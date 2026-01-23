Tecno

Presentan dispositivo que permite transmitir el audio de un televisor a varios auriculares

Sennheiser presentó el RS 275, un transmisor digital con tecnología que permite enviar el audio del televisor a varios auriculares simultáneamente

La conectividad inalámbrica continúa su desarrollo en el ámbito del entretenimiento en el hogar. Recientemente se presentó un dispositivo que permite transmitir el audio de un televisor a varios auriculares de forma simultánea, gracias a una tecnología de Bluetooth de última generación conocida como Auracast. Este sistema busca transformar la experiencia de escuchar televisión, posibilitando que varias personas disfruten del mismo contenido en privado y sin complicaciones técnicas.

El nuevo transmisor digital, diseñado para conectarse a televisores, consolas y otros equipos, utiliza Auracast, una función de Bluetooth que habilita la transmisión de audio a múltiples dispositivos compatibles, como auriculares, audífonos para personas con dificultades auditivas y altavoces inalámbricos.

La propuesta elimina las limitaciones habituales del emparejamiento tradicional: ya no es necesario vincular cada auricular de forma individual, sino que basta con sintonizar el audio, de modo similar a una emisora de radio.

Características y expansión de esta tecnología

El producto, presentado por Sennheiser con el nombre de RS 275, incluye un transmisor capaz de gestionar varias entradas de audio, como HDMI, óptico y un puerto analógico de 3,5 mm, lo que lo hace compatible con una amplia gama de dispositivos, desde televisores y equipos de sonido hasta computadoras y consolas de videojuegos.

El alcance de la señal cubre hasta 50 metros, una distancia suficiente para disfrutar de libertad de movimiento dentro del hogar, y la alimentación se realiza mediante un puerto USB-A, lo que simplifica la instalación cerca del televisor o de una toma de corriente.

Asimismo, incorpora un par de auriculares inalámbricos diseñados para este ecosistema. Estos cuentan con almohadillas transpirables, batería recargable con una autonomía de 50 horas y componentes reemplazables, como las propias almohadillas y la batería.

Los auriculares permiten controlar la reproducción y el volumen desde los propios cascos, además de ofrecer una función de supresión de ruido orientada a eliminar estática y zumbidos de programas antiguos, aunque no bloquean conversaciones cercanas.

La configuración y personalización del sistema se realiza desde una aplicación móvil, que permite ajustar el ecualizador y modificar parámetros como el retardo de video para asegurar una sincronización precisa entre la imagen y el sonido. Entre las opciones de seguridad, se incluye la posibilidad de proteger la señal con una clave, lo que refuerza la privacidad y el control sobre quién puede conectarse a la transmisión dentro del rango de cobertura.

Aunque la compatibilidad con Auracast aún no es masiva, el ecosistema comienza a expandirse. Marcas como JBL, Sony y EarFun ofrecen auriculares y audífonos con soporte para esta tecnología, mientras que algunos modelos recientes de televisores de Samsung y LG ya la integran de fábrica.

El transmisor presentado representa una alternativa práctica para quienes cuentan con equipos sin esta función, facilitando la actualización del sistema de audio doméstico sin reemplazar el televisor.

La propuesta no solo se dirige a quienes buscan una experiencia auditiva privada, sino que también puede beneficiar a personas con necesidades específicas, como usuarios de audífonos o familias que prefieren evitar barras de sonido por cuestiones de espacio. Aunque el fabricante no promueve el dispositivo como una solución para escuchar en grupo, el potencial de Auracast para habilitar sesiones colectivas de escucha resulta evidente.

El transmisor y los auriculares pueden adquirirse en conjunto o por separado, permitiendo que los usuarios adapten la configuración a sus preferencias y necesidades. El lanzamiento está previsto para este año, con la preventa iniciando en febrero y los primeros envíos a partir de mediados de mes.

La llegada de Auracast al entorno doméstico marca un paso relevante en la evolución del audio inalámbrico, abriendo nuevas posibilidades para el consumo compartido de contenidos y la accesibilidad en el entretenimiento audiovisual.

