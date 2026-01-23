Llamadas spam: frases que nunca debes pronunciar para no caer en fraudes

La palabra “aló” también resulta problemática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la tecnología ha sofisticado las estafas telefónicas, por lo que resulta fundamental conocer cuáles son las palabras y acciones que pueden ponernos en riesgo al recibir llamadas de números desconocidos. Expertos en ciberseguridad advierten que, si bien pueden parecer detalles menores, evitar ciertas expresiones es clave para no facilitar la tarea de los delincuentes y proteger nuestra información personal frente a fraudes.

Palabras que no debes pronunciar en llamadas de números desconocidos

Según especialistas en seguridad digital, hay tres palabras que conviene evitar al contestar una llamada de origen desconocido. Decir “sí” puede parecer inofensivo, pero los estafadores pueden grabar la respuesta y utilizarla como autorización para contratar servicios, realizar gastos o modificar contratos a nombre del usuario.

Por otro lado, saludar con “hola” facilita la obtención de audios manipulados con la voz de la persona, usados luego en engaños. La palabra “aló” también resulta problemática, ya que permite a los ciberdelincuentes identificar números activos y prolongar la conversación para obtener más datos personales.

Si bien pueden parecer detalles menores, evitar ciertas expresiones es clave para no facilitar la tarea de los delincuentes. (consumidor.gob.pe)

Cómo identificar y actuar ante una llamada de estafa telefónica

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) recomienda prestar atención a señales frecuentes en estos fraudes. Los estafadores suelen prometer premios inexistentes por concursos en los que la víctima no participó, hacerse pasar por agentes de seguridad para extorsionar o solicitar dinero, o simular ser representantes de entidades bancarias para pedir datos personales.

Es preciso indicar que ninguna institución legítima pedirá información sensible por teléfono, mensajes o correos electrónicos.

Ante la sospecha de estar frente a un intento de estafa, la acción más efectiva es colgar de inmediato. Tampoco se debe confiar ciegamente en el identificador de llamadas, ya que los delincuentes pueden falsificar números para engañar a la víctima.

Tras finalizar la llamada, es recomendable bloquear el número o etiquetarlo como sospechoso, lo que ayuda a prevenir nuevos intentos de fraude y refuerza la seguridad personal en futuras comunicaciones.

Ninguna institución legítima pedirá información sensible por teléfono, mensajes o correos electrónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llamadas misteriosas con prefijos desconocidos

En muchos países, cada vez son más comunes las llamadas de números desconocidos que, tras ser respondidas, se quedan en silencio o se cortan de inmediato. Este fenómeno ha generado preocupación y desconcierto entre los usuarios, quienes buscan entender el origen y el propósito de estas comunicaciones misteriosas.

Muchas de estas llamadas presentan prefijos internacionales, lo que siembra aún más dudas sobre quién está detrás y si realmente provienen del extranjero. Aunque existe el temor de perder algún mensaje importante, la mayoría de estos contactos forman parte de una estrategia de estafa telefónica conocida como ‘Wangiri’ o ‘One Ring’.

Además del auge de denuncias por fraudes en internet y redes sociales, en los últimos meses se ha detectado una nueva variante de estafa telefónica que inquieta a los usuarios: las llamadas desde números con el prefijo +811.

En muchos países, cada vez son más comunes las llamadas de números desconocidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este código no pertenece a ningún país, lo que indica que podrían tratarse de llamadas satelitales difíciles de rastrear. Los especialistas en ciberseguridad advierten sobre el peligro de contestar o devolver estas llamadas, ya que pueden derivar en cobros inesperados o intentos de fraude.

Por ello, la principal recomendación es no responder a números desconocidos ni devolver llamadas sospechosas. Para quienes temen perder una comunicación relevante, existen servicios en línea que ayudan a identificar y verificar la procedencia de estos números antes de contestar.

Qué es una llamada spam

Una llamada spam es una comunicación telefónica no solicitada que generalmente tiene fines publicitarios, de fraude o de recolección de datos personales. Estas llamadas suelen provenir de empresas que buscan vender productos, promocionar servicios o encuestas automatizadas, y en muchos casos utilizan sistemas automáticos que marcan números aleatoriamente sin el consentimiento previo del usuario.

Es importante estar alerta ante llamadas de números desconocidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de resultar molestas, las llamadas spam pueden representar un riesgo para la seguridad, ya que algunos estafadores las emplean para intentar obtener información confidencial o engañar a las personas con falsas ofertas y premios.

Por eso, es importante estar alerta ante llamadas de números desconocidos, evitar compartir datos personales y utilizar herramientas que permitan identificar y bloquear este tipo de comunicaciones.