente práctico en escenas deportivas o de movimiento.

En modelos recientes, el botón se puede personalizar para acceder directamente a otras aplicaciones o funciones de la cámara, como el modo retrato, la edición rápida o la creación de panorámicas.

Con la integración de Apple Intelligence, el botón de la cámara también sirve para activar funciones avanzadas de análisis visual. Por ejemplo, permite identificar objetos, traducir textos en tiempo real o escanear códigos QR y documentos de manera sencilla.

El botón puede configurarse para abrir directamente otras funciones de la cámara, como modo retrato, edición rápida o panorámicas. REUTERS/Bhawika Chhabra/

Qué otras funciones incluye Apple Intelligence

Apple Intelligence incorpora una variedad de funciones diseñadas para optimizar la experiencia en el iPhone. Entre ellas destaca la generación automática de resúmenes para mensajes, correos electrónicos y documentos, facilitando la organización y la lectura rápida de información relevante.

Además, permite crear respuestas inteligentes personalizadas y sugerencias contextuales en aplicaciones de mensajería y correo.

Otra función relevante es la mejora en la gestión de tareas y recordatorios, gracias a la comprensión del lenguaje natural y la capacidad de anticipar necesidades según los hábitos del usuario.

Apple Intelligence también ofrece herramientas de edición de imágenes, como la eliminación de objetos no deseados o el ajuste automático de la calidad fotográfica.