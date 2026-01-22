Por qué es un error no contestar una llamada spam y cuál es el truco para dejar de recibirlas

El instinto ante este tipo de comunicación es rechazarlas de inmediato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una respuesta breve y directa puede ser la clave para frenar el flujo de llamadas comerciales no deseadas o spam. Según advierten expertos, rechazar una llamada simplemente pulsando el botón de colgar resulta ineficaz, porque puede aumentar la frecuencia con la que los operadores de call centers vuelven a marcar el número.

Por esta razón, se sugieren estrategias efectivas, como pronunciar una frase sencilla: “No gracias, no estoy interesado”. Al cumplir este protocolo el operador marca el número como no viable, disminuyendo la posibilidad de recibir nuevas llamadas comerciales.

Esto es consecuencia de que los trabajadores de los centros de llamadas deben ajustarse a guiones estrictos y, frente a una negativa explícita, las normas internas les impiden insistir, con el objetivo de resguardar la imagen de la marca y evitar sanciones.

Qué pasa si se rechaza una llamada spam

Los sistemas automáticos de centros de llamadas consideran el rechazo inmediato como señal de número activo y lo reincorporan a futuras campañas.

La práctica de rechazar de inmediato suele interpretarse en los sistemas de gestión de los centros de llamadas como un “usuario ocupado”, dato que incentiva el reintento constante a lo largo del tiempo.

Esta dinámica, detallada por la profesora en inteligencia artificial Nona a través de un hilo en la red social ‘X’, se agrava porque confirmar con gestos como rechazar la llamada comunica a los sistemas automáticos que el número está activo, lo que motiva un incremento en el listado de contactos para futuras campañas.

Además, pese a los avances en la tecnología de detección y filtrado, como los sistemas de reputación telefónica y los análisis de comportamiento, los centros de llamadas adoptan medidas para sortear estos bloqueos.

Varios números suelen usarse para realizar llamadas spam.

Entre las tácticas más habituales se encuentran la variación constante de números, el uso de líneas rotativas y sistemas automáticos que dificultan la identificación. Por ello, miles de personas siguen recibiendo llamadas no deseadas todos los días, a pesar de los esfuerzos regulatorios y del desarrollo tecnológico.

A qué otros riesgo se expone el usuario al contestar una llamada spam

Las llamadas comerciales no representan el único riesgo. En el terreno de las estafas telefónicas, la amenaza es mayor, porque los ciberdelincuentes buscan obtener datos personales o financieros. La suplantación de identidad permite a los estafadores aparentar que llaman desde fuentes legítimas.

Las estafas telefónicas suponen mayores riesgos que las llamadas comerciales, al buscar datos personales mediante suplantación de identidad.

Por este motivo, ninguna entidad oficial, como Hacienda, la Seguridad Social o la Policía, pedirá contraseñas, claves o datos bancarios por teléfono, ni exigirá pagos inmediatos.

Cómo evitar ser víctima de una llamada fraudulenta

Cuando se es víctima de este tipo de llamadas, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) aconseja pedir al interlocutor que se identifique indicando su nombre, empresa y motivo del contacto.

La presión con frases como “su cuenta será bloqueada” o “tiene un problema grave de seguridad” son señales de alerta. Si el interlocutor exige instalar aplicaciones de control remoto para “solucionar un problema”, se debe suspender la comunicación de inmediato, porque esta permitiría el acceso no autorizado al dispositivo.

Los celulares modernos cuentan con funciones que ayudan a evitar llamadas comerciales o estafas.

Asimismo, los teléfonos ofrecen opciones de bloqueo y, si se detecta intento de estafa, es clave notificar el incidente a las autoridades. Personas mayores y jóvenes suelen ser más vulnerables ante estas prácticas, así que compartir estas pautas en el ambiente familiar resulta esencial.

Cuál es el riesgo de contestar sí durante una llamada telefónica

El riesgo de contestar con un simple “sí” a un número desconocido ha sido subrayado por los expertos en ciberseguridad: la grabación puede aprovecharse para autorizar transacciones financieras, suscribir contratos o suplantar identidades.

Esas grabaciones pueden alterarse con programas que utilizan inteligencia artificial y llegar a comprometer la reputación de la víctima, al contactar familiares, amigos y compañeros de trabajo para solicitar pedidos de datos personales, información financiera y hasta dinero, que luego son difíciles de recuperar.