Estas son las diferencias entre el iPhone 17 y 17 Pro Max

La autonomía es una de las diferencias destacables entre los modelos. REUTERS/Maxim Shemetov

La nueva generación de teléfonos inteligentes de Apple, el iPhone 17 y el iPhone 17 Pro Max, actualiza su apuesta con mejoras en pantalla, rendimiento y capacidades de cámara. Si bien ambos modelos comparten algunos elementos clave del diseño y la tecnología de Apple, existen diferencias sustanciales que pueden ser determinantes para los usuarios interesados en las máximas prestaciones o en un equilibrio entre tamaño, potencia y precio.

iPhone 17 vs. iPhone 17 Pro Max: principales diferencias

Uno de los puntos más visibles entre ambas versiones es el tamaño de la pantalla. El iPhone 17 integra una Super Retina XDR OLED de 6,3 pulgadas, mientras que el Pro Max eleva la experiencia visual con una pantalla de 6,9 pulgadas y la misma tecnología de alta definición. Esta diferencia en dimensiones no solo afecta el área de visualización, sino también el peso, la ergonomía y el consumo de batería.

En cuestiones de potencia, ambos dispositivos incorporan el nuevo chip A19, aunque el iPhone 17 Pro Max viene equipado con la variante A19 Pro y una GPU de 6 núcleos, en lugar de los 5 núcleos del iPhone 17 estándar. La conectividad USB-C también muestra variaciones significativas: el modelo Pro Max ofrece compatibilidad con USB 3 para transferencias de datos hasta 20 veces más rápidas, mientras que el iPhone 17 se limita a USB 2.

Uno de los puntos más visibles entre ambas versiones es el tamaño de la pantalla. REUTERS/Bhawika Chhabra

La autonomía es otra de las diferencias destacables entre los modelos. El iPhone 17 Pro Max promete hasta 37 horas de reproducción de video, superando las 30 horas del iPhone 17, lo que representa una ventaja para quienes priorizan la duración de la batería en jornadas exigentes.

En el apartado fotográfico, el Pro Max sobresale gracias al sistema Pro Fusion de 48 Mpx e incorpora un teleobjetivo, frente al sistema dual Fusion de 48 Mpx del iPhone 17. Además, el Pro Max permite realizar grabaciones en 4K Dolby Vision a 120 cuadros por segundo, una mejora relevante sobre los 60 f/s del modelo base, y ofrece capacidades de almacenamiento superiores, con opciones de hasta 2 TB de memoria interna.

Características comunes de la nueva generación de iPhones

Ambos teléfonos comparten aspectos que consolidan la propuesta de Apple en cuanto a diseño, seguridad y experiencia de usuario. La estructura de aluminio y el Botón Acción aportan uniformidad, así como la tecnología ProMotion, que permite una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz para una mayor fluidez visual.

El nuevo iPhone 17 viene en cinco colores: blanco, negro, violeta, azul claro y verde pastel. (Apple)

Los dos modelos cuentan con la función Dynamic Island, una pantalla siempre activa y un frente protegido por Ceramic Shield 2, el cual ofrece el triple de resistencia a los arañazos respecto a generaciones anteriores.

La resistencia al agua también los iguala, con la certificación para soportar hasta 6 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos. Ambos incluyen el Neural Engine de 16 núcleos, opciones de emergencia SOS (incluida la modalidad vía satélite), carga inalámbrica MagSafe hasta 25 W y compatibilidad con la gama completa de accesorios MagSafe.

En el aspecto de software y funciones inteligentes, los dos modelos integran Apple Intelligence y soporte para funcionalidades avanzadas en fotografía, como el Control de Profundidad y Enfoque en los retratos, la fotografía macro y los Estilos Fotográficos de última generación. En opciones de almacenamiento, comparten versiones desde 256 GB y 512 GB, aunque en el Pro Max se amplían hasta 1 y 2 TB.

La nueva generación de teléfonos inteligentes de Apple actualiza su apuesta con mejoras en pantalla, rendimiento y capacidades de cámara. REUTERS/Abdul Saboor

Niveles de pantalla

Tanto el iPhone 17 como el Pro Max disponen de tecnologías avanzadas en la pantalla Super Retina XDR: resolución nítida, alto contraste, brillo máximo de 1.000 nits que llega a 3.000 nits en exteriores y compatibilidad con HDR y la gama cromática P3.

Los números exactos de resolución los diferencian —2.622 x 1.206 píxeles en el iPhone 17 frente a 2.868 x 1.320 en el Pro Max—, asegurando calidad superior para quienes buscan detalles en el uso multimedia o profesional.